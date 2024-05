Když se Václav Salzer s partnerkou stěhovali z bytu a kupovali rozestavěný dům, neměli kam uložit věci. Nejen garáž, ale i docela velký sklep měli doslova zaskládaný. Plánovaný zahradní domek tak museli postavit co nejrychleji. A i díky internetu se jim to povedlo.

Parádní zahradní domek měl Václav Salzer postavený do měsíce. | Foto: se svolením Václava Salzera

Václav Salzer z Kladrub na Tachovsku se manuální práce nebojí. Když tedy potřebovali s přítelkyní postavit zahradní domek na uložení věcí, zhostil se tohoto úkolu sám. Postup se prý naučil podle internetu.

Dřevo bylo jasnou volbou

Zahradní domek má rozměry 4 na 4 metry a je založen na betonových patkách. „Patky jsou vždy po dvou metrech. Vykopal jsem jámu, uložil dvě ztracená bednění, zalil je betonem a vyztužil roxory,“ popisuje budování základů Václav Salzer.

Jako izolaci proti vodě použil gumový pás, který je uložen na ztraceném bednění.

A protože jeho švagr dělá se dřevem, bylo podle Václava Salzera dopředu jasné, že domek postaví právě ze dřeva. Na připravených patkách jsou uloženy nosné trámy, které posloužily jako základ pro rošt z prken. Podlahu nakonec kutil sestavil z OSB desek.

„Stěny jsou udělány z prken. Na nich je nalepeno pět centimetrů polystyrenu, na které jsem klasicky natáhl lepidlo s perlinkou. Chatka ještě není dodělaná, čekají mě okapy a fasáda,“ plánuje Václav Salzer finální úpravy.

Co neodkoukal od tatínka, to se naučil na internetu

Jeho otec je sice zedníkem, ale ohledně dřeva prý od něj Václav Salzer moc neokoukal. „Jsem úplným samoukem. Pracuju jako údržbář, tak asi jsem manuálně zručný,“ usmívá se.



„Naučil jsem se to vlastně na internetu. Člověk postupy nakouká, vyzkouší a ono to potom jde úplně samo,“ dodává kutil s tím, že lidé mají často zbyteně strach, že by mohli něco pokazit nebo zničit drahý materiál.

„Když se ale přemýšlí, tak to jde skvěle. Zvláště pokud máte dobrého parťáka. Při stavbě zahradního domku mi pomáhala přítelkyně Petra. Je moc šikovná a skvěle se s ní spolupracuje,“ nešetří chválou Václav Salzer.

Střechu musel kutil prodlužovat

Na střechu Václav Salzer použil krov, aby na mohl vzniknout další úložný prostor. „Na trámech jsou prkna a na ně jsem přibil šindel. S touto střešní krytinou se člověk moc nenadře,“ doporučuje kutil.

Podle svých slov však nepočítal s tím, že bude ze zadní strany zahradního domku dodělávat dřevník. „Musel jsem střechu prodloužit, aby vznikl větší přesah,“ přiznává zručný muž.

Dřevník budoval dodatečně. Musel kvůli němu protáhnout střechu.Zdroj: Se svolením Václava Salzera

Všechen materiál na stavbu domku Václav Salzer a jeho partnerka kupovali. „Dřevo jsme měli díky švagrovi levnější. Jinak jsem vše pořídil buď na internetu nebo v hobby marketu,“ přibližuje kutil.

„Šindel jsem kupoval na internetu. Plechy jsem si nechal naohýbat přímo u klempíře. Plastová okna a dveře jsou z hobby marketu,“ pátrá v paměti Václav Salzer.

Největší úskalí? Odvoz těžkého materiálu

Nejhorší na celé stavbě byl prý dovoz materiálu. „Na první várku jsem si vzal osobní auto. Ale dřevo bylo syrové a mokré. To jsem neodhadl. Náklad byl opravdu hodně těžký,“ vzpomíná Václav Salzer.

„Druhou várku už jsem vezl dodávkou, takže to bylo v pohodě. A co se týče samotné stavby? Tak nejhorší byly patky. Muselo se srovnat, aby vyšla rovina. A pak už to nějak šlo,“ usmívá se kutil.

Dnes prý lituje, že zahradní domek neudělal větší. „Současných šestnáct metrů čtverečních se mi zdálo hodně. Původně jsem chtěl domek dokonce menší,“ diví se s odstupem Václav Salzer.

V létě je prý domek ideální, ale postupně došel ke zjištění, že místa není nikdy dost. „V zimě v zahradním domku parkuju nejen skútr, ale také gril. A je hned plno. I proto jsem moc rád, že jsem dodělával půdu. Tam se taky nakonec vešlo poměrně hodně věcí,“ přemýšlí kutil nahlas.

Hotovo za čtyři týdny

Se stavbou Václav Salzer a jeho partnerka pospíchali. Při stěhování z bytu do rozestavěného rodinného domu totiž potřebovali prostor k uložení věcí.

„Docela dost jsme se stavbou chvátali. Soused dokonce říkal, že to není ani možné, jak to rostlo,“ usmívá se Václav Salzer s tím, že chatku tak postavili za 14 dní. „I s polystyrenem, perlinkou a lepidlem jsme se vešli do čtyř týdnů,“ dodává.

A jak stavba vyšla cenově? „Odhaduji, že samotný domek nás vyšel na 60 tisíc korun. Když připočítám i dřevník, tak na nějakých 70 tisíc korun. To je, myslím, fér cena. Jen plastová okna a dveře totiž stály přes 10 tisíc korun,“ pochvaluje si Václav Salzer.

