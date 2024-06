V Austrálii, kde má svoji domovinu, dorůstá až do výšky sta metrů a je hlavní složkou potravy koal. Eukalyptus, známý také jako blahovičník, patří mezi nejvyšší dřeviny na světě. Víc než 700 druhů eukalyptů se navzájem liší vzrůstem i velikostí a tvarem listů. Exotický eukalyptus tak můžete mít jako keř na své zahradě a také doma v květináči jako pokojovou rostlinu. Bohaté využití má eukalyptus pro své pozitivní účinky na lidské zdrav i při výrobě kosmetiky.

Listy eukalyptu jsou nezaměnitelné díky mentolově citrónové vůní. | Foto: Shutterstock

Eukalyptus léčí:

Blahovičník neboli eukalyptus vydává silné mentolově citronové aroma, které je obsaženo v silicích této rostliny. V interiérech proto eukalypty příjemně osvěžují vzduch a navíc mají pozitivní vliv na naše zdraví.

Eukalyptus je ideální pro astmatiky. Má totiž blahodárný vliv na dýchací cesty a provoní příjemně i byt kuřáka. Ať už se rozhodnete pěstovat eukalyptus venku, nebo doma v květináči, bude potřebovat správnou péči.

Pěstování eukalyptu doma

Eukalyptus patří do rodu rostlin z čeledi myrtovité. Roste poměrně rychle, takže pokud ho budete pěstovat doma, musíte počítat s tím, že bude potřebovat víc místa a květináč s průměrem minimálně 20 centimetrů.

Ideální je v květnu tyto hrnkové rostliny přesadit do o něco větší nádoby s dobře propustným substrátem smíchaným s pískem a rašelinou. Dejte ale pozor, abyste nepoškodili kořeny. Pak je dobré eukalyptus umístit přes léto na jižně orientované slunné terasy nebo balkony.

Samice koaly s mládětem na hřbetě odpočívá na hladké kůře velké větve pod listy eukalyptu.Zdroj: Shutterstock

Eukalyptus potřebuje dostatečnou zálivku, jinak mu začnou hnědnout a opadávat listy, ale substrát by neměl být přemokřený. Přihnojujte ho organickými hnojivy. Pravidelným řezem udržíte tvar a velikost rostliny a podpoříte její rozvětvení.

V říjnu pak eukalyptus přeneste zvenku do světlé, nevytápěné místnosti, kde bude kolem 20 stupňů a omezte zálivku. Ideální je zimní zahrada nebo třeba nevytápěný skleník.

„Přestože to není obvyklé místo pro pěstování rostlin, vyplatí se tuto rostlinu umístit také do koupelny. Když pověsíte eukalyptus do sprchy nebo do její blízkosti, pára z horké sprchy rostlinu a její vůni aktivuje a vy pak můžete čekat uvolnění od bolesti hlavy, zánětů, stresu a svalového napětí,“ doporučují odborníci ze Zahradnictví Dvořák a syn.

V bytových podmínkách ale eukalyptus většinou nekvete.



Pěstování eukalyptu na zahradě

Ve volné půdě dosáhnou eukalypty větších rozměrů než v nádobách. Je ale třeba zvolit vhodný druh. Ať už budete pěstovat eukalypty ve formě keřů nebo stromků, budou potřebovat ochranu před mrazem, i když například blahovičník Gunnův nebo blahovičník citrónový snášejí nízké zimní teploty dobře.

Pokud se venkovní teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů Celsia, obalte rostlinu pytlovinou, netkanou textilií nebo použijte bublinkovou fólii.

Eukalyptus ze semene i řízkováním

Semena eukalyptu se vysévají na přelomu února a března do zahradnického substrátu smíchaného s rašelinou. „Semena vysévejte na pěstební substrát, pouze je lehce zakryjte. Květináče umístěte na teplé místo s nepřímým jasným světlem a udržujte pěstební substrát vlhký, ale nikdy ne přemokřený. Semena by měla klíčit za dva až tři týdny. Jakmile jsou sazenice vysoké asi 15 centimetrů, jsou připraveny jít ven,“ radí specializovaný web The Spruce.

