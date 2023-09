Markéta Rošlapilová si v Beskydech koupila rekreační nemovitost, po které roky toužila. Chtěla však vyřešit přívod vody, který v chatě chyběl. Nemusela kvůli tomu ale budovat v náročném terénu studnu, problém vyřešila jinak. Když chce vodu, napojí se jednoduše na přírodní studánku. Řešení zní tak pohádkově, že by se jistě tato beskydská vychytávka líbila i krkonošskému Krakonošovi. Je však moderní a úplně jednoduché.

Voda putuje z přírodní studánky do zásobovacího vaku ve sklepě | Foto: se svolením Markéty Rošlapilové

Chatu v malé Bystřici u přehrady Bystřička ve Zlínském kraji si pořídila asi před třemi a půl lety. „Vždy jsem chtěla nějaké místo, kam bych mohla odjíždět relaxovat, když už mi budou doma všichni trošku lézt na nervy. Měla to být moje oáza klidu a pohody, po níž jsem toužila mnoho let. A nakonec jsem si ji dopřála,“ říká Markéta Rošlapilová z Hladkých Životic.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Sauna ve sklepě

* Vak se osvědčil

* Čůrající domeček

* Chystá změny

Na zahradě u chaty vyvěrá z malé skalky přírodní pramen. „Vodu z něj jsme první do chaty nosili v kýblech, nebylo to ale moc komfortní. Chtěli jsme to nějak vyřešit. Už když jsme chatu kupovali, byla v zemi vodovodní hadice, která vedla do sklepa. Venku byl zase v zemi zakopaný IBC kontejner na tisíc litrů, do něhož se obvykle sbírá dešťová voda. To nám nedávalo moc logiku a ani to nebylo propojené,“ dodává šikovná padesátnice.

Sauna ve sklepě

Chatka Markéty Rošlapilové má půdorys 5 x 7 metrů, dole je obývací pokoj, nahoře v podkroví se spí. Nemovitost je ze dvou třetin podsklepená a ve sklepě našlo zázemí nejen nové řešení vody, ale i sauna na míru.

„Vymysleli to můj bratr a jeho kamarád. Přijeli a pořád spekulovali, jak využít venkovní nádobu,“ popisuje Markéta Rošlapilová, jak se zrodil dobrý nápad.

„Mně se to ale nelíbilo. Když jsou totiž deště, tak je voda zakalená. Raději proto narážíme hadici na vývod přírodního pramene ze skalky a necháme si čistou vodu přes filtraci natéct do vaku ve sklepě. Je to tam ve větší čistotě a já mám klid,“ vysvětluje s tím, že vak má kapacitu 750 litrů a je velmi laciným řešením.

Vak se osvědčil

„Vak jsme koupili. Není to nic drahého, naopak je to velmi levné. Má to výztuhu a nožičky a na tom je natažená tkanina. Když ho potřebujete vyčistit, tak nahoře odepnete víko a dostanete se dovnitř. Je to velmi pohodlné. Filtrace taky není drahá a když nejsou deště, tak vydrží poměrně dlouho a nemusí se měnit. Jinak vyjde na zhruba sto korun. Jednoduše se odšroubuje a znovu našroubuje,“ říká spokojená chatařka.

Čůrající domeček

Dodnes neví, jestli to bratr myslel vážně, ale navrhoval jí, že by to mohl být čůrající domeček. Když prý bude vak plný, mohla by voda druhou stranou odtékat ven. To majitelka ihned odmítla, protože by musela vyřešit, jak naloží s odpadní vodou. A do toho se jí nechtělo, investic údajně bylo i tak dost.

Odpad má řešený dvojím způsobem. Sprcha a umyvadlo odtékají do trativodu, toaleta a pračka zase do septiku.



Chalupu začala Markéta Rošlapilová od června letošního roku pronajímat a moc si to pochvaluje.

„Příbuzní a známí už se nabažili, tak jsem si říkala, že by to bylo dobré nějak využít. Přes prázdniny mám více práce doma na zahrádce, tak není tolik času na chatu,“ konstatuje žena, která měla navíc děti v pěstounské péči a ty u ní tráví prázdniny. A tak se věnuje také jim.

Chystá změny

„Musím říct, že je to náročné, máme pořád plno. Za dva měsíce jsem měla snad jednu noc, kdy jsem na chatě mohla přespat. Už se těším na podzim, až tam budu zase úřadovat. Chtěla bych opravit příjezdovou cestu,“ plánuje chatařka.

Nějaké změny by ale ráda udělala i s vodou. „Asi bych dala lepší čerpadlo. To původní už tam bylo, když jsme chatku kupovali. Nemá ale ochranu proti fungování na sucho, takže když je ve vaku méně vody, může to být problém. Všem lidem ale říkám, aby si, když potřebují vodu, šli ke studánce a narazili hadici. Voda nateče za chvilku,“ popisuje drobné obtíže majitelka chaty.

