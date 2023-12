Kiwi chtěla Hana Spáčilová z Lhoty u Vyškova v Jihomoravském kraji pěstovat hlavně pro květy a jejich vůni. V našich podmínkách se ale exotickému ovoci překvapivě daří. Každoročně tak na jednom keři sbírá okolo 20 kilogramů malých vitaminových bomb. Pěstování kiwi je navíc nenáročné. Víte, jak kiwi pěstovat a jestli je třeba ho hnojit?

Plody kiwi jsou velké asi jako pingpongové míčky. | Foto: Se svolením Hany Spáčilové

Kiwi - řez po prvním růstu:

Zdroj: Youtube

K pěstování kiwi přivedl Hanu Spáčilovou její známý. Někde viděl, jak roste kiwi a líbilo se mu to. „Řekl mi tehdy, že má kiwi krásné květy a že se na podzim pěkně vybarví listy. Kiwi jsem tak vlastně zasadila původně kvůli tomu, aby mi probarvilo dvorek a nepůsobil fádