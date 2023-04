Jaro je ideálním časem pro plánování či výstavbu i na zahradě. Jednou z možností je její oživení vodním prvkem. Chceme-li si zpříjemnit posezení ve stínu našich stromů, nebo vytvořit zákoutí s odlesky slunce na vodní hladině, pak je ideální volbou stavba zahradního jezírka. Řešení se nabízí hned několik. V pětidílném webseriálu vám ukážeme, jak na to.

Život v zahradním jezírku u Tomáše Marka. | Video: Deník/Tomáš Marek

Ať už plánujete jezírko koupací, s rybami nebo bez nich, věřte, že samotnou fólií to nekončí. Pokud chcete mít v jezírku celoročně křišťálově čistou vodu, pak se neobejdete bez kvalitní filtrace.

U výběru filtrace nás zajímají především dva základní faktory: prvním z nich je objem jezírka, tedy kolik vody se v jezírku nachází. To můžeme přibližně určit výpočtem při plánování či kopání. Tento údaj bude však s ohledem na členitost a rozdílné hloubky v různých částech dosti nepřesný. Ideální varianta je změřit objem při samotném napouštění.

Druhým faktorem důležitým při výběru vhodné filtrace je chov ryb a jejich množství. Zde jsou tři základní kategorie. Jezírko bez ryb, jezírko s malým množstvím ryb a jezírko určené k chovu většího množství ryb nebo KOI kapry.

Navštívíme-li prodejce filtrací případně pokud budeme hledat v e-shopech, narazíme na výrobci uváděné hodnoty. Každou filtraci je vhodné naddimenzovat. Základní výrobcem udávaná hodnota bývá většinou uváděna pro jezírka bez ryb.

Pokud se chystáme chovat menší množství ryb pak dělíme uváděný údaj dvěma, pokud plánujeme větší množství ryb případně chov koi kaprů, pak dělíme výrobcem uváděnou hodnotu třemi.

Život v zahradním jezírku u Tomáše Marka.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Jaké typy filtrace jsou vhodné?

Filtrace rozdělujeme do tří skupin. Jsou to netlakové biofiltry, tlakové filtry a potom velké, komorové filtry pro velká jezírka.

Netlakové biofiltry

Jedná se o velké nádoby o objemu nad 100 litrů, které jsou naplněny filtračními materiály. Jde o molitanové výplně různé hrubosti. Takové filtry pracují na principu biologického čištění vody. V útrobách filtračních médií „bydlí“ filtrační bakterie, které tak čistí protékající vodu a odstraňují z ní neviditelné, jedovaté látky. Každý takový filtr má podle objemu maximální průtok. Ten bývá udáván výrobcem a je tedy nutno zohlednit následný výběr čerpadla. Netlakové, nebo-li průtokové filtry musí být vždy umístěny nad úrovní hladiny jezírka. Nelze je zakopat do země. Údržba netlakových filtrů spočívá v otevření víka filtrace a mechanickém odstranění zachycených nečistot z filtračních médií.

Tlakové filtry



Jedná se o nádoby o objemech v desítkách litrů. Čerpadlo, které umístíte do jezírka do nich tlačí vodu, která se v nich čistí. Pokud vám jde jen o mechanickou filtraci, můžete zvolit i menší filtry okolo 20l. Pokud chcete vodu čistit i biologicky nebo oddálit údržbu, použijte větší filtry. Velkou výhodou těchto filtrů je to, že je můžeme umístit i pod úroveň hladiny jezírka. Vyhloubíme díru vedle jezírka a umístíme je tam. Tím se snižují také nároky na výkon čerpadla, jelikož není překonávaný výškový rozdíl vody tak vysoký.

Výstup vody z filtrace je možno tlačit dále směrem vzhůru, což využijeme například u tvorby potoků či kaskád. Tlakové filtry nejnižší cenové kategorie čistíme stejně jako filtry netlakové, tedy otevřením víka a ručním vyčištěním filtračních médií. Filtry vyšší cenové kategorie , tzv. poloautomatické není nutné při údržbě otevírat. Stačí pomocí kličky na nich filtrační houby uvnitř umístěným mechanismem očistit a následně špinavou vodu z filtru vypustit otočením kohoutu.

Vrcholnou verzí jsou automatické tlakové filtry. Tyto filtry se jedním zmáčknutím tlačítka samy vyčistí (obsahují motor pro automatické vyčištění) a samy ze sebe vypustí špinavou vodu z propraných médií.

Komorové filtry



Pro jezírka větších objemů, spíše už jezírka spadající do kategorie rybníčků jsou ideální variantou filtry komorové. Jedná se o velké filtrační nádoby o objemu stovek litrů zakopané v zemi. Jejich cena a hlavně instalace je složitější.

Filtrace by měla být uvedena do provozu na jaře při stálých teplotách a měla by běžet nepřetržitě, protože s jejím vypnutím by došlo k usmrcení bakterií ve filtračních médiích. Ze stejného důvodu je nutné snažit se filtrační média vyčistit v krátké době.

