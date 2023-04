Potřebujete novou sekačku na trávu? Vybrat typ, který se nejlépe hodí pro vaši zahradu, může být problém. Při výběru sekačky pro vaši zahradu je nejdůležitějším faktorem, který je třeba zvážit, rozloha vašeho trávníku. Pokud máte velký trávník, pak budete potřebovat větší a výkonnější sekačku. Na menších trávnících si vystačíte s elektrickou či akumulátorovou sekačkou.

Proč sekačku umývat, když se zdá čistá? Na některých místech totiž zůstává hlína a kousky trávy. Ty pak mohou přetížit motor. | Foto: Shutterstock

Benzínové sekačky na trávu jsou vhodné pro sekání větší plochy na větší vzdálenost. Jejich hlavní výhodou je mobilita, nejsou závislé na délce kabelu a tak můžete pohodlně sekat i nejvzdálenější roh zahrady. Před zapnutím byste měli nejprve zkontrolovat palivo a mazivo. Pokud je ho tam málo, může se motor během provozu zadřít. A to by vás přišlo draho.

Jak připravit sekačku na sezónu radí youtuber Vidlák:

Zdroj: Youtube

„S benzínovou sekačkou můžete sekat mnoho hodin bez přerušení. Benzínové sekačky na trávu mají oproti elektrickým několikanásobně vyšší výkon pro sečení hustšího trávníku,“ říká specialista na trávníky Oldřich Horáček z Pardubic.

Základní parametry sekačky

na 300m²:

- Silný motor

- Sběrný koš 50l +

- Nastavitelná výška seče

- Ostrý a odolný nůž

- možnost mulčování

Elektrické nebo akumulátorové sekačky na trávu jsou méně hlučné a vynikají také šetrností k životnímu prostředí. Hlavní nevýhodou elektrické sekačky je zejména omezená manévrovatelnost kvůli připojení kabelu ke zdroji energie.

„Akumulátorové sekačky na trávu jsou skvělé pro hobby zahrady, protože poskytují pohodlí a často vyžadují méně údržby než tradiční benzinová sekačka. Akumulátorová sekačka by měla mít hlavně dostatečný výkon, aby zvládla základní sekání, dostatečnou šířku a případně možnost mulčování,“ uvádí Oldřich Horáček.

Pět věcí, kterými zničíte svoji sekačku

Po zakoupení zbrusu nové sekačky svému stroji projevujeme zvýšenou pozornost a respekt. Obdivujeme ji a chlubíme se jí, pozorně čteme návod, otíráme a leštíme ji a příliš ji nezatěžujeme. Ale jak čas plyne, kouzlo novosti zmizí. Sekačka na trávu se stane jen dobrým pracovním nástrojem, který musí pracovat za všech okolností. Co dělají lidé špatně a čím si svoje sekačky zbytečně ničí?

Elektrické sekačky:

+ levné pořizovací náklady

- obtížné na manipulaci

Akumulátorové sekačky:

+ snadná manipulace

- nutnost dobíjení baterie

Benzinové sekačky:

+ vysoký výkon

- horší údržba

1. Předměty v trávníku

Na trávníku se může povalovat cokoliv i to, co jste tam vy sami vůbec nedali. Pokud sekačka do něčeho narazí, nůž sekačky se může ztupit nebo ohnout. To se projeví vibrací, v horším případě se sekačka zasekne. Výměna nože vás sice finančně nezruinuje, ale oprava pohonného systému už může být poměrně drahá.

2. Nečistota

Proč sekačku umývat, když se zdá čistá? Na některých místech totiž zůstávají kousky trávy a hlína. Může se stát, že když ji příště zkusíme rozběhnout, tak se to nepovede. Motor může být přetížen a hrozí jeho poškození.

3. Nevhodné počasí

Několik dní prší a pažit již nelahodí oku. „Nevadí, kousek trávy posekáme i za mírného deště,“ myslíte si možná. Déšť ale poškozuje zapalování benzínové sekačky a hrozí selhání karburátoru. U elektrické zase hrozí zkrat.

4. Zanedbaný servis

Před sezónou nezapomeňte zkontrolovat nebo vyměnit vzduchový filtr, olej a do benzínových sekaček doplnit nový benzín.

5. Špatné uskladnění

V zimě by sekačka neměla být uskladněna v prašné nebo vlhké místnosti. Co se může stát? Kovové části začnou korodovat a sekačka v důsledku znečištění může na jaře, až ji budete zase potřebovat, selhat.