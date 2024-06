Pěstování květáku může být náročné. Správným přístupem a dodržením osvědčených postupů však dokáže výborných výsledků dosáhnout každý. Podle zkušeného zakrádkáře Ivana Hašky z Pstruží je ideální čas na výsev květáku určeného k podzimní sklizni právě teď, na přelomu června a července.

Tento termín je klíčový pro dosažení kvalitních růžic květáku. Ty poté budou připraveny ke sklizni od konce října do poloviny listopadu. Pro dosažení optimálního výsledku je důležité správně načasovat jednotlivé kroky: výsev, přepichování a přesazení na záhon.



Výsev květáku? Až do poloviny července

„Semínka květáku se vysévají do připraveného substrátu. V něm klíčí a rostou až do fáze, kdy mají několik pravých listů. Tehdy se sazenice přepichují, což znamená přesazení mladých rostlin do většího prostoru, aby mohly dále růst a sílit. Následně jsou sazenice připraveny k přesazení na záhon,“ přibližuje zahradník Ivan Haška.

Pokud si člověk přeje rozložit sklizeň květáku na delší období, je podle Ivana Hašky vhodné provést výsev ve dvou termínech. Prvním z nich je konec června, druhým pak začátek července.

„V teplejších oblastech lze druhou várku vysadit až do poloviny července. V chladnějších podmínkách, jako mám já u nás v Beskydech, je konec června posledním termínem, aby květáky dozrály,“ upozorňuje zahrádkář.

Pro podzimní sklizeň je možné vybírat z různých odrůd květáku, včetně barevných variant.

„Často jsou zahrádkáři vysazované klasické bílé odrůdy, jako je například Delta. Oblíbené jsou také fialové varianty, třeba Deep Purple a Sicilian Violet, či oranžové odrůdy, jako je například Jaffa. Doporučuju také zelený květák druhu Romasco, odrůda Veronica. Já pěstuju všechny barvy. Rád se dívám, jak rostou a jaké jsou mezi nimi rozdíly,“ usmívá se Ivan Haška.

Správné podmínky pro pěstování květáku

Květák je náročný na pěstování, zejména kvůli jeho vysokým nárokům na výživu a vodu. „Dalším důležitým faktorem je půda. Květák potřebuje dobře propustnou a hlubokou půdu bohatou na živiny; zejména na dusík, fosfor a draslík, přičemž důležitým stopovým prvkem je molybden,“ vyjmenovává zahrádkář s bohatými zkušenostmi.

Podstatná je zároveň dostatečná zálivka, aby nedocházelo k vysychání. „To by mělo za následek tvorbu menších a nekvalitních růžic. Dostatečné zásobení vodou je klíčové zejména během vegetačního období,“ upozorňuje Ivan Haška.

Neméně důležitý je výběr správného stanoviště. „To zahrádkáři často podceňují, přitom je u květáku zásadní,“ připomíná pěstitel.

„Řada lidí si naříká, že se jim pěstování květáku nedaří. Možná by se měli zamyslet nad tím, kam ho vysazují. Květáky totiž vyžadují slunné a dobře osvětlené místo, nesnáší však přímý úpal. Při příliš vysokých teplotách mohou rostliny rychleji zakládat růžice, které nejsou kvalitní,“ vysvětluje Ivan Haška.

Sazeničky květáku nemají rády přímý úpal:

Pozor na škůdce

Květák je náchylný k napadení různými škůdci. Nebezpečím jsou pro něj dřepčíci, housenky bělásků a můry zelné, ale paseku může udělat také třeba květilka zelná.

„Dřepčíci jsou malí broučci, kteří mohou okusem poškodit převážně mladé sazenice. Je důležité je sledovat a v případě výskytu rychle zasáhnout,“ upozorňuje Ivan Haška.

Velkým problémem mohou být také housenky. „Při pravidelné prohlídce rostlin je možné housenky sbírat. Jedním z nejnepříjemnějších škůdců je ale květilka zelná. Tato moucha klade vajíčka ke krčku rostliny a její larvy jsou schopny zlikvidovat i vzrostlé statné rostliny, protože poškodí kořenový systém,“ varuje pěstitel.

Zároveň Ivan Haška upozorňuje na nádorovitost kořenů košťálovin. Vhodné je ošetření půdy už na podzim nebo následně na jaře dusikátým vápnem

Nenápadně vyhlížející dřepčík umí udělat velkou paseku:

Tipy pro úspěšné pěstování květáku

Výběr správné odrůdy

Existuje mnoho odrůd květáku, které se liší nejen barvou (bílá, fialová, zelená apod.), ale také délkou vegetační doby.

Pro začátečníky je vhodné začít s odrůdami, které jsou méně náchylné a mají kratší vegetační dobu (například Baldo F1, Barlow F1, Fremont F1 či Freedom F1).

Příprava půdy

Půdu je třeba dobře připravit už na podzim, kdy je ideální ji hluboko zrýt a přidat kompost nebo vyzrálý hnůj.

Na jaře před výsadbou je dobré zapracovat do půdy také minerální hnojiva.

Výsev a výsadba

Semena květáku se vysévají do skleníku nebo na chráněné místo 4 až 6 týdnů před plánovanou výsadbou na záhon.

Sazenice by měly být vysazeny do záhonu ve chvíli, kdy mají 4 až 6 pravých listů.

Péče o rostliny

Květák potřebuje pravidelnou zálivku, především v období sucha.

Důležité je také pravidelné okopávání a pletí plevele.

Pro zajištění kompaktních růžic je dobré přistínit rostliny, například tím, že přes růžice ohneme listy.

Prevence chorob a škůdců

Květák může trpět různými chorobami a škůdci.

Pravidelné kontroly a preventivní opatření jsou klíčové pro úspěšné pěstování.

Vysazování po sklizni

Pokud máte na všech vašich záhonech ještě nesklizenou úrodu zeleniny (například cibule, česneku či brambor), je možné květák přesadit do větších květináčů a po sběru výpěstků ho zasadit na uvolněný záhon.