Čerpadlo/skimmer/UV lampa

Filtrace nebude fungovat bez vhodného čerpadla. Jezírková čerpadla zajišťují přívod a cirkulaci vody ve filtračním systému, zásobují vodou potůčky, vodopády, fontány, bambusové vodní hry atd.. Stejně jako u výběru filtrace nás čeká nelehký úkol i u výběru čerpadla.

Stavíme zahradní jezírko.

Krok za krokem.

Sledujte s námi "jezírkový" seriál Deníku.

Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Pokud máme v jezírku ryby, rostliny nebo jiný vodní život, je důležité, abychom udržovali kvalitní vodu rovnoměrným okysličením a rozdělením dalších živin. Každý z nás si dokáže představit malé rybníčky ve vesnicích, které jsou bez pohybu vody a prokysličení zcela zelené a neprůhledné.

Podle objemu jezírka a zvoleného filtračního systému vybíráme dále podle napětí. Zde je na výběr klasické „zásuvkové“ napětí 230V a čerpadla určená především pro koupací jezírka pracující s napětím 12 V.

Hlavním parametrem čerpadla je pak jeho výkon – tedy množství vody, které je schopno přečerpat za jednu hodinu.

Platí pravidlo, že pro udržení kvalitní, čisté vody bez přítomnosti řas by mělo čerpadlo přečerpat objem celého jezírka přes filtr a minimálně jednou za čtyři hodiny. Výběr slabšího čerpadla by mělo za následek snížení čistící schopnosti filtru a zvýšenou tvorbu řas.

V případě silnějšího čerpadla by mohlo dojít k překročení maximálního průtoku vody filtrem a ten by tak mohl začít přetékat. S rostoucím výkonem roste i jeho spotřeba.

Při výběru je potřeba vzít v úvahu i výtlak, tedy výšku do které bude vodu tlačit. Ta se měří od umístění sacího koše po vstup do filtrace. Výrobcem udávané hodnoty jsou při nulové výšce. Čím větší bude výtlak, tím nižší bude reálný výkon přečerpaného množství vody.

Zahradní jezírko Tomáše Marka.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Dělení čerpadel do dvou skupin

Čerpadla, která se dají umístit jak do vody, tak zapojit i tzv. nasucho. Zapojení nasucho znamená, že čerpadlo se fyzicky nachází mimo jezírko, nejčastěji v přilehlé šachtě. Tato čerpadla jsou dnes vyráběna s ohledem na spotřebu elektrické energie a jsou často označovány termínem ECO.

Druhou kategorií jsou čerpadla, která je možno umístit pouze přímo do jezírka. Jsou obvykle výkonnější, mají vyšší výtlak, větší průtok, ale také vyšší spotřebu.

Dalším parametrem je možnost duálního sání. Jde o čerpadla, která současně čerpají vodu ze sacího koše v němž je čerpadlo umístěno a zároveň z hladinového skimmeru. Skimmer patří k důležitým pomocníkům při péči o kvalitu vody v zahradním jezírku.

Skimmery jsou často nazývány taktéž jako hladinové sběrače nečistot. Jejich výhody jsou nepopiratelné. Skimmer je platný především tam, kde je hladina vody vystavena častým náletům větších nečistot (např. listí, květy stromů apod.).

Život v zahradním jezírku u Tomáše Marka:

Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Jde jednoduše o trubku směřující téměř k hladině, na jejímž konci je umístěn plovák, který se přizpůsobuje výšce hladiny a čerpadlo tak nasává do filtru vodu spolu s plovoucími nečistotami. Výběr skimmeru je snadný – jediným parametrem je jeho výška. Umisťujeme ho na dno, takže stačí změřit hloubku v místě, kde skimmer usadíme.

Bez hadic není proud

Abychom výkon čerpadla dokázali využít na 100 %, je potřeba zvolit správný průměr hadice. Ovlivňuje výtlak a průtok. Obecně by se dalo říci, že čím větší průměr hadice, tím je větší pravděpodobnost splnění parametrů čerpadla.

Při použití hadice o menším průměru se snižuje výkon, omezí maximální výtlak, množství cirkulující vody a také může dojít ke zkrácení životnosti čerpadla. Snažíme se tedy používat hadice s největším průměrem, kterým nám povolí čerpadlo a filtrace.

I UV lampa pomůže kvalitě vody

Máme-li vybrané čerpadlo a filtrační systém, zaměříme se na dalšího pomocníka v boji s kvalitou vody. Tím největším a hlavně nejšetrnějším je vedle chemických přípravků UV lampa.

UV lampa je zářivka emitující, jak již název napovídá, UV záření. Ta je umístěna ve skleněné trubici a kolem ní protéká voda z čerpadla do filtrace. UV záření sterilizuje protékající vodu a zbavuje ji škodlivých mikroorganizmů a především jednobuněčné řasy.

Výběr lampy je tentokrát snadnější než u předchozích komponentů filtrační soustavy. Zajímá nás její výkon. Pro jezírka s rybami počítejte se 3 W na 1000 l vody v jezírku.

Trubice UV lampy by se měla měnit před začátkem každé sezony a stejně jako filtrace by měla běžet nepřetržitě. Její životnost se snižuje zapínáním a vypínáním.

Příští neděli (9. dubna) se ve čtvrtém díle seriálu zaměříme na napouštění jezírka a jeho osazení rybami.