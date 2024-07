Kateřina Němcová dnes 15:00

Chrpa patří mezi rostliny, které se hojně vyskytují jak v horských oblastech, tak ve městech. Lidé si ji s radostí trhají s ostatním (často chráněným) lučním kvítím pro potěšení jen tak do vázy i do čaje. Tato významná medonosná rostlina totiž skvěle zabírá při očních chorobách, nechutenství i zažívacích problémech. Kdo má na ni zálusk, ten by však měl vědět, že není chrpa jako chrpa. Jednu utrhnout můžete, za druhou hrozí až stotisícová pokuta.