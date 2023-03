Jak uzpůsobit zahradu, abychom se o ni mohli starat minimálně a nemuseli dřít celý víkend od rána do večera? Pokud si chcete svou zahradu užít a ušetřit přitom práci a čas, pak je automatizace správným rozhodnutím. Zahradničení by přece mělo být pohodovou aktivitou.

Trávníky jsou při používání automatické sekačky opravdu v kondici | Foto: Shutterstock

„Zcela bezúdržbová zahrada neexistuje. To je, bohužel, jeden z nejrozšířenějších mýtů. Každá zahrada potřebuje alespoň minimální péči. Můžeme naprojektovat zahradu, která bude mít nižší nároky na údržbu, nikdy však nebudou nulové,“ říká specialista na péči o zahrady Oldřich Horáček.

Automatické zavlažování dešťovou vodou:

Ačkoliv technologický pokrok neobešel ani zahradnictví, na zahradu, která se zcela postará o sebe samu, zapomeňte. Investicí do technologií, které vám péči o zahradu usnadní, jako jsou automatická sekačka a zavlažovací systém, ale krok špatným směrem neuděláte.

Automatické zavlažování

„Abychom se o zahradu museli starat co nejméně a mohli pěstovat rostliny, které jsou v dobré kondici, potřebujeme důsledné zalévání. Na to je ideálním pomocníkem automatizovaná závlaha, jež pravidelně dodává vodu, kdy je potřeba. K zelenině, keřům a květům se hodí závlaha kapková. Pro trávník je ideální zase trysková,“ říká Martin Smažil, zahradnický mistr z Prahy.

Automatický zavlažovací systém má senzory pro déšť a vlhkost půdy: prakticky není nutné řídit proces.



Poloautomatický zavlažovací systém: funguje bez senzorů, musíte jej sami zapnout a vypnout.

Kapková závlaha přivádí vodu přímo ke kořenům rostliny. Je to nejekonomičtější varianta vhodná i pro podmínky s nízkým tlakem vody. Výhodou kapkové závlahy je také jednoduché vybavení, které umožňuje v případě potřeby systém rozšířit a změnit.

Automatický zavlažovací systém ale nemůžete instalovat všude. Má totiž své požadavky. Musí mít dobrý tlak vody a trvalé připojení k elektřině. Na podzim je také nutné provést servisní údržbu a připravit zařízení na zazimování: vyfoukat a zbavit vody, aby bylo na jaře opět připraveno k práci.

Robotická sekačka

Lidé si často myslí, že nejméně práce na zahradě souvisí s trávníkem. To je obrovský omyl. S pažitem je naopak nejen nejvíce práce, ale také velké množství bioodpadu na metr čtvereční z celé zahrady. Udělat si rozsáhlou travnatou plochu je - z pohledu následné údržby- zkrátka nerozum.

Pro bezúdržbovou zahradu je nepostradatelné automatické sekání trávy. Místo ruční sekačky na trávu nyní můžete používat robota. Dokáže samostatně určovat hranice trávníku, rozpoznávat a vyhýbat se překážkám. Vy nastavíte pouze parametry sečení a užíváte si volný čas. Po skončení mise robot sám najde nabíječku a usadí se v základně.

„Máme to vyzkoušené. Osobně jsem tomu ze začátku vůbec nevěřil, ale praxe ukázala, že trávníky jsou při použití automatické sekačky opravdu v super kondici. Péče o trávník se díky tomu může omezit na jarní a podzimní vertikutaci trávníku a hnojení,“ říká Martin Smažil.

Se sekačkou může být i zábava:

Má to ale jeden háček: Vaše zahrada musí být na automatickou sekačku uzpůsobena. Proto je při realizaci zahrady nebo při úpravách potřeba přizpůsobit trávník.

„Nesmí tam být úzké pruhy, prudké zatáčky, nepravidelné útvary, věřím, že by nikoho nenapadlo trávníky oddělovat,“ vyjmenovává úskalí Martin Smažil.

Vertikutace je svislé prořezávání trávníku. Nože nástroje se zařezávají do travního drnu. Trávník se tak otevře vodě a živinám. Řezy také podporují tvorbu nových výhonků - tím se trávník omladí a zhoustne.

Automatizace dokáže v péči na bezúdržbové zahradě hodně pomoci. Otázkou ale je, co od zahrady přesně chceme.

„Na trávník o rozloze 2000 metrů čtverečních, bych použil automatickou sekačku. Pokud tam založíte louku, budete ji muset dvakrát do roka sekat. A to už není na křovinořez. Budete muset mít bubnovou sekačku, musíte to poté shrabat a odpad zlikvidovat. To není bezúdržbové,“ říká Martin Smažil o myšlence založení louky.