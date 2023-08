Na krásnou vzrostlou zahradu se čeká i pět nebo deset let. Miloslava Kafková z Mirošova u Rokycan však ví, jak za dva roky vykouzlit zahradu, která vypadá nádherně. Přitom vyrostla jako „panelákové dítě“ a na vše musela během let přijít metodou pokusu a omylu.

Pozemek je svažitý, Miloslava Kafková proto musela udělat terasy. | Foto: se svolením Miloslavy Kafkové

Zahrada ve svahu:

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Kdy začít tvořit a osazovat zahradu

* Jak na svažitý terén

* Jaké rostliny vybrat

Se zahradou začněte ještě před dokončením domu

„Měli jsme tři domy, a tak už jsem dělala i tři zahrady. Na stará kolena jsme si postavili menší domeček a doufám, že tato zahrada je moje poslední,“ říká s úsměvem Miloslava Kafková z Mirošova u Rokycan. Každá ze zahrad však podle ní byla jiná. První byla na samotě v lese, druhá u malého domečku. Ta poslední je prý ze všech nejlepší. Už totiž věděla co a jak.

První prase, které vydělává statisíce. Pigcasso svými obrazy dobývá svět

„Všechno jsem vymyslela sama a sama také realizovala. Můj manžel byl rukama a já zase mozkem naší zahrady. Začali jsme na ní pracovat v roce 2020, ale lidé mi to moc nevěří a říkají, že to není možné, protože za dva a půl roku to vypadá úžasně. Mým tajemstvím je, že začínám dělat zahradu dříve, než postavíme dům. A když se stěhujeme, už ji máme pěknou a útulnou,“ vysvětluje.

Už když měli na pozemku bagr, který hloubil základy, požádala bagristu, aby část pozemku upravil a velké kameny, které vykopal ze základů rozmístil na určená místa.



Nahrává se anketa …

Kvůli svahu budovali terasy

Paní Miloslava Kafková je v zaslouženém důchodu, ale původním povoláním byla ekonomka. Ani v mládí k půdě příliš nepřičichla a tvrdí o sobě, že je panelákovým dítětem. A tak holt na vše musela v průběhu let přijít metodou pokusu a omylu.

Největším oříškem této zahrady prý byl svah. „Museli jsme udělat kolem domu terasy, což nám dalo docela zabrat. Navíc jsme měli na pozemku strašně mnoho kamení a taková půda se nejen špatně obdělává, ale také rychle prosychá. Všechny kameny jsem ale využila a udělala jsem z nich estetickou kamennou řeku. Dominantou je pak třeba metr a půl vysoký kámen právě ze základů,“ říká.

Jak si navrhnout vlastní zahradu: velkou roli hraje i vítr, slunce či stín

Na zalévání rostlin používá vodu z vrtané studny. „Zase tak moc velký pozemek to není, má jenom 1200 metrů čtverečních. Musíte vybudovat co nejvíce bezúdržbovou zahradu. My máme vše mulčované štěrkem, tak záhony jednou za měsíc zbavím plevele a kousek trávníku týdně v pohodě posekám,“ vysvětluje Miloslava Kafková zásady údržby své okrasné zahrady.

Zahradě věnuje asi hodinu denně, ale někdy na ni pár dní vůbec nejde. Celkově jí prý údržba zabere zhruba sedm hodin týdně.

Známým Miloslavy Kafkové se její zahrada velmi líbí.Zdroj: se svolením Miloslavy Kafkové

Náletové dřeviny a trvalky

Při tvorbě zahrady používá hodně náletových dřevin. Jsou to vrby a břízy, které vyrostou poměrně rychle. Kolem nich sází běžné stromy, a když vyrostou, vrby a břízky pokácí. K rychlé tvorbě vzrostlé zahrady je podle ní také potřeba zasadit trvalky, které do roka, maximálně dvou, vyrostou do velikosti keře.

„Zkuste třeba pampovou trávu, vyroste do 150 centimetrů a samozřejmě tavolníky, což jsou úplně nejobyčejnější keře, které když ostříháte na 30 cm, tak za sezonu narostou klidně do jednoho metru,“ radí Miloslava Kafková.

Třeba rododendron byl už vzrostlý, když si jej přivezla a zasadila. „Zasaďte nejprve to, co chcete na daném místě mít, a okolo rychle rostoucí rostliny. Až vyroste to, co chcete, můžete vatu v pohodě zlikvidovat,“ doporučuje.

Zahradníci podle ní dělají zásadní chybu, která jim budování zahrady prodraží a nakonec je stojí ještě práci navíc.

„Nejhorší je, když lidé zakládají zahradu tak, že sázejí rostliny velmi nahusto, protože se jim zdá, že je místo v záhonku prázdné. Tím si ale přidávají práci a nakonec, když to všechno vyroste, mají další práci. Musejí rostliny vyrýt a přesadit jinam. Někdy je prostě lepší vydržet a sázet řídce, než za to dát peníze a potom se nadřít, nebo dokonce rostliny vyhazovat,“ podotýká Miloslava Kafková.

Nejjedovatější zahrada světa. Návštěvníci musí být pod kontrolou, jde tu o život

Miloslava říká, že se jejím známým zahrada líbí, ale ptají se, kde má brambory či mrkev. Na užitkovou zahradu však rozhodně nerezignovala, pouze ji zredukovala na optimální minimum.

„Mám pět vyvýšených záhonů. Měla jsem z nich opravdu hodně jahod, cibuli, mrkev i okurky. Navíc jsem zasadila pár keříků angreštu a rybízu. Vychází to akorát na spotřebu, nemám chuť už ve svém věku zavařovat a skladovat nemám kde, protože sklep v novém domě nemáme,“ vysvětluje Miloslava.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová