Jan Novotný ví o bonsajích opravdu hodně. I to, jak moc mohou vstoupit do soukromého života. „Umíme v tom chodit, manželky vždycky něco říkají,“ směje se Novotný v odpověď na otázku, jaká je reakce jeho ženy na zálibu v pěstování. Když to myslíte vážně, pak si i japonské umění bonsají vybírá svoji daň. Z koníčku se nakonec stává životní styl a z malého stromečku v misce zase člen rodiny, který tiše diktuje životní rytmus milovníků mini stromků. Ty totiž vyžadují v podstatě trvalou péči.