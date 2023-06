Jak se starat o cukety? Aby cuketová sklizeň byla bohatá, stačí dodržet pár zásad. Cukety pak využijete u vaření, grilování i při pečení buchet. Jsou nenáročné, rostou velmi rychle a při dodržení několika pravidel plodí až do října. Cukety předpěstujete pohodlně ze semínek, snesou záhony i květináč a při správném zašťipování získáte skutečně bohatou úrodu a dlouhotrvající sklizeň.

Pěstování cuket má svá úskalí. Dobré je znát triky, jak se s nimi vypořádat. | Foto: Shutterstock

Pěstování cuket si projdeme od základu, hlavní trik ale přichází, když vyrostou první plody.

Jak pěstovat zelenou cuketu ze semen:

Jak na pěstování cuket

* Výběr semen

* Pěstování sezenic

* Správná výsadba

* Tvorba keře

* Bohatá sklizeň

1. Vyberte si produktivní semena

Myslet na velkou sklizeň se vyplácí už při výběru semen. Vybírejte odrůdy a hybridy, které se ukázaly jako nejproduktivnější. Hybridy jsou navíc zpravidla odolnější vůči chorobám a také mnohem dříve vstupují do plodové fáze.

Mezi TOP 5 nejproduktivnějších odrůd patří Cavili F1, Iskander F1, Ardendo 174 F1, Aral F1, Tsukesha. Tyto odrůdy vám podle informačního a vzdělávacího portálu garden.decorexpro.com pomohou zajistí výnos přesahující 10kg na m2.

2. Pěstujte sazenice

Cuketa obsahuje vitamíny A a C, draslík, vápník, železo, hořčík a další užitečné látky. Je považována za nepostradatelnou dietní potravinu. Vzhledem k jemné dužině, je navíc snadno vstřebatelná a doporučuje se jako první doplňková výživa pro kojence.

Sadební metoda pěstování cukety pomáhá získat první sklizeň mnohem dříve, zejména v oblastech s mírným klimatem nebo v letech s chladným a dlouhým jarem.

„Semínka cukety klíčí snadněji, pokud je namočíte na jednu hodinu do malého množství vody. Vložíte dvě do většího květináče, protože tato zelenina nejprve tvoří kořenový systém, a poté slabší rostlinku vyštípnete. Možný je ale také i přímý výsev na začátku května, aby rostlinky nezasáhl mráz. Sazenice můžeme předpěstovat, což je vhodné tam, kde hrozí útoky slimáků,“ říká Jitka Nováková ze spolku Permakultura, který usiluje o trvale udržitelné zemědělství.

Přibližně 25 až 30 dní po objevení prvních výhonků jsou sazenice cukety připraveny k výsadbě do země.



3. Vhodně cukety zasaďte

„Cuketa miluje organickou hmotu a je náročná na výživu. Dodejte ji hodně humusu, který kromě živin zadržuje i vodu. Aby nezahnívala, potřebuje dodat i vápník třeba v podobě dolomitického vápence,“ doporučuje Jitka Nováková.

Sklízíme cukety: jak podpořit nasazení nových plodů

Mezi keři cukety půdu mulčujte vrstvou suché trávy nebo plevele. Tím udržíte vlhko a zabráníte zároveň prorůstání plevele. Sazenice by měly být vysazeny ve vzdálenosti alespoň 80 cm, aby každý keř měl dostatečnou plochu a aby bylo možné pohodlně sklízet plody.

Tento recept na cuketu zná málokdo, dobrá večeře za 10 minut:

4. Vytvořte keř

Cuketa je oproti dýni keříčková, takže nezabere tolik místa, protože nedělá šlahouny. Keříček dělá sama od sebe, ale můžete jí také pomoct. Tvorba keře cukety se provádí za suchého slunečného počasí, aby všechny části rostliny rychle vyschly a na místa řezů se nedostala infekce. Proto je posypte popelem nebo aktivním uhlím.

Šest rad pro pěstování cuket

„Nejprve proto odřízněte listy, které jsou mají známky onemocnění nebo žloutnou. Když jsou všechny listy zdravé a zelené barvy, pak se můžete bezpečně zbavit nejspodnějších listů, aby keř netrpěl na choroby. Cuketa bude lépe větrat, hmyz se dostane ke květům,“ říká Jitka Nováková.

5. Správně sklízejte

Hlavním trikem, díky němuž bude cuketa dlouho a dobře plodit, je sklizeň. První 2-3 mladé plody cukety musí být řezány ihned, kdy dosáhnou délky 12-15 cm. Nikdy nenechávejte cuketu na keři až do fáze zrání, kdy dosáhne maximální velikosti a začne žloutnout. Keř vloží veškerou svou sílu do tvorby semen a to povede k prudkému poklesu dalšího výnosu a současně se také zkrátí doba plodnosti ze 4–5 měsíců na jeden a půl.

„Cukety je potřeba sklízet malé, do délky zhruba 20 cm, jsou nejen chutnější, ale podpoříte tím také násadu dalších plodů. Když necháte nějakou přerůst, je to pro keř signálem, že už má potomky neboli semínka,“ vysvětluje fígl zahradnice Jitka Nováková.