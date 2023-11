Možná jste už slyšeli o pěstování ananasů v bytě nebo v domě. Není na tom vůbec nic složitého. Zapálená zahradnice Petra Vogelová dokonce říká, že čím méně péče ananasu při pěstování dáte, tím pro jeho prospívání lépe.

Ananas můžete sehnat už jako hotovou rostlinku. Podle Petry Vogelové je dobré umístit ji na slunné místo. „Je jednou z nejjednodušších rostlin, o kterou se prakticky nemusíte vůbec starat. A platí tady pravidlo, že čím méně péče, tím lépe. Občas ho stačí zalévat a má rád i zálivku do středu neboli do růžice,“ říká nadšená zahradnice. Sehnat ananas můžete buď od zkušeného pěstitele, který rostliny množí, nebo ho koupit na internetu. Vypěstovat byste si ale podle ní mohli vlastní ananas z vrchní růžice.

„Zakoupíte si plod a zkontrolujete, jestli má uprostřed zdravé lístečky. Když horní růžici odříznete, můžete ji nechat ve vodě zakořenit,“ uvádí pěstitelka. Nyní čeká, jestli se vytvoří kořínky, aby už mohla zasadit další rostlinku.

Chuť domácího ananasu? Luxusní

Své první dva ananasy kupovala Petra Vogelová od pěstitele. „Musím říct, že oba už měly plody. Když jsem se snažila, hnojila, tak jsem se dočkala šťavnatého plodu. A chuť? Ta byla úplně luxusní. Není vůbec srovnatelná s ananasem, který zakoupíte v obchodě,“ pochvaluje si.

Druhou rostlinku ale prý docela zanedbávala a ani ji nehnojila. Přesto se zadařilo a urodil se, byť menší, přesto chutný plod.

„I tak to byla veliká radost a veliké překvapení. Byl medově slaďoučký a výborný. Komu už se povedlo vypěstovat vlastní plody, tak ví, že pěstování ananasů je nejen snadné, ale hlavně, že výsledek stojí za to,“ říká a září jí přitom oči.



Cenné rady pro pěstování

Pokud se vám povede a růžice vypustí kořínky, můžete ji zasadit do substrátu, který obohatíte rašelinou. Tím půdu uděláte kyselejší. Pěstitelka exotických rostlin radí, že je dobré sazenici mírně zalévat. Doporučuje ji také obalit igelitem, aby se udržela vlhkost než začnou vyrůstat nové listy. Tím rostlinku podpoříte v dobrém startu.

Jak pěstovat ananas v bytě:

Ananas miluje světlo. „Na na koncích listů zoubečky. Takže, když ho umístíte na okno, ať už do bytu, nebo do domu, tak nemůžete používat záclonu. Musela jsem ji odstranit, protože se pořád zachytávala o listy. Udělaly se mi na ní zbytečně dírky,“ upozorňuje na úsměvné úskalí pěstování.

Ananas a světlo

V létě potom podle ní můžete dát ananas ven na balkon nebo na zahradu. „Já ho ale nechávám celoročně za oknem. Je orientované na východ, takže má ananas dostatek světla. Prospívá tady dobře. Světlo je totiž důležité, aby brzy a dobře plodil. Lidé říkají, že pokud ho máte v zimní zahradě, tak plodí ještě dříve než na parapetu okna. Pro ananas je světlo jednou z nejdůležitějších podmínek k životu,“ radí adeptům na pěstění ananasu.

Kvetení ananasu poznáte tak, že se podíváte do jeho středu. Uprostřed totiž začnou vyrůstat menší lístečky, které jsou zabarvené do červena. „V době květu je dobré zalévat hodně do růžice. Tím ananas podpoříte v růstu a postupně se z malého květu stane plod. Do plné zralosti dojde zhruba po půl roce. To poznáte podle toho, že překrásně voní a vybarví se do žluta. Je tak pravý čas ananas sklidit a pochutnat si,“ uzavírá s úsměvem.