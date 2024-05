Fazole mají rády teplou půdu: Jak je sadit, aby se urodily zdravé lusky

Výsadba fazolí:

Zdroj: Youtube

Fazole sice říkáme celé rostlině, ale správně jsou fazole plody fazolu obecného. Dají se tepelně upravovat, mlít na mouku a zelené lusky nezralých fazolí se používají jako zelenina. V současnosti je to nejvíce pěstovaný druh fazolu, především v Africe a tropických částech Severní a Jižní Ameriky. Fazole ale patří k nejstarším pěstovaným plodinám vůbec. „Nejstarší nálezy v Mexiku sahají až do doby 5000 let před naším letopočtem. Do Evropy byl fazol obecný společně s dalším druhem, fazolem šarlatovým, který je pěstovaný i jako okrasná popínavá rostlina, přivezen v průběhu 16. století,“ uvádí Wikipedia.

Sladké potěšení na balkoně: Převislé jahody zdobí a také skvěle chutnají

Ideální čas pro výsev fazolí je druhá polovina května až začátek června. Půda musí být už dostatečně vyhřátá a nesmíte to proto uspěchat. Fazol totiž potřebuje ke svému růstu nejen dobrou hlinitopísčitou půdu, ale i dostatek slunce a vláhy. Semena klíčí při teplotě vyšší než 10 °C. Fazole jsou připraveny ke sklizni přibližně dva měsíce po výsadbě.

Vyberte si vhodný druh fazole

Fazol obecný seženete buď v tyčkové formě, nebo v keříčkové formě. Je jen na vás, jaký druh si vyberete. Vybírat můžete i z mnoha odrůd.

Fazole se dělí na dvě základní skupiny:

Keříčkové - můžete je pěstovat kdekoliv, třeba na vyvýšených záhonech. Jsou méně náročné

- můžete je pěstovat kdekoliv, třeba na vyvýšených záhonech. Jsou méně náročné Tyčkové neboli popínavé - jsou náchylnější na vlivy počasí, potřebují oporu, ale můžete je pěstovat i na balkóně, kde budou v období květu i krásnou dekorací

Pnoucí, neboli tyčkové fazole plodí déle. Pro svůj růst potřebují oporu, což mohou být dřevěné nebo bambusové tyčky, drátěná konstrukce nebo třeba plot.

„Rostlinka fazole je poměrně těžká, proto i opora musí být pevná. Obvykle se tyto fazole sejí do hnízd s přibližně pěti semeny. Hnízda by od sebe měla být vzdálena asi 50 centimetrů. Hloubka setí by měla být zhruba 5 centimetrů,” radí Dům a zahrada.

Když budete tyčkové fazole pěstovat v řádku u plotu, jednotlivé rostliny by mezi sebou měly mít vzdálenost asi 50 cm.



Nahrává se anketa ...

Máte rádi zelené fazolky jako přílohu k masu nebo třeba zelené fazolky na smetaně? Pak si zvolte keříčkové fazole, které se pěstují právě pro celé lusky.

„Sázejte je do řádků a zhruba 3 centimetry hluboko s rozestupy asi 10 centimetrů. Můžete je sázet i do tzv. hnízd. Do jedné dírky vložíte 3 – 4 semena a hnízda umístíte zhruba půl metru od sebe,” popsal Dům a zahrada.

Jak pěstovat fazole tyčkové ze semen:

Zdroj: Youtube

Chcete-li z keříčkových fazolí získat co největší úrodu, vysévejte je opakovaně v intervalu 14 dnů až do konce června, aby stihly dozrát. Postupným výsevem tak prodloužíte dobu sklizně.

Lusky u keříčkových fazolí se sklízejí dvakrát v týdnu. Musí se sklízet včas, aby byly šťavnaté. Jakmile začnou tuhnout, už nejsou dobré.

Fádní zelenina? Nikoliv, i z fazolí můžete vytvořit gastronomický zážitek

„Sklizeň fazolí je neustálý úkol a čím více jich natrháte, tím více fazolí rostliny nasadí. Sklízet můžete kdykoli po vytvoření fazolí, když jsou lusky mladé a měkké, o velikosti malé tužky. Vnitřní semena by ještě neměla být přes lusky vidět. Příliš zralé fazole, kde jsou vnitřní semena vidět vypouklé stěnami lusku, mohou být tuhé a vláknité,“ uvádí web The Spruce.

Pravidelná závlaha

„Fazole dobře rostou v propustní půdě bohaté na živiny. Přidejte proto zahradní kompost, abyste připravili půdu před výsadbou fazolí,“ doporučuje blog All Thatgrows. Pak už fazole nemusíte hnojit. Dokáží si půdu o živiny, hlavně pak o dusík, obohatit samy. Hlízkovité bakterie na jejich kořenech zase váží vzdušný kyslík.

Jak pěstovat fazole keříčkové ze semen:

Zdroj: Youtube

Pro bohatou sklizeň je důležitá pravidelná závlaha a prokypřování půdy, která by měla být spíš lehčí a prohřátá. Fazole mají mělký kořenový systém, proto by se měly zalévat přímo ke kořenům. Nezapomínejte také opatrně odstraňovat plevel.

Choroby a škůdci

Fazole jsou náchylné na houbové choroby, proto nesmí být v přemokřené půdě. Mladé rostliny jsou také velkým lákadlem pro slimáky, kteří je rádi okusují.

„Umístěte měděné kroužky kolem stonků nebo zakryjte půdu drcenými skořápkami z vajec nebo jiným podobným krupičkovým materiálem, abyste odradili slimáky,“ radí Gardener´s World Magazine.

Otrava touto běžnou potravinou může způsobit smrt. Na co si dát v kuchyni pozor?

Fazole mohou také napadnout mšice. Proto je dobré vysadit u nich sousedy, jejichž aroma mšice odradí. Zkuste třeba cibuli nebo saturejku.

Další typy pro sázení najdete v přehledu níže: