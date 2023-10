Klasikami českých živých plotů jsou túje, ptačí zob, dřišťál či habr. Na krásný a hustý živý plot se ale mnohdy hodně dlouho načekáte. Pokud chcete rychlé řešení a nebojíte se práce, vyzkoušejte jilm sibiřský neboli turkestánský brest. Do dvou let budete mít živý plot jako ze žurnálu.

Živý plot Lucie Pičkárové. Doporučuje jej pro ty, kdo potřebují rychle rostoucí živý plot. | Foto: se svolením Lucie Pičkárové

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Jak vytvořit z jilmu živý plot

* Jilm potřebuje velké zásahy

* S častou péčí je třeba počítat

Stromy a keře, které jsou považovány za rychle rostoucí, když mívají přírůstek 30 až 60 centimetrů za rok. Jilm zvládne v ideálních podmínkách vyrůst i přes 150 centimetrů.

„Pro ty, kdo potřebují rychle rostoucí živý plot, doporučuji. Zakoupený přes internet jako 30 cm dlouhé jednoduché klacky, za 1,5 roku dosahoval výšky pletiva,“ píše Lucie Pičkárová na Facebooku ve skupině Zahradní tvorba.

Jak vytvořit z jilmu živý plot

„Do výšky člověka jilm sibiřský vyroste během jedné sezóny. Samozřejmě je potřeba jej stříhat, aby zhoustl, ale i tak super. Ten náš dosahuje i výšky přes tři metry. Na podzim ho vždycky zakrátíme na výšku plotu, aby se třeba pod tíhou sněhu nepolámal. Ale co se týče rychlosti růstu, tak je bezkonkurenčně nejrychlejší,“ říká Jakub Müller, rovněž diskutující na Facebooku.

Kouzelný živý plot z jilmu:

Ideálním místem pro výsadbu jilmu je slunné místo, je ale potřeba mít na paměti, že samotný živý plot po krátké době vytvoří stín. Půda by měla být co nejkypřejší a nejúrodnější a důležitý je obsah zásaditých látek a vydatná zálivka. To je klíčem k lepší adaptaci mladé sazenice.

Chcete-li získat hustý živý plot, je nutné správně zasadit prostokořenné sazenice. Vysázet můžete v jedné řadě, ale opravdu hustého plotu dosáhnete šachovnicovou výsadbou. V jedné řadě umístěte sazenice ve vzdálenosti 20 centimetrů od sebe, v šachovnici potom zhruba 25 až 30 centimetrů od sebe a také diagonálně.

Živý plot Lucie Pičkárové, jilmy rostou jako divéZdroj: se svolením Lucie Pičkárové

Pokud dáte jilmu větší místo, bude mít rostlina větší kořeny, a proto bude i samotná rostlina poměrně robustní. To není při tvorbě živého plotu žádoucí.

Jilm potřebuje velké zásahy

„Při výsadbě potřebujete pět sazenic na metr. Poté je potřeba radikální sestřih na zhruba 15 centimetrů, aby se rozvětvil a aby větve rostly od země. Bez častého stříhání z něj vyroste velký strom. Pokud budete stříhat, vytvoříte krásný, hustý, živý plot,“ říká Zsolt Baranyai, výhradní dovozce jilmu sibiřského do ČR. Keř podle něj nepotřebuje žádnou další péči, protože aktuálně nemá žádného škůdce. Prostokořennou sazenici můžete zakoupit už od 23 korun.



„První rok se doporučuje jilm udržovat do výšky jednoho metru, ne výše. Sázeli jsme také po třiceti centimetrech ve dvou řadách. Stříháme ho třikrát do roka od jara vždy po třech měsících. Ze začátku jsme dopřáli dostatek vláhy, nyní už jen při velkém suchu, mám zamulčováno kůrou,“ míní Lucie Pičkárová.

„Jilm sekat od nejmenšího. Čím více se to zařízne tím lépe. Já jsem to u první várky podcenil a vymstilo se mi to. Jilm velké zásahy nejen snese, on je potřebuje,“ vysvětluje Jakub Pavlús u příspěvku na sociální síti.

S častou péčí je třeba počítat

Živý plot z jilmu pomůže skrýt vaši zahradu před zvědavýma očima. Pokud je upravený, působí esteticky. Musíte ho ale poměrně často stříhat.

„Je krásný ale náročný na udržování. Po 14 dnech už vypadá neupraveně. Stříhá se co měsíc. Tedy pokud chcete udržovat výšku dvou metrů. Spíš bych ho sázela tam, kde chci výšku čtyř metrů a více,“ potvrzuje diskutující Jas Mina.

S častou péčí zkrátka musíte počítat. A stříhat ho budete i několikrát za sezonu. Pokud máte kvalitní nářadí, zvládnete se vypořádat s třiceti metry živého plotu i s úklidem odřezků do hodiny půl. Pokud jste zahradníky, kteří preferují zahradu s co nejmenší prací, pak jilm nebude to pravé pro vás.

„Tohle bych na zahradě nechtěl. Rychlost růstu super, nicméně po ostříhání samozřejmě růst nepřestane, tedy každý rok šílená práce s udržováním a eliminaci. A pokud se zanedbá, bude to o to horší,“ popisuje Bohdan Škoda.

Jilm je opadavý keř, další práce se ale nemusíte bát. Listy jsou tak malé, že je rozfouká vítr.