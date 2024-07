Cukety jsou na pěstování tak nenáročné, že to zvládne každý. Navíc rostou velmi rychle. Pokud tedy chcete, aby vám cuketa dobře a dlouho plodila, musíte ji včas sklízet. Čím častejší je totiž sklizeň, tím víc nových plodů rostlina nasazuje. Pak se dočkáte tak bohaté sklizně, že budete úrodu rozdávat i sousedům.

Cukety, kterým se říká také cukíny, se dají využít do salátů, na vaření, pečení i grilování od června až do října. Mají poměrně nevýraznou chuť, díky čemuž mohou posloužit jako přísada do mnoha slaných i sladkých jídel. Ne nadarmo se cuketám říká Královna zeleniny.

Sklizeň cuket:

| Video: Youtube

Plody sklízejte mladé

Mladé a menší cukety jsou chutnější a šťavnatější. Navíc je ani není potřeba loupat a odstraňovat z nich dužinu s jadérky. Mladé plody cukety od rostliny odřezávejte nebo odlamujte - zejména ty první - jakmile dosáhnou délky 12 až 15 cm.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Když v květnu zasadíte sazenice cuket, můžete sklízet jejich plody od června až do října.

„Cukety je potřeba sklízet malé, do délky zhruba 20 cm. Jsou nejen chutnější, ale podpoříte tím také násadu dalších plodů. Když necháte nějakou přerůst, je to pro keř signálem, že už má potomky neboli semínka,“ vysvětlila pro Deník v článku Cukety a bohatá sklizeň Jitka Nováková z Permakultury. Jedná se o spolek, který usiluje o trvale udržitelné zemědělství.

Nikdy proto nenechávejte cuketu na rostlině až do fáze zrání, kdy dosáhne maximální velikosti a začne žloutnout. Rostlina pak vloží veškerou svou sílu do tvorby semen a přijdete o násadu dalších plodů. Povede to k prudkému poklesu dalšího výnosu a současně se také zkrátí doba plodnosti ze 4 až 5 měsíců na pouhý měsíc a půl.

Cukety sklízejte průběžně

Pro cukety je nejlepší sklízet je postupně a nečekat, že pak posbíráte všechny najednou. Každá rostlina je schopna během své vegetační sezóny produkovat i několik plodů týdně.



Nahrává se anketa ...

Pokud cukety vytvoří hodně bujný porost, je dobré opatrně uřezat několik listů. Není potřeba mít obavy; cukety se nejen rozrostou, ale budou i víc plodit.

Při sklizni je lepší plod odříznout od rostliny ostrým nožem nebo nůžkami a nechat na ní pár centimetrů dlouhou stopku. Plod se stopkou vydrží v chladu až několik týdnů.

„S rostlinou zacházejte šetrně, abyste nezlomili nebo nepoškodili stonky. Vyzkoušejte také, zda jsou plody pevné. Pokud je cuketa měkká, pravděpodobně už hnije. V tom případě ji zlikvidujte,“ radí web farmy Belleville.

Mladé plody nemají vyvinutá semínka. Pokud chcete danou odrůdu cukety vysít i v příštích letech, nechte alespoň jeden plod plně dozrát. Bude obsahovat mnoho semen, která můžete v příštím roce použít k výsadbě.

Zkouška zralosti cuket

Jak zralá je cuketa a co z ní následně udělat k jídlu? Při hledání odpovědí na tyto otázky pomůže jednoduchá zkouška nehtem.

„Stačí zarýt nehtem do plodu. V případě, že je cuketa měkká jak máslo, je vhodná k opečení. Jestliže je tužší a lehce vám při testu skřípe pod nehtem, použijte ji na nákyp, pečenou buchtu nebo ke smažení. Z přerostlé cukety pak můžete udělat třeba cuketové placky či cuketovou kaši,“ radí iReceptář.

Jak uskladnit cukety

Cukety lze skladovat v lednici, v chladném sklepě nebo je rovnou zpracovat. Můžete je také zamrazit pro pozdější použití. Zmrazená cuketa vydrží až tři měsíce.

„Neoloupanou cuketu nastrouhám, scedím v cedníku a poté jemně vymačkám, aby se odstranila přebytečná voda. Dám ji do uzavíratelných sáčků a zmrazím je naplocho, aby se daly stohovat do mrazničky. Bude z ní pravděpodobně cuketový chléb nebo smažené cuketové koláčky. Cuketu můžete také umýt, osušit a nakrájet na kostky o velikosti 2,5 centimetru. Poté je zamrazte v mrazících sáčcích,“ radí na webu spisovatelka Amy Grant, která se specializuje na kulinářské zahradničení.

Zajímavosti o cuketách Počátky cukety se datují do roku 5500 před naším letopočtem v severních částech Jižní Ameriky.

v severních částech Jižní Ameriky. Ačkoli se cuketa považuje za zeleninu, z botanického pohledu jde o ovoce .

. U nás se nejčastěji pěstují cukety s tmavě zelenými plody , odrůd je ale mnoho. Vypěstovat si můžete cukety žluté , černé , pruhované , ale i světle či tmavě zelené a bělavé . Tvary cuket jsou podlouhlé , kulaté nebo kyjovité .

, odrůd je ale mnoho. Vypěstovat si můžete cukety , , , ale i a . Tvary cuket jsou , nebo . Plody cukety jsou zdrojem vitaminů A, B, C a E, obsahují betakaroteny, hořčík, vápník, železo a zinek, draslík a fosfor.

A, B, C a E, obsahují betakaroteny, hořčík, vápník, železo a zinek, draslík a fosfor. Cuketa zbaví organismus nežádoucích toxinů. Zlepšuje trávení a stabilizuje hladinu cukru v krvi.

a stabilizuje v krvi. Kromě toho, že je chutná a vhodná do mnoha receptů, je cuketa ideální potravinou při redukčních dietách. Obsahuje 90% vody a spoustu vlákniny. Má jen minimum kalorií, pouze 19 kcal na 100 gramů vařené cukety.

Další skvělé rady a tipy pro vaši zahrádku najdete v nabídce článků níže: