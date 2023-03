Jaro je za dveřmi a každý zahrádkář již netrpělivě vyhlíží první teplé dny. Ať už máme zahradu užitkovou či okrasnou, čeká nás její odzimování. Řez ovocných stromů, trav, sadba či setí. Jaro je ovšem také ideální čas pro plánování či výstavbu. Jednou z možností je oživení zahrady vodním prvkem. Chceme-li si zpříjemnit posezení na zahradě, nebo vytvořit zákoutí s odlesky slunce na vodní hladině, pak je ideální volbou stavba jezírka. Řešení se nabízí hned několik. V pětidílném webseriálu vám ukážeme, jak na to.

Zahradní jezírko? To je radost i starost. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Pokud jsme zvolili umístění a obrys jezírka, můžeme se pustit do samotného kopání. Zeminy nebude zrovna málo a tak si můžeme ušetřit práci bagrem.

Plánujeme-li osídlit jezírko rybami, pak by mělo mít alespoň metr čtverečný plochy v hloubce kolem jednoho metru. Zde je teplota vody i v zimě kolem 4 stupňů a ryby zde nacházejí útočiště a ochranu před nevlídným počasím. Pobřežní zóny můžeme udělat hluboké pouze do 20 cm a později osázet vodními rostlinami.

Stavba jezírka podle Klokana Jacka:

Zdroj: Youtube

U větších staveb je vhodné do nejhlubšího místa umístit gulu, kterou bude nejen čerpána voda, ale zároveň odsávány nečistoty. Zde je pak nutné umístit potrubí vedoucí do šachty s filtrací. Na tak rozsáhlý projekt je už ale vhodnější zadat realizaci firmě zabývající se stavbou jezírek.

Při výkopových pracích počítáme s tím, že finální výkop budeme vysypávat minimálně 5 cm silnou vrstvou písku a proto musíme kopat o těchto 5 cm hlouběji. Začínáme od pobřežních zón pro rostliny.

Chytrý textil jako oblečení budoucnosti: Tričko odešle SMS a zobrazí i mapu

V prvním díle našeho webseriálu jsme se věnovali správnému výběru místa pro jezírko a volbě vhodného typu. Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Každou „hloubku si můžeme pro lepší představu vždy vyznačit stejně jako původní obrys jezírka. Když máme na hrubo vykopanou jámu, rýčem či lopatou zahladíme všechny vodorovné i svislé plochy.

Je nutné odstranit nejen kořeny, ale především ostré kameny. Ty by mohly poškodit fólii. Poté celé dno a všechny vodorovné plochy pokryjeme zmíněnou vrstvou písku. Ta bude sloužit jako ochrana proti protrhnutí fólie při působení tlaku vody.

Zahradní jezírko? To je radost i starost.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Dvakrát měř, jednou řež

Na řadu přichází měření. Na vrstvu písku je dobré položit ještě geotextílii. Délku, kterou budeme potřebovat můžeme snadno změřit položením provázku, který nám bude kopírovat všechny výškové profily. Stejným způsobem změříme i rozměr potřebné jezírkové fólie. Z každé strany přičítáme ještě 50 cm.

Při výběru fólie máme možnost volit ze dvou možností. První varianta je PVC fólie (polyvinyl chlorid) a EPDM (etylén-propylén-terpolymér), častěji známa pod názvem kaučuková fólie.

Konec smrkání a ucpaných dutin. Tyto triky vás rychle zbaví rýmy i hlenu

Na trhu existuje celá řada tlouštěk fólií. Nejtenčí fólie začínají již na tloušťce 0,5 mm, ty jsou sice velice levné, avšak jako izolace nepříliš nevhodné.

U takto tenkých fólií může dojít velmi snadno k protržení nebo poškození. Sváření či případná oprava je taktéž velmi složitá a problematická. Minimální tloušťku volíme od 1 mm, která je již odolnější vůči protržení nebo prodření.

Ovšem svařování u této tloušťky je také poměrně problematické, proto doporučujeme její položení do jezírka v celku, kdy však vznikají nevzhledné přehyby, ve kterých se navíc zachycuje velké množství nečistot.

Ideální tloušťka fólie je 1,5 mm. Je dostatečně silná, tudíž eliminujeme možnost protržení či prodření. Navíc se dá snadno svařit, tudíž nevznikají žádné nevzhledné přehyby a dokonale okopíruje veškeré rohy, schody, výklenky, kastlíky apod.

Pohodička u zahradního jezírka:

Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Fólii nejdříve uložíme do středu jámy a postupně ji rozkládáme do stran. Následně ji co nejvíce napneme, ale dbáme na to, aby fólie věrně kopírovala dno. Pokud je jezírková fólie položena, snažíme se v rámci možností vyhladit záhyby (po fólii se pohybujte bez bot), případně přebytky složíme do kapes.

Kámen, kámen, kámen

Máme-li položenou fólii, přichází na řadu kameny. Těmi zakryjeme konec fólie na březích, případně vyskládáme břeh z menších placáků. Volíme kámen bez ostrých hran.

Pro větší bezpečnost pod větší kameny podkládáme geotextílii. Pobřežní zóny můžeme vysypat kačírkem větší frakce, ale pozor – všeho moc škodí. Organické látky vyprodukované budoucími obyvateli jezírka budeme v budoucnu z kačírku špatně odstraňovat.

Stav Johana a Florimona se nelepší. Oba chlapci leží v horečkách a pořád zvrací

Stejný problém nastane i při rozkladu listí či jehličí. Kačírek proto ideálně umisťujeme pouze tam, kam se v budoucnu budeme snadno dostávat například s jezírkovým vysavačem.

Na strmější břehy nádrže, kde nám kameny nebudou držet, můžeme použít speciální jezírkovou pěnu, která poslouží jako „lepidlo“. Na fólii naneseme pěnu a do ní lehce vtlačíme kameny. Stejným způsobem můžeme vytvořit malé kaskády, vodopády nebo „kapsy“ pro vodní rostliny.

Příští neděli (2. dubna) se ve třetím díle seriálu zaměříme na výběr a instalaci vhodného filtračního systému, čerpadel a UV lamp.