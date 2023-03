Cibule je jednou z nejpoužívanějších druhů zeleniny. Je zdravá, obsahuje důležité vitamíny. Neobejde se bez ní prakticky žádná hospodyňka či kuchař. Navíc je známa její léčivá síla. Pěstování zvládne prakticky každý, vybírat si lze hned z několika oblíbených odrůd. Existuje například bílá, žlutá či červená.

Slavnosti cibule v Račeticích | Foto: Deník/Miroslav Rada

Někomu voní a někomu ne. Přesto ji v podstatě všichni jíme, protože je nedílnou surovinou pro výrobu základu omáček. Za syrova se potom používá jako příloha k různým pochutinám nebo masným výrobkům. Řeč je o obyčejné kuchyňské cibuli (latinsky allium cepa), zelenině z čeledi amarylkovitých, která už po staletí doprovází náš jídelníček.

Podívejte se, jak krájet cibuli jako profík:

Zdroj: Youtube

Původ není s jistotou znám, ale předpokládá se, že pravlastí cibule je střední Asie, kde vznikla z planého druhu.

O jejím užití se dozvídáme například z hliněných tabulek Sumerů, zmiňuje se o ní Bible, staroegyptské papyry i učené knihy starověké Indie nebo Číny, a to hlavně v souvislosti s léčebnými účinky. Kdysi byla kromě soli jedním z prvních koření lidových vrstev. Římští zemědělci cibuli nazývali unio, což se mohlo přeložit nejen jako cibule, ale také jako velká perla.

Pěstuje se minimálně 5 tisíc let

Do Evropy se dostala ve starověku, přesný údaj není znám, ale asi 1000 let před naším letopočtem. Vědci se domnívají, že cibule se pěstuje minimálně 5000 let a její kořeny kladou do Asie, většinou do oblasti Persie, dnešního Afghánistánu či Palestiny, odkud se už ve starověku přes Středomoří rozšířila dál.

Egypťané ji uctívají, protože považují její kruhovou strukturu za symbol věčného života. Jiřina Horáková v článku na webu bydlet.cz zase píše, že v Čechách se první písemné zmínky o pěstování cibule objevují poprvé v 16. století.

Cibule se pěstuje v mnoha různých odrůdách. Buď ze semen nebo – aby vyrostla velká – ze sazeničky. Na podzim se sklízí. Po sklizni se dříve cibule vázaly do cibulových copů, dnes se obvykle prodávají volné.

Cibule v České republice



Pěstební plocha cibule se v České republice pohybuje okolo 1550 hektarů s produkcí 31 tisíc tun cibule ročně. Její spotřeba v roce 2011 dosáhla přibližně 86 tisíc tun, například v roce 2017 už to bylo kolem 98 tisíc tun. Potravinová soběstačnost vyjádřená podílem výroby a spotřeby na obyvatele se u většiny komodit snižuje a podobné je to také u cibule. Od roku 1993 došlo k výraznému poklesu soběstačnosti o 41 procentních bodů, na 43 %. Zelinářské unie Čech a Moravy připouští, že je ještě nižší. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla v roce 2021 jen z 32,8 %.



Zdroj: Zelinářská unie Čech a Moravy

Má svůj „instáč“ i „fejs"

V Česku je několik významných pěstitelských oblastí. Například Všestarská cibule byla v roce 2008 Evropskou komisí zařazena na seznam zboží s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Pěstuje se ve Všestarech a dalších jedenácti obcích na Královéhradecku.

V Račeticích na severu Čech na Chomutovsku se cibule také pěstuje celá desetiletí, historie sahá minimálně do předválečné doby. Slavná je především odrůda Alice, přešlechtěnec staré krajové odrůdy kaštické cibule.

Račetická cibule sklidila řadu ocenění, je například Regionální potravinou Ústeckého kraje. Místní se o ní snaží dávat vědět různými cestami. „Nejspíš je jediná na světě, která má svůj instáč a facebook. A dokonce i odpovídá,“ směje Josef Ryšavý, šéf zdejší cibulárny.

Základní druhy cibule



Žlutá cibule

Klasická žlutá cibule je nejznámější, nejpoužívanější a také má nejširší využití. Za syrová je poměrně ostrá, a tak se dá využít třeba k domácí tlačence nebo na guláš. Při vaření se bez ní neobejdeme. V české kuchyni se hodí takřka do každé omáčky. Na Velikonoce se v jejích slupkách obarvují vajíčka.



