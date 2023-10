Fíky sklízí Denisa Vardan z jihomoravských Želešic dvakrát za rok. Na zahradě má jeden sedmiletý fíkovník, druhý potom čtyřletý. Oba rodí nádherné sladké plody a jejich chuť si pochvalují zejména děti. Podle zahradnice není pěstování fíkovníků nijak zvlášť složité, takže bohatou sklizeň lahodných fialových plodů můžete mít klidně i právě vy.

Fíkovníky mohou začít plodit již od druhého roku. Záleží ale na konkrétní rostlině i situaci.

„Sedmiletý roste ve stínu, což je trošku, bohužel, vidět i na sklizni. Mladší jsem proto zasadila před čtyřmi lety na přímé slunce. V létě je na přímé výhni od brzkého rána až do západu slunce. Začal plodit už třetím rokem a letos byly plodů plné mísy,“ pochvaluje si Denisa Vardan.

Jak si vypěstovat parádní fíkovník:

Podle ní vždy rok od roku sklizeň narůstá. „Každopádně sedmiletý fíkovník, byť je v polostínu, plodí pěkně. Očekávám, že mladší bude mnohem výnosnější. Fíky jsou na vyšší teploty zvyklé, proto by se měly sázet na přímé slunce,“ radí.

Úroda fíků od srpna do října

„Je to neuvěřitelné. Každý den v říjnu sklízím fíky. A stále jich je hodně zelených. Když pěkně zfialoví, je pravý čas je utrhnout. Jsou úplně měkké a sladké, i když v noci už bylo pod nulou. První úrodu jsem sklízela zhruba v polovině prázdnin,“ pochvaluje si zahradnice.

Mladší dřevinu sázela sama, starší společně s maminkou. „Byly to koupené sazenice. Ze semínka bych je nechtěla vypiplat. Je to docela loterie, jestli se to podaří. Je to podobné jako u náletových ořešáků, které roky neplodí. A některé ani plodit nezačnou,“ vysvětluje.

Fíkovník nepotřebuje speciální péči

Fíkovník podle ní nepotřebuje žádnou speciální péči. Stačí mu vydatná zálivka do doby, než se ujme. Sázet ho můžete buď na jaře, nebo na podzim.

„Možné jsou obě varianty, stejně jako u všech jiných stromů. Nyní už bych měla strach. Když ho zasadíte, tak může zmrznout, ještě než stihne zakořenit. Jarní výsadba zase přináší riziko podcenění zálivky,“ uvádí.

Krásný fíkovník v centru Brna

Její rodiče bydlí v centru Brna. „Pamatuji si, že tam před několika lety někdo vysadil větvičku. Na dvorek nikdo nechodí a vyrostl tam fíkovník, který má v průměru možná pět metrů. Strom roste přes celou zahradu. Je to neuvěřitelné. Největší fíkový strom, který znám roste na Bratislavské ulici v Brně,“ směje se Denisa Vardan.



Na marmeládu, pro děti i jako dárek

„Plody fíků jsme měli opravdu obrovské. Z první vlny byly jako polovina dlaně, z druhé úrody jsou menší. Vypadají jako větší golfové míčky. Dětem šmakují, jsou hodně sladké. Nejčastěji je jíme přímo ze stromu, když jich ale máme hodně, zpracovávám je na marmeládu. Většinu stejně rozdáme kamarádům, kamarádkám a návštěvám. Všichni jsou z toho paf,“ říká maminka dvou kluků.

V zahrádkářské kolonii, kde má se svou rodinou dům s vinohradem, pěstuje fíkovník řada sousedů. „Mám pocit, že se z fíkovníku stal už domácí kultivar. Co taky má zahradník vysadit, aby měl nějaký užitek?“ klade si řečnickou otázku.

A odpovídá si: „Po typické výsadbě jablka, hrušky, švestka či meruňky a třešně zkoušejí zahradníci fíkovníky a kiwi. Jsou toho teď plné sociální sítě.“