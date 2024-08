Chryzantéma nebo také listopadka je ozdobou mnoha zahrad od sklonku léta. Květy mnoha barev, tvarů i velikostí jsou krásné až do prvních mrazíků. Chryzantémy můžete pěstovat i v květináči na terase nebo jako pokojovku. Vyniknou také ve váze, kde vydrží, když jim budete měnit vodu, bez problémů i tři týdny.

Chryzantémy patří do čeledi hvězdnicovitých. Nejvíc si je oblíbili v Číně a Japonsku, odkud pocházejí. V Japonsku se chryzantéma dostala i na japonskou královskou pečeť a je tradičním symbolem císařského rodu. Číňané je zase uctívají jakožto posvátné květiny, bez nichž se neobejdou náboženské obřady.

Podzimní klasika – chryzantémy:

| Video: Youtube

Chryzantémy na hřbitov i do salátu

U nás máme chryzantémy spojené hlavně se hřbitovy a Dušičkami. I když jsou tyhle odolné krásky ideální ozdobou místa odpočinku zesnulých, byla by velká škoda, kdyby byly k vidění jen na hřbitovech.

Krásu těchto bohatě kvetoucích rostlin můžete obdivovat celý podzim na zahradě, na balkoně, jsou ozdobou teras i schodů. Když je budete pěstovat jako pokojovou rostlinu doma, budou vám čistit vzduch. A víte, že chryzantémy se dají také jíst?

„Části chryzantém se v Číně využívaly i v lékařství a také v kuchyni. Vařené kořeny se používaly jako lék na bolesti hlavy. Mladé výhonky a okvětní lístky se používaly do salátů, květy a listy do čajů. Číňané věřili, že chryzantémy mají ‚sílu života‘,“ uvádí zahradnický web Epic Gardening. Příznivé účinky má chryzantéma i při vysokém krevním tlaku a cukrovce.



Druhy chryzantém

Chryzantéma je trvalka mnoha podob. Čtyřicet různých druhů se liší velikostí, tvarem a barvou květů, které mohou být žluté, růžové, fialové, červené, bronzové, oranžové, bílé i zelené. Podle velikosti květů si můžete vybrat chryzantémy drobnokvěté, se středně velkými květy i velkokvěté. Můžete mít na stonku pouze jeden veliký květ, více květů nebo zvolit keřík obsypaný květy.

Oblíbená je například chryzantéma multiflora, která je velmi dekorativní. Kulovité keře o výšce 20 až 70 centimetrů jsou během kvetení zcela pokryté květenstvími nejrůznějších barev.

„V 90. letech minulého století se chryzantémy ze skupiny Chryzanthemum Multiflora dovážely nejčastěji z Nizozemí. Protože byly náklady na přepravu kvůli objemnosti rostlin poměrně vysoké, začali si čeští zahradníci během krátké doby dovážet pouze mladé rostliny či dokonce řízky, osvojili si potřebnou technologii pěstování a začali náš trh zásobovat tuzemskou produkcí,“ uvádí na svém webu Zahradnictví Dvořák a syn.

Jak vybírat chryzantémy

Ideální je nakupovat chryzantémy, pokud jsou květy po obvodu rostliny již rozvité. Barevný odstín je totiž zřetelný až po úplném rozvití jednotlivého květu.

close info Zdroj: Deník/Pavel Mašlaň zoom_in Chryzantémy se prodávají v nejrůznějších barvách a velikostech.

„Pravidelné přihnojování při zálivce vám zaručí, že vývoj dalších poupat bude pokračovat, nové květy přerostou starší a prodlouží se tak doba kvetení. Pokud pak rostlinu po odkvětu přesadíte do volné půdy, většina odrůd naši zimu přečká. Příští rok znovu vykvete, obvykle ale méně dokonale,“ radí odborníci ze Zahradnictví Dvořák a syn.

Při nákupu hledejte jen mrazuvzdorné druhy a kultivary. Elegantně působí seskupení více variet s květy různých barev.

Chryzantémy uvítají dostatek prostoru, sluníčka a propustnou půdu. Koncem léta potřebují chryzantémy dostatek závlahy, aby nasadily na květ. Zalévejte je ke kořenům. Voda na listech by mohla způsobit vznik houbových chorob. Při pravidelném přihnojování hnojivem s vysokým obsahem draslíku a zaštipováním se dočkáte mnoha krásných květů.

Chryzantémy v květináči

Do květináčů se hodí především chryzantémy typu multiflora, tedy nízké a drobnokvěté odrůdy vyšlechtěné v Evropě.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Chryzantémy lze doma využít i jako přírodní čističky vzduchu.

„Během vegetačního období preferují chryzantémy plné sluneční světlo. Nedostatek slunečního světla bude mít za následek slabší rostlinu, která produkuje méně květů. Květy však vydrží déle, pokud se po rozvinutí poupat přemístí na stinnější místo,“ doporučuje zahradnický web Garden Design.

Do interiéru si vyberte takovou barvu, která vám ho oživí a přitáhne pozornost. Chryzantémy vypadají velmi dobře i v ozdobných květináčích a obalech. Pokud budete odkvetlé květy pravidelně odstřihávat, budou se tvořit stále nové a chryzantémy pokvetou mnohem déle.

Chryzantému umístěte na světlé stanoviště , chráněné před přímým sluncem a průvanem.

, chráněné před přímým sluncem a průvanem. Chryzantému nedávejte nikdy nad radiátor .

. Chryzantému zalévejte měkkou, odstátou vodou o pokojové teplotě.

Chryzantéma je trvalka, takže ji po odkvětu rozhodně nevyhazujte. Před příchodem mrazů je třeba rostliny v nádobě přenést z venku a nechat je přezimovat na světlém místě, kde teplota neklesne pod 8°C. Zalévejte je jen minimálně. V březnu pak rostliny přemístěte na světlé místo s teplotou kolem 15°C a postupně zvyšujte zálivku. Chryzantéma začne pomalu sílit a znovu obrůstat, i když už asi nedosáhne stejné vitality jako předchozí rok.

Jak pěstovat a množit chryzantémy

Chryzantémy, které jste si přes zimu uchovali, můžete snadno namnožit řízkováním. Předtím ale matečnou rostlinu umístěte na slunné místo, zvyšte zálivku a mírně přihnojte.

V průběhu dubna odstřihněte z výhonků vrcholové řízky a nechte je zakořenit v substrátu s příměsí rašeliny a písku. Substrát udržujte mírně vlhký, teplota by se měla ideálně pohybovat mezi 15 až 20°C. Zhruba za měsíc už budete moct zakořeněné sazeničky přesadit do květináčů nebo přímo na květinový záhon do vlhkého substrátu.

Návod, jak množit chryzantému:

| Video: Youtube

Přibližně po třech týdnech po přesazení řízků, až rostliny povyrostou alespoň o 3 centimetry, zaštípněte vrcholek za čtvrtým až šestým lístkem, aby sazeničky narostly do hustých a košatých keříků. Doporučuje se také chryzantémy během růstu alespoň jednou až dvakrát zaštípnout, abyste vyvolali větvení a tím i více květů.

„Při výsadbě chryzantém použijte dobře vyvážené hnojivo aplikované do půdy, které bude mít stejné podíly makroživin dusíku, fosforu a draslíku. Uprostřed vegetačního období můžete v době před rozkvětem začít přihnojovat ve vodě rozpustným hnojivem , které vašim rostlinám pomůže dodat další vzpruhu," radí na zahradnickém webu Epic Gardening odborník na květiny Taylor Sievers.