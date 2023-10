Kanadské borůvky se u nás těší čím dál větší oblibě. Jsou chutné a přitom nepoměrně větší než ty, které rostou v lese. S trochou péče borůvky zvládnete na zahradě nebo na svém balkonu pěstovat určitě také. Už proto, že jejich plody jsou plné vitamínů a antioxidantů. Jeden šálek borůvek obsahuje jen 80 kalorií a dodá vám přitom 25 % denní dávky vitamínu C. Abyste ale mohli sklízet bohatou úrodu, musíte borůvky na zimu správně ošetřit. Víte, jak zazimovat kanadské borůvky? A jak zazimovat borůvky na balkoně?

Kanadské borůvky jsou odolné vůči mrazu. | Foto: Shutterstock

Brusnice chocholičnatá, známá jako kanadská borůvka, je rostlina z čeledi vřesovcovitých. Pochází ze Severní Ameriky, ale v Evropě už dávno zdomácněla a pěstuje se s úspěchem i u nás. Keř dosahuje výšky až 2,5 metru. Kanadské borůvky začínají plodit ve třetím roce, plná plodnost nastupuje o tři roky později. Z jednoho keře můžete při správné péči sklidit až šest kilo borůvek. Na podzim se listy zbarví do žlutých a červených odstínů, takže působí dekorativně.

Borůvkové keře přes zimu spí a jsou hodně odolné i vůči nejchladnějším podmínkám. Odrůdy, které se u nás pěstují, vydrží mrazy až do - 30 °C. Mohou ale být náchylné na kolísavé zimní teploty, které spouští nový růst. „Matka příroda ne vždy spolupracuje. Náhlý návrat tepla po období chladu způsobí, že borůvky začnou brzy kvést. Pokud dojde opět k prudkému ochlazení a rostlina bude v různých stádiích pučení, dojde k poškození pupenů,“ uvídí web Gardening, zaměřený na péči o zahradu.

Mulčování borůvek

Pokud borůvky pěstujete na zahrádce, čeká vás před zimou mulčování. Nejvhodnějším pro mulčování jsou podle webu Gardeners Path, s užitečnými tipy od zahradníků, staré jehličí, dřevěné štěpky a kůra, které jsou ideální pro udržení vlhkosti. Vhodné jsou i piliny, hobliny z jehličnanů a posečená tráva.

Velký zájem je i o borůvky s farem. Snímek je z plantáže v Kostelci na Hané na Prostějovsku.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

„Mulčovací směs nasypte kolem keře alespoň do deseticentimetrové výšky. Borůvky totiž mají poměrně mělké kořeny a berou si z těchto materiálů a surovin i potřebné živiny. Před mulčováním také zkypřete půdu, borůvky tak budou mít dostatek vláhy a omezíte růst plevele,“ popisuje vhodný postup na svém webu iReceptář.

Zazimování borůvek v květináči

Keře v květináčích je nejlepší na zimu zapustit do půdy. Pokud to není možné, přemístěte je alespoň někam do závětří a obalte izolačním materiálem. Dobře poslouží nejen ten přírodní jako je sláma nebo chvojí, použít můžete i jutu, polystyrenové desky nebo bublinkovou fólii. Jednoleté a dvouleté keře v nádobách je ale podle iReceptáře stejně lepší přemístit do skleníku a přikrýt bílou netkanou textilií. Na původní místo je vraťte až po prvních jarních mrazících.



Jak borůvky zalévat

Na podzim, když ještě není zamrzlá zem, borůvky zalévejte a vláhu jim dopřejte. Ideální je dešťová nebo alespoň odstátá voda. Nedostatek vláhy jim totiž škodí víc než mráz. Proto vlhkost substrátu sledujte i v průběhu zimy a když nemrzne, občas rostliny zalijte. Bezpečné přezimování zajistí borůvkovým keříkům na podzim hnojiva s vyšším obsahem draslíku.

Léčivé schopnosti

Léčivé schopnosti borůvek dobře znali a využívali už severoameričtí indiáni.

„Jeden šálek borůvek obsahuje 80 kalorií a 25 % denní dávky vitamínu C. Přírodní pignemty, které dávají borůvkám jejich nádhernou tmavě modrou barvu, se nazývají antokyany. Právě ty přichází s řadou zdravotních výhod od snižování krevního tlaku až po podporu motorických funkcí,“ uvádí zahradnický web Epic Gardening.

Borůvky obsahují i značné množství železa a zdraví prospěšné vlákniny. Antokyany, které jsou v borůvkách obsaženy, neutralizují volné radikály v těle a chrání tak organismus před nemocemi jako je rakovina. Modré kuličky také snižují cholesterol v krvi a mají prý i afrodiziakální účinky.

„Borůvky zlepšují imunitu, noční vidění, léčí šeroslepost a působí preventivně a léčebně proti infekcím. Napomáhají k odvodňování, léčbě otoků a zánětů močových cest. Snižují hladinu cholesterolu a tuků v krvi a chrání tělesné buňky proti volným radikálům. Prospívají regeneraci sliznic, podporují snižování tělesné hmotnosti, mají i uklidňující a protistresový účinek. Konzumace borůvek chrání před stařeckou demencí, pomáhá při průjmech a jiných střevních onemocněních,“ uvádí na svém webu borůvková farma Samšín.