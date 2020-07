Před čtyřmi lety zaplatil Petr Volný z Liberce za pozemek v zahrádkářské kolonii v centru krajského města 220 tisíc korun. Polovinu si musel vypůjčit v bance, i tak se ale pro koupi rozhodl kvůli dětem. Nelitoval tehdy a teď už vůbec. „Dnes bychom za ni zaplatili dvojnásobek,“ tvrdí mladý muž.

Vyvozuje tak z ceny sousední parcely, která je o polovinu menší a s ruinou místo funkční chatky. „Celý pozemek je v hrozném stavu, přesto se prodává za stejnou cenu a zájem je o ni značný,“ dodává Volný.

Jeho popis poměrně dobře odráží současnou situaci na realitním trhu. „Vždycky byl velký zájem o chatky a zahrádky jak v Liberci, tak i v Jablonci nad Nisou, ale teď je enormní,“ potvrzuje realitní makléřka Michaela Mičková.

Ceny v inzerátech za chatku do 30 metrů čtverečních a pozemek o ploše kolem 300 metrů se pohybují mezi 500 až 600 tisíci korun. „Prodala se ale i chatka za milion a půl,“ dodává makléřka.

Senioři chtějí rovinu

Podle ní nehraje roli ani tak lokalita jako spíš poloha místa a stav chatičky. „Nabídky mizí velmi brzy a je jedno, zda se jedná o chatku se zahrádkou v Rochlicích, Vratislavicích nebo Kunraticích. Pro zájemce je důležité spíš to, zda je na pozemku zavedená elektřina a voda,“ zdůrazňuje. Roli hraje i poloha. „Pokud je ve stráni, ztrácí zájem starší lidé,“ podotýká.

Trend je ale spíš opačný. Už několik let totiž není zájem o zahrádky doménou penzistů, ale naopak mladých lidí, rodin s dětmi, které žijí na sídlištích a potřebují nějaké zázemí. Někdy si je dokonce pořizují už i ti, kteří přírůstek teprve čekají.

Vzrůstající cena domů a bytů ve městech

„Zdědili jsme byt v centru, ale nemáme ani balkon, natož zahradu. Pamatuji si, jak jsem záviděla kamarádkám, které si hrály před domem, my jsme museli vždycky na výlet. Vlastním dětem chci proto dopřát vlastní zahradu, kde se mohou jen tak popelit a já třeba pěstovat mrkev,“ vysvětluje mladá žena, která nedávno zahrádku na okraji Liberce koupila. Jméno zveřejnit nechtěla. „Myslím, že ji vždycky můžu prodat, ale nevím, jestli bych si ji s ohledem na růst cen v budoucnu ještě mohla dovolit koupit,“ dodává.

Dalším důvodem, který zvedá zájem o rekreační nemovitosti, je vzrůstající cena domů a bytů ve městech. Mnozí proto hledají levnější, na druhou stranu ale méně pohodlné bydlení právě v rekreačních objektech.

Tento trend potvrzuje i Ondřej Dušánek z realitní kanceláře Reality Vítězná. „Pro řadu lidí je bydlení drahé, koupě domu ve městě často nemožná, proto se uchylují k tomuto řešení,“ zmiňuje makléř.

Doplňuje ale, že ceny nemovitostí nezvedá jen koronavirová krize a touha lidí utéct do přírody a pokud možno do svého, ale také trvalý zájem o rekreační objekty a současně růst cen nemovitostí, které se několik let zpátky držely nebývale nízko. „Řekl bych, že se ceny v posledních týdnech nijak dramaticky nehýbají. Ten růst je tam patrný už pár let, poté, co po ekonomické krizi velmi stagnovaly,“ popisuje.

Ani podle ředitele liberecké pobočky společnosti Relia reality Jiřího Zelieska se nedá jednoznačně říci, že by s cenami či prodejem nemovitostí hýbal koronavirus. „To se zatím promítlo pouze u komerčních prostor, jinak prodáváme jako dřív. Ale uvidíme na podzim,“ připomíná Zeliesko.

Prodej chatek: Ceny a trendy

Ceny rekreačních pozemků a zahrádek se pohybují od 200 tisíc (v centru města, ve stinném svahu s nepoužitelnou chatou bez vody) do 1,5 milionu s chatičkou o ploše 30 metrů v rovině, s elektřinou a zavedenou vodou na slunném místě a rovném pozemku na kraji města).

Průměrem je chata od 13 do 20 metrů čtverečních za cenu kolem 500 tisíc.

Poslední dobou patří mezi zájemce především mladí lidé a městské rodiny s dětmi.

Zájem je ale i mezi lidmi, které nutí současné ceny bytů a domů využívat levnější a méně pohodlné chatky k celoročnímu bydlení.