Lidé zkoušejí různé metody, jak vypěstovat avokádo z pecky. Často neúspěšně. Denisa Vardan z Želešic u Brna je hází jen tak na hlínu. A ony rostou. Na jižní Moravě se jim prý skvěle daří.

Ke kroucení kmínků požívá Denisa Vardan také drát | Foto: se svolením Denisy Vardan

„Avokádo kupuji a snídám už přes deset let. Ale není to vlastně záliba v avokádu, ale v hlíně. Zahradničení je pro mě velkou radostí i terapií. Když mám ruce v hlíně, jsem šťastná. A pěstování avokáda k tomu tak nějak patří. Zahrada je takové mé umění,“ říká vystudovaná historička výtvarného umění Denisa Vardan.

Avokádo je plod hruškovce přelahodného. Denisa Vardan je velmi ráda, že se u ní těmto mexickým rostlinám daří, i když plody z nich zatím nikdy neměla.

Jak si vypěstovat avokádo z pecky:

Zdroj: Youtube

Denisa Varan bydlí v Želešicích u Brna v domečku, který je obklopený velkým vinohradem.

„Je to u lesa a pro bydlení s dětmi je to super. Je tady krásný skleník a vinohrad po dědečkovi mého muže, který ale trošku nezvládáme. Letos se nám moc nezadařilo. Měli jsme na něj jednoho pána, s nímž jsme se letos po mnoha letech rozloučili. Takže to zůstalo na nás,“ říká pěstitelka.

Avokádový les

Žena prý nevyhodí jedinou pecičku. Ať už jde o avokádo, citron nebo pomeranč. S manželem mají velkou zahradu, a tak sazenice ze skleníku sází okolo domu. „S oblibou říkám, že zakládám avokádový les. To je samozřejmě nadsázka. Ale je pravda, že avokáda tady rostou sama od sebe. Hlínu nijak neupravuju, prostě pecku odhodím do skleníku a ona se ujme,“ popisuje.

Zálivka je nutná

Pecku je nutné dostatečně zálévat. Avokádo se musí udržovat ve vlhku, dokud nevyklíčí. „Ideální je pěstovat avokádo na rašelině, na kartincích a nebo, budete se divit, na perlitu. Zatím se mi nikdy nepodařilo naklíčit avokádo z pecky s párátky ve vodě,“ vysvětluje Denisa Vardan.

„Avokádo se rádo vytahuje za sluncem, a potom stejně po pár letech zajde. Já z nich dělám bonsaje. Od malého miminka avokádový výhonek omotám drátkem. A postupem času také docela vydatně zaštipuji,“ upřesňuje.

Vršek ustřihne

Nejdřív se zaštípne vršek a avokádo se pěkně rozkošatí. A když budete odvážní, můžete ustřihnout celý vršek i s listy. Kmínek se podle pěstitelky rozdvojí a začne vyhazovat listy na dvou až třech místech po jeho délce.



Plody ale pěstitelka ještě nikdy neměla. „U nás na to zatím nejsou podmínky, aby mělo avokádo plody, protože stromy musí být opravdu veliké. Ale počasí se hodně mění. To co tady na jižní Moravě zažíváme nyní, to tady před třiceti lety rozhodně nebylo. Dvakrát ročně sklízím fíkovník,“ pochvaluje si.

Ve skleníku jí už kromě avokáda rostou i malé citrusy a nedávno prý vylezlo i šest kávovníků. „Doba jejich klíčení je okolo dvou měsíců, tak už jsem na ně dávno zapomněla. Když jsem na to přišla, musela jsem se smát,“ uzavírá žena.