Zahradní dekorace představují způsob, jak dodat každé zahradě osobitý charakter a styl. Zahrada totiž není jen o květinách a pěstování ovoce či zeleniny. Je také místem, kde relaxujeme a setkáváme se s rodinou i přáteli. Správně vybrané dekorace mohou vaši oázu klidu povýšit na umělecké dílo.

Jan Ranik vytváří dekorace na zahradu z pórobetonu. | Foto: Se svolením Jana Ranika

Dekorativní prvky dokážou každou zahradu přeměnit v magické místo plné života a krásy. Při výběru správných dekorací je důležité dbát na harmonii s okolním prostředím a zohlednit také svůj individuální životní styl.

Kombinací různých prvků lze vytvořit prostor, který bude nejen esteticky příjemný, ale také funkční a pohodlný. Zahrada je prodloužením domova, a proto stojí za to ji vyzdobit s láskou a péčí.

Dekorace z pórobetonu

Truhlíky, květníky a barevné dekorace do zahrady z pórobetonu začal vytvářet Jan Ranik z Podbořan u Žatce. Práce je to podle něj snadná a rychlá. Vyrobit si podobnou dekoraci prý zvládné i začátečník či kutil bez výtvarného nadání.

Z pórobetonu vytváří kutil z Podbořan dekorace na zahradu. Zvládnete to i vy

„Rád si hraju. Dělám věci z pórobetonových tvárnic ytongu. Jsou lehké, měkké a krásně se opracovávají. Jde to jako po másle,“ pochvaluje si Jan Ranik.

Pórobeton je podle něj materiálem vhodným na jakýkoliv výtvarný projekt. „Trošku bych se bál komplikovanějších věcí. Tyhle nenáročné objekty jsou ale úplně v pohodě. Je to jednoduché, zkuste to,“ láká kutil, který kromě květníků ve tvaru bot rád vyrábí třeba dekorace napodobující ulity slimáků.

„Ytongová tvárnice stojí asi dvě stě korun. Natřete to barvami, které zbyly po nějakém jiném malování. Můžete si vytvořit cokoliv a natřít to čímkoliv. Pórobeton dává svobodu a volnost. Nemusíte nad tím moc přemýšlet, je to úplně blbuvzdorné. Člověk se jen nesmí bát,“ povzbuzuje Jan Ranik české kutily.



Nahrává se anketa ...

Svítící fontána s krokodýlem

Na kašně má sádrového krokodýla, ve vodě si zase hoví rodinka umělých kachniček. Richard Kondr z Teplic s manželkou jsou zkrátka hračičky a dekorace milují.

Nápad vyrobit si vlastní fontánu, která v noci svítí, nosil prý Richard Kondr v hlavě dlouho. Nakonec ji vyrobil během dvou týdnů, kdy si dělal „technologické přestávky“, aby vše dobře zaschlo.

Kutil z Moravy postavil osvětlenou kašnu z tvarovek. Hoví si v ní i krokodýl

Podkladem fontány je betonová základová deska o rozměrech 180 x 180 x 10 centimetrů, která je vyztužená kari sítí s deseticentimetrovými oky. Na ni jsou postavené tři řady jednostranně štípaných tvarovek o velikosti 200 x 395 x 190 milimetrů.

Z estetických důvodů vyzdil Richard Kondr boky fontány dvoustranně štípanými tvarovkami. Ty jsou oblíbeným stavebním materiálem, který se používá ke stavbě plotů, zídek či sloupů.

„Když se večer uklidní městský šum, tak padání vody zpět na hladinu - kromě nutkavého pocitu malé potřeby - vyvolává i pohodovou náladu. Tu při hezkém počasí podpoříme vínkem, pivkem nebo jinou dobrotou,“ usmívá se Richard Kondr.

V hobbymarketu zakoupil Richard Kondr fontánku na 230V s výměnnými tryskami.Zdroj: Se svolením Richarda Kondra

Ptačí budky trochu jinak

Bydlí pod lesem. A tam o ptáky nebývá nouze. Jaroslav Sobota z Horních Rokytňan na Jičínsku se proto rozhodl, že vyrobí nové ptačí příbytky. Dopadlo to nakonec úplně jinak. Z jedné se stala kočičí budka, ze druhé zase lesní bar.

„Strašně mě baví, když si věci najdou nové využití. Rád si zalezu do garáže a něco tvořím. Co na tom, že to někdy dopadne jinak, než si myslím,“ usmívá se kutil, do jehož ptačích budek mají nakonec ptáci zákaz vstupu.

Kutil chtěl postavit budky ptákům. Nevěřili byste, jaké využití nakonec mají

„Když jsem budku nainstaloval na místo, tak jsme do ní nasypali slunečnici. Ptáci začali přilétat. Jakmile to však viděly naše kočky, začaly mlsně chodit okolo,“ naznačuje Jaroslav Sobota.

U obcházení okolo však malé šelmy dlouho nezůstaly. „Zkrátka si vyskočily nahoru a čekaly, až se jim pták naservíruje přímo do tlamy. Nakonec se jim budka zalíbila natolik, že se z ní stalo kočičí bydlo,“ říká se smíchem kutil.

Do jiné ptačí budky ze smrkového dřeva nainstaloval Jaroslav Sobota čtyři skleničky a láhev irské whisky. „Přidělal jsem ji na strom u lesa a vznikl lesní bar. Celkově se výroba barové budky vejde do zhruba tří hodin,“ dodává kutil.

Kočičí budka.Zdroj: Se svolením Jaroslava Soboty

Jak a čím lze ozvláštnit zahradu?

U zahradních dekorací platí, že se fantazii meze nekladou. Někdy stačí jen dobrý nápad a i věc určená původně na vyhození udělá ještě spoustu parády. Inspirujte se níže, čím vším můžete nadekorovat právě vaši zahradu:

Sochy a figurky

Sochy a figurky jsou jednou z nejoblíbenějších forem zahradní dekorace.

Mohou mít různé podoby; od andělů a bohyní až po hravé trpaslíky či různá zvířata.

Dekorace dodají zahradě osobitost a často přinášejí i prvek překvapení.

Sochy umístěné mezi květinami nebo vedle jezírka mohou vytvořit krásné scenérie.

Vodní prvky

Voda v zahradě přináší uklidňující zvuk a je prvkem, který osvěží každé prostředí.

Fontány, jezírka i malé vodopády mohou být centrálními body zahrady.

Moderní vodní prvky často obsahují LED osvětlení, které dodává kouzlo zejména večer.

Kromě estetické funkce mohou vodní prvky sloužit i jako zdroj pitné vody pro ptáky a další živočichy.

Osvětlení

Zahradní osvětlení je pro vytvoření příjemné atmosféry během večerních hodin klíčové.

Může jít o solární lampy, lucerny, světelné řetězy nebo zapuštěná svítidla.

Světelné řetězy omotané kolem stromů nebo pergol dodají zahradě romantický nádech, zatímco zapuštěná svítidla mohou elegantně osvěcovat cesty a chodníčky.

Zahradní nábytek

Stylový zahradní nábytek je nejen praktický, ale i dekorativní.

Rustikální dřevěné lavičky, houpací sítě nebo kovové stolky a židle s vintage vzhledem mohou vytvořit útulná zákoutí pro odpočinek.

Polštáře a deky v pestrých barvách a vzorech dodají nábytku živost a pohodlí.

Květináče a nádoby

Originální květináče a nádoby mohou v zahradě sloužit jako zajímavé artefakty.

Mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako jsou keramika, pálená hlína, kov nebo dřevo.

Kreativní řešení, jako jsou například ručně malované květináče, dodají zahradě unikátní vzhled.

Zahradní umění

Staré předměty, jako jsou kola, sudy nebo dřevěné palety, lze přeměnit na jedinečné dekorace.

Nabízejí nekonečné možnosti pro personalizaci zahrady.

Namalované kameny, mozaiky a ručně vyrobené větrníky přidají zahradě osobitý nádech.

Ptačí budky a krmítka

Krmítka a budky pro ptáky přinášejí do zahrady život a zvuky přírody.

Můžete je umístit na kmen nebo do koruny stromu.

Krásně zdobené ptačí budky mohou sloužit i jako dekorativní prvek a zdaleka nemusejí být určeny pouze ptáčkům.

Pergoly a altány

Pergoly a altány poskytují nejen stín a ochranu před počasím, ale také mohou být výrazným architektonickým prvkem.

Ovinuté popínavými rostlinami, jako jsou vistárie či růže, vytvářejí romantická zákoutí, kde je relaxace zážitkem.

Zajímavé články na téma kutilství vám přinášíme pravidelně. Čtěte níže a nechte se inspirovat skvělými nápady: