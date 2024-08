Popularita fascinující trvalky s názvem Gunnera Manicata roste. V posledních letech si získává srdce i českých pěstitelů. Exotickou rostlinu, které se říká dinosauří žrádlo či barota rukávovitá, lze totiž poměrně pohodlně pěstovat také v tuzemských podmínkách.

„Zalíbila se mi. Mám řadu palem i jiných exotických rostlin, a obří Gunnera Manicata mi pořád chyběla. Je to rostlina, která dokáže vytvořit úchvatný vizuální efekt. Když jsem ji poprvé viděl u kamaráda, byl jsem ohromen,“ přiznává Josef Kirinovič z Lipnice v Plzeňském kraji.

Exotický obr

Gunnera Manicata pochází z horských oblastí Brazílie a Kolumbie, kde roste ve vlhkém a teplém prostředí. Tato trvalka může dorůst do výšky okolo čtyř metrů. Stejně úctyhodné jsou listy, které mohou mít na délku i šířku až tři metry.

Rostlinu sice lze pěstovat i v České republice, ale je poměrně kumšt ji sehnat. „Není běžně dostupná v prodeji a její cena je poměrně vysoká. Aktuálně jsou v prodeji jenom dva kusy. Za malinkou kytičku dáte okolo 3 tisíc korun, to není zrovna levné,“ říká Josef Kirinovič.

List Gunnery ve srovnání s člověkem:

Dinosauří žrádlo miluje vlhko

Gunnera vyžaduje vlhkou, ale dobře propustnou a výživnou půdu. Nejlepší je podle Josefa Kirinoviče pěstovat ji na břehu rybníka či zahradního jezírka. Tam má totiž dostatek vlhkosti, ale kořeny zároveň nejsou trvale ponořeny ve vodě.

Exotické rostlině nejlépe vyhovuje umístění v polostínu. Na přímém slunci při teplotách nad 30 °C může utrpět popáleniny.

„Pokud se rozhodnete Gunneru zasadit, je nutné připravit pro ni vhodné místo. Aby dobře prosperovala potřebuje propustný a kyselejší substrát. A protože může v dospělosti dorůstat do výšky 4 metrů, trošku se nadřete,“ naznačuje Josef Kirinovič, že kořeny dinosauřího žrádla musí být zasazeny do hloubky.

„Je důležité vykopat jámu o rozměrech 1 krát 1 metr a do hloubky jít také zhruba do 1 metru. Na dno musíte umístit vrstvu z kamene a do jámy zakopat kanalizační trubku pro lepší rozvod vody. Poté jámu zasypte propustným substrátem,“ radí zkušený zahrádkář.



Pro úspěšné pěstování je klíčové zajistit dostatečné zavlažování, zvláště během horkých letních dní. „Pokud běžnou květinu zalévám 5 minut, tak Gunneře dopřeji klidně hodinu. Vždyť v dospělosti má až třímetrové listy. A to je velká plocha pro odpar vody,“ popisuje majitel exotického ráje v západních Čechách.

Dinosauří žrádlo je potřeba také vydatně hnojit, a to buď rozloženým nebo granulovaným hnojem.

Zimování Gunnery

Připravit Gunneru na zimu vyžaduje určitou péči. „Na podzim je třeba ostříhat listy a stonky zkrátit na zhruba 30 centimetrů. Takto připravenou rostlinu zasypete slámou a uzavřete ji do bedýnky vyrobené z polystyrenu. Přes zimu jsou pro ni vhodné sušší podmínky,“ přibližuje Josef Kirinovič.

Zimovací bedna z polystyrenu by měla mít co největší plochu, aby se co nejvíce využilo zemní teplo. Při zasypání suchým listím pak rostlina zvládne i -20 °C. Za bezmrazého počasí je vhodné větrání bedny.

„Pro dodatečnou ochranu před mrazem je možné použít topný kabel. Pokud se občas sepne, udržuje teplotu kolem rostliny vyšší,“ přidává užitečný tip zahrádkář.

„Pěstování exotických rostlin v našich podmínkách není nemožné, jak se řada zahradníků domnívá. Pokud máte trpělivost a fištrón, můžete i v České republice pěstovat snad úplně všechno,“ směje se Josef Kirinovič.

