Má smysl investovat do zahradního osvětlení? Pokud se chcete po zahradě nebo přístupové cestě k domu a do garáže bezpečně pohybovat i po setmění, je samozřejmě nezbytné. Lucerny ale dodají správnou atmosféru také večernímu posezení na terase a při správným nasvícením solitérních rostlin nebo jezírka se z jejich krásy můžete těšit i v noci. Stojanové lampy, které designem připomínají interiérová svítidla, světelné koule nebo kostky zas mohou být zajímavým solitérním prvkem.

V současnosti je díky široké nabídce nejrůznějších venkovních světel spíše výjimkou potkat zahradu, která není alespoň z části osvětlená. Výrazně tomu napomohla i invaze cenově dostupných LED technologií a solárních lamp. Zatímco před deseti dvaceti lety se do exteriéru instalovaly pouze jako pomocníci v boji proti tmě, v současnosti si většina lidí chce v noci pomocí světla rozšířit prostor zahrady a užívat si pohled na zvýrazněné kontury stromů, zídky, solitérní dekorace nebo jezírka. To navíc podpořil trend propojování interiéru s exteriérem prostřednictvím velkoformátových oken nebo skleněných stěn. Osvětlení se navíc netýká jen léta, ale stejně dobře funguje i v zimě, kdy je efektní podsvítit holé větve.

Méně bývá více

Zahradní osvětlení se obecně dělí na funkční a náladové. Funkční vybírejte z praktických důvodů — co a kde potřebujete nasvítit pro bezpečný a pohodlný pohyb po zahradě, například na terase, příjezdové cestě, na chodníčcích, u venkovního schodiště, garážového vjezdu, vstupu do domu, parkovacího stání, bazénu, na terase, u venkovního grilu či u prozaických objektů jako je např. kůlna.

Naopak osvětlení pro správnou náladu akcentuje vždy jen určitý prvek — kmen stromu, venkovní sochu nebo vodní hladinu. Jeho funkce je naprosto zřejmá, má zahradě dodat hloubku a magickou večerní atmosféru.

„Než se bezhlavě pustíte do pořizování svítidel a do jejich instalace, zvažte, k jakému účelu budou sloužit,“ upozorňuje zahradní architekt Ferdinand Leffler z Ateliéru Flera. Zkuste si odpovědět na několik základních otázek. Kudy a kdy chodíte po zahradě nejčastěji? Jdete například pozdě večer do kůlny pro dřevo do krbu nebo v noci plavete v bazénu? Kterou část zahrady máte nejraději, ale kvůli brzké tmě si ji tolik neužíváte a stálo by zato to napravit? Zároveň berte ohledy i na sousedy, svítidla by neměla být nasměrovaná do jejich oken. Situaci komplikuje také přítomnost veřejného osvětlení - zahrada s blízkou pouliční lampou už většinou žádná další orientační světla nepotřebuje.

Takže máte rozhodnuto? Následuje rozdělení osvětlení podle funkčních celků na takzvané okruhy, tedy svítidla, která se budou rozsvěcet současně. Pak vyberte pár klíčových míst, kam se osadí. Pokud budujete zahradu zároveň s novostavbou, je dobré exteriérové osvětlení kvůli rozvodům elektřiny a ovládacím vypínačům plánovat současně s tím interiérovým. Důležité je vše zakreslovat, protože po pár letech už si nevzpomenete, kudy přesně rozvody vedou.

Jako skoro všude i zde platí, že méně bývá více. Na menší zahradě si bohatě vystačíte i s jediným zdrojem, a to většinou na terase nebo poblíž cesty. Sauna nebo bazén naopak potřebují osvětlení výraznější. Při nasvícení podél cest pak berte při rozestupech světel v úvahu jejich typ a sílu.

Reflektory, sloupky, senzory

Co se druhů týče, nejrozšířenější skupinou jsou reflektory, které slouží pro bodové zvýraznění objektů v zahradě. Dejte si však pozor, aby samy o sobě nebyly během dne příliš výrazným prvkem, nebo naopak neviditelnou záležitostí, kterou odhalíte až po rozsvícení.

Vhodná jsou i zápustná svítidla, která slouží hlavně k dekorativnímu vymezení jednotlivých zón v zahradě, jako je třeba hrana terasy nebo parkovací stání. Světlo z nich však putuje odspodu nahoru, tudíž terén kolem zůstává ve tmě. „Potřebujete-li skutečně vidět, využijte spíše stojací lampy, jejichž světlo dopadá na povrch shora, takže ho skutečně osvětlují,“ doporučuje specialista na zahradní osvětlení Václav Holas z firmy Holas Lighting.

Dobrých výsledků dosáhnete také u vzhledově atraktivních rostlin. Listnaté rostliny jako jsou javory, azalky či muchovníky se podsvěcují, půvab jehličnanů naopak vynikne, když je nasvítíte z boku. Záhony si zase vystačí s malými reflektory s instalačním hrotem, který snadno zapíchnete do měkkého podkladu. Některé typy výsadeb, především okrasné trávy, si zaslouží světlo i během zimy, vynikne tak vzdušná textura listů.

Důležité je však nejen správné místo, ale i vhodná intenzita světla a jeho barva. Příjemné jsou decentní nízké sloupky, které se skryjí do záhonů. Pokud jde o vzhled, měl by být především v souladu se svým okolím. Ve výsadbě, kdy je vhodné co nejvíc zdroj zamaskovat, bude ideální variantou osvětlení napodobující kámen. Podobně nenápadná jsou ovšem i kovové lampy v moderním designu a jednoduchých tvarech. Ideálně tmavá, v odstínech jako je matně černá nebo antracitová. Často nabízenému nerezu se raději vyhněte, se zahradou se příliš nekamarádí: jeho povrch je nápadný a poutá na sebe nežádoucí pozornost.

Odolnost proti prachu a vodě

Při pořizování světel věnujte pozornost technickému popisu. Budou po celý rok umístěna v exteriéru, kde budou vystavena různým povětrnostním podmínkám, musí tedy odolat vodě i prachu. Důležitým parametrem je třída krytí IP (viz box). Informujte se také o možnostech použití různých typů žárovek. Některá vyžadují klasické, jiná ledkové nebo úsporné.

Lampy také mohou mít různá napětí, 230V a 12V. Napětí 230 V se používá zejména u funkčního osvětlení fasády domu, nejlépe v kombinaci s pohybovými a soumrakovými čidly či časovými spínači.

Naopak ta nízkonapěťová jsou vhodná zejména pro dekorativní osvětlení, usazujíse však také z bezpečnostních důvodů u jezírek. Jejich výhodou je možnost instalace svépomocí. Kabely nemusíte zakopávat nijak hluboko, stačí zhruba pět centimetrů, například podél plotu, za obrubníkem, zkrátka všude tam, kde nehrozí jejich poškození například při sázení rostlin. Většinou jde o stavebnicový modulární systém, který je možné časem jednoduše rozšířit. Proto se dodává se zakončeným konektorem. „U osvětlovacích systémů s malým napětím 12V existuje vzdálenostní omezení. To znamená, že byste neměli přesáhnout zhruba 70 metrů od transformátoru k nejvzdálenějšímu svítidlu, což ale v běžných zahradách nehrozí. Pokud potřebujete delší, lze to však vyřešit zapojením dalšího transformátoru do systému,“ upozorňuje Václav Holas.

Nezapomeňte také, že musíte vyvést napájecí kabel z domu na zahradu. Světelný okruh musí být kromě standardního jističe vybaven také proudovým chráničem. V případě, že vám světla bude instalovat odborná firma, apelujte na oddělení světelného okruhu od domovního. V rozvaděči je tedy třeba mít dva proudové chrániče.

V místech, kde chybí elektroinstalace, najdou uplatnění reflektory se solárním panelem.



CRI, IP a Watt



Plánujete výběr venkovního osvětlení? Dříve, než se do toho pustíte, seznamte se s potřebnými parametry. Při nákupu světla neznalost neomlouvá a rozhodně nešetří peníze. Důležité je znát základní zkratky.



CRI neboli Color Rendering Index lze přeložit jako index podání barev. „CRI hodnotí to, jak je umělé světlo věrohodné v porovnání s realitou, tedy s denním světlem. Tato škála se pohybuje na stupnici od 0 do 100. Platí zde přímá úměra: Čím je CRI vyšší, tím se více podobá pestrému dennímu,“ vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech HORNBACH.



IP (Ingress Protection) neboli krytí vám jasně říká, kam se dané svítidlo hodí. Zatímco v interiéru bývají světla vybavena třídou krytí IP 20 až IP 43, v exteriéru potřebujete minimálně IP 44, která je prachotěsná a má zvýšenou odolnost proti vniknutí vody. Třída IP 67 zaručí mechanickou odolnost, která by měla být především u vestavných světel, instalovaných do teras nebo pojezdových ploch. Běžně se také setkáte s IP 54 a 55 (odolnost proti vniknutí cizích těles a vodě), IP 65 (zvýšená ochrana proti vniknutí prachu a vody) a IP 68 (lze umístit pod vodní hladinu například do bazénu).



Počet Wattů prozradí, jaké množství energie světlo spotřebuje. Problém je ale v tom, že se v této informaci skrývají dva výkony – světlený a tepelný. Abyste vyčíslili spotřebu energie přesněji, zapátrejte po zkratce lm (lumen). Ta označuje intenzitu osvětlení. Pak už stačí, abyste lumen vydělili celkovým příkonem ve wattech, a rázem víte, kolik wattů ze svítidla skutečně získáte. Platí zde jednoduchá rovnice: čím vyšší číslo vyjde, tím méně peněz za svícení utratíte.