Další způsob množení eukalyptu je řízkováním. Odběr řízků se provádí koncem léta. Kořeny by se v pěstebním substrátu měly vytvořit asi za měsíc. Uříznuté výhony můžete také dát do vázy s vodou, kde poměrně rychle pustí kořeny.

Prořezávání eukalyptu

Pokud budete eukalyptus prořezávat, abyste vytvořili keř nebo živý plot, zkraťte přibližně jednu třetinu výšky rostliny na konci druhého vegetačního období.

„Po každém dalším vegetačním období budete muset odstranit pouze asi čtvrtinu výšky rostliny, abyste zachovali přiměřenou velikost a tvar. Pokud pěstujete eukalyptus jako strom, nebude potřebovat mnoho prořezávání kromě občasného odstraňování odumřelých listů a některých spodních větví,“ radí Časopis Better Homes & Gardens.

Upozorňuje také na to, že eukalyptová kůra, listy a olej jsou považovány za vysoce toxické jak pro lidi, tak i pro většinu zvířat. Výjimkou jsou medvídci koala, kteří jedí téměř výhradně listy eukalyptu. Jim ale listy neublíží kvůli jedinečným mikrobům v jejich trávicím traktu.

Jaký eukalyptus si pořídit

Čtyři nejběžnější druhy eukalyptu podle specializovaného webu Dům a zahrada jsou:

Blahovičník Gunnův (Eucalyptus gunnii): Oblíbený pro své stříbřité listy a aromatickou vůni. Je vhodný pro pěstování v květináči i venku.

Oblíbený pro své stříbřité listy a aromatickou vůni. Je vhodný pro pěstování v květináči i venku. Blahovičník kulatoplodý (Eucalyptus globulus): Rychle rostoucí strom s charakteristickou kůrou, který lze snadno tvarovat a pěstovat jak venku, tak v květináči.

Rychle rostoucí strom s charakteristickou kůrou, který lze snadno tvarovat a pěstovat jak venku, tak v květináči. Blahovičník královský (Eucalyptus regnans): Majestátní druh dosahující výšky až 100 metrů, vhodný pro venkovní pěstování v prostorných zahradách.

Majestátní druh dosahující výšky až 100 metrů, vhodný pro venkovní pěstování v prostorných zahradách. Blahovičník oloupaný (Eucalyptus deglupta): Známý svými pestrobarevnými listy a atraktivní kůrou, ideální pro pěstování v teplejších klimatických podmínkách.

Využití blahovičníku

Listy eukalyptů obsahují silice zvané eukalyptol (cineol), které mají příznivé účinky na lidské zdraví.

„Ničí bakterie a pomáhají léčit astma, záněty průdušek, bolesti v krku, kašel, nachlazení, nebo záněty vedlejších nosních dutin. Silice působí také proti některým virům (spalničky, spála či herpes) a proti křečím. Eukalyptus má i antiseptické účinky a je proto vhodný na rány. Snižuje také horečku a pomáhá při bolestech hlavy a migrénách. V podobě mastí ulevuje od revmatických bolestí,“ uvádí některé ze zdravotních benefitů eukalyptu specializovaný web České stavby.

Eukalyptus se využívá také v kosmetice. Přidává se do parfémů, mýdel, šampónů, přípravků ústní hygieny a žvýkaček. Vyrábí se z něj éterické oleje vhodné k inhalacím.

Využití má samozřejmě i eukalyptové dřevo. Stonky se zajímavě tvarovanými lístky se používají do květinových vazeb. Sušené mohou být nejen vhodnou dekorací ve váze, ale v bavlněném pytlíčku je můžete dát i do skříně s oděvy, protože odpuzují moly.

