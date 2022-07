Impulzní zadešťovače dotáhnou vodu velmi daleko. Paprsek vody je neustále přerušován malou stop spojkou, aby nedopadal na zem příliš tvrdě. Mohou stříkat přes překážky.

Každá kapka dobrá. Zahradu od sucha uchrání chytré zalévání

Užitečný popel z grilu



Dáváte-li přednost grilování na dřevěném uhlí, nevyhazujte zbylý popel. Poslouží při snižování kyselosti půdy na záhonech, v kompostu zase zvýší množství draslíku, protože je alkalický, s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Když ho smísíte s trochou vody, budete mít k dispozici šikovný prostředek, kterým vyčistíte bez chemie gril i kovové náčiní. Odstraníte s jeho přispěním taky třeba olejové fleky na dlažbě. Suchý popel je savý, proto stačí, když jím skvrny posypete, počkáte, až olej natáhne na sebe, a pak jen zametete a místo vytřete. Suchý popel se stane také účinnou zbraní při bitvách se slimáky. Vyhýbají se mu, protože je vysušuje.

Zapuštěné zadešťovače vyčkávají pod zemí. A jakmile do nich začne natékat voda, vysune tlak vody malé věžičky s tryskami z jejich zastrčeného krytu. A podle požadovaného dosahu zavlažování jsou k dispozici různé druhy a velikosti vodního paprsku. Paprsky vody v případě čtvercových zadešťovačů vycházejí plošně z vedle sebe umístěných trysek. Tlak vody způsobuje, že zařízení kmitá, aby vznikla pravoúhle zavlažovaná plocha.

Existují postřikovače, které zásobují jemně dopadající vodou část zahrady až do poloměru zhruba půl metru. Květy a listy se nenamočí.

Postřikovací zadešťovače zase dokážou přizpůsobit výšku postřiku výšce rostlin v různých úhlech.

Šikovným pomocníkem bude rozprašovací hadice, z malých otvorů v ní vychází rovnoměrné mlhové zavlažování. Dosah není velký, ale zato jsou kapky malé a země a rostliny dostávají jemný poprašek a nic se neodplaví.

A co zálivka truhlíků?

Na trhu najdete kromě jiného také třeba odkapávací trysky, které se postarají o zálivku květinových truhlíků.

Celý systém řídí zavlažovací počítače, které existují v několika různých komplexních provedeních. Jednoduše na nich nastavíte dny, časy a délku závlahy a o nic dalšího se starat nemusíte. Přijímají také signály z měřičů vlhkosti půdy, které jsou umístěné v kořenové oblasti. Je-li příliš suchá, obdrží zavlažovací zařízení signál a spustí se zavlažování. Jakmile je dosaženo určité předem nastavené hodnoty vlhkosti, zavlažování se opět vypne.

Terasy: Jak je využít na malém či svažitém pozemku

Nakreslete si plánek

Než se do instalace zavlažovacího systému pustíte, nakreslete si plánek. Měli byste si zmapovat zahradu a zakreslit si všechny její prvky, jak ty, které potřebují zavlažovat – trávníky, záhony, skalky nebo keře –, ale i budovy, pergoly, příjezdové cesty a chodníky. Na takto připravený plán můžete umístit jednotlivé prvky vašeho zavlažovacího systému. Abyste to mohli udělat správně, musíte se seznámit s technickými parametry – zavlažovanou plochou nebo tlakem vody.

Cestu k dokonale zelené trávě zná málokdo. Přidat se k úspěšným však těžké není

S pokládkou začněte na začátku zavlažovacího zařízení – přípojkou vody. Uřízněte trubky a spojte spolu dohromady jednotlivé části. Ještě před pokládkou do země nastavte na zadešťovači směr postřikování, sektory a dosah. Po vytvoření všech spojů a před pokládkou do země proveďte zkušební provoz. Trávník nebo zeminu vykopejte do tvaru V asi tak do hloubky dvaceti pěti centimetrů. Na nejhlubší místo položených trubek vložte odvodňovací ventil.

Pro zlepšení odvodu vody opatřete místo vrstvou vypraného štěrku. Do příkopu umístěte síť vodovodního potrubí se zadešťovači a dalšími připojovacími součástmi. Pro zamezení poškození je třeba uložit všechny pod zem pokládané zadešťovače a trysky na jednu úroveň s povrchem země. Příkop opět zasypte, zasaďte zpátky travní drny a ušlapejte. Opatrné zavodňování příkopu a trávníkové pokrývky urychlí růstovou fázi.