Červená cibule

Je nejen zdobnější, ale také chuťové jemnější. Skvěle se hodí do salátů, podává se i zkaramelizovaná k masu.



Růžová cibule

Poměrně neobvyklá růžová cibule má velmi podobné použití, jako ta červená. Hodí se na studenou i teplou kuchyni. Díky své barvě vynikne zejména syrová v čerstvých salátech. Ovšem parádu udělá i jako základ pro kari omáčky.



Bílá cibule

Je odrůda s velmi jemnou chutí. Vařením by se spousta chuti ztratila, a tak se využívá zejména ve studené kuchyni. Ideální bude jako méně nápadná složka čerstvého salátu nebo v jemnějším rybím burgeru.



Šalotka

Pokud někdo ostrou cibuli špatně tráví, šalotka je pro něj to pravé. Je méně palčivá a jemnější. Výtečně se hodí do pomazánek, salátů a na francouzské omáčky. Bývá podlouhlá, vyskytuje se v červené i žluté variantě. Za zmínku také stojí skutečnost, že se vlastně botanicky neřadí pod cibule, patří totiž k česnekům.



Lahůdková cibulka

Jí se jak zelená, tak i bílá nať, obvykle čerstvá v různých salátech, ale třeba i na křupavém chlebu s máslem. Výborná je také v domácích těstovinách, hojně využívaná je pak v asijské kuchyni nebo ve šťouchaných bramborách.

Drahá jako exotické ovoce

Spotřebitelská cena cibule se v současnosti na našem trhu podle grafu zveřejněném na webu kurzy.cz pohybuje v průměru kolem 23 korun za kilogram. Například v roce 1997 byla cena kolem 15 korun za kilogram. Absolutně nejdražší ve své historii byl kilogram cibule v roce 2019, kdy vyšel na 40 korun. Podle Zuzany Přibylové, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy, bývá na vině vysoké ceny kombinace několika faktorů.

„V loňském roce pěstitelům významně vzrostly náklady na pěstování zeleniny, navíc vzhledem k vysokým cenám energií mnozí pěstitelé po sklizni zvolili cestu přímého prodeje místo naskladnění. K tomu se přidal vliv slabší úrody v některých oblastech světa i Evropy. Nyní, na přelomu zimy a jara, narůstají náklady na skladování rostoucí s dobou skladování a zásoby cibule nestačí pokrývat potřeby trhu, proto stouply ceny,“ vysvětlila Zuzana Přibylová.

Situace na našem trhu je důsledkem závislosti České republiky na dovozu cibule. Dle Českého statistického úřadu jsme v současnosti soběstační pouze z necelé poloviny. Situace se bude stabilizovat s nástupem nové sklizně.

Co řekli slavní o cibuli:



„Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má ovšem i obyčejná cibule.“

Heinrich Heine, německý spisovatel (1797 – 1856)



„Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli.“

Jan Neruda, český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spisovatel (1834 - 1891)



„Ženská cudnost se skládá, stejně jako cibule, z celé řady vrstev.“

Nathaniel Hawthorne, americký romanopisec a spisovatel novel (1804 - 1864)

Cibule nebo pistole. Slzí se na slavnostech i ve filmu

Mezi tradiční akce oslavující cibuli patří i Slavnosti cibule v Račeticích na Chomutovsku. Loni v září se uskutečnil již 11. ročník. Součástí akce je bohatý doprovodný program. Další známý podnik propagující cibuli je Cibuláček - Cibulový jarmark ve středočeských Hořovicích. První se zde konal už v říjnu 1989. V doprovodném programu bývají i výstavy ovoce a zeleniny, léčivek, citrusů. Ve Všestarech se v roce 2021 uskutečnila Oslava cibule a brokolice.

Cibule si zahrála hlavní roli ve filmu režiséra Enza Castellariho Vůně cibule, v originálu Cipolla Colt. Jedná se o italsko – španělsko – německý komediální western z roku 1975. Hlavní postavu, která bez plného vozu či kapes cibule, neudělá ani ránu, ztvárnil slavný Franco Nero.

Věděli jste, že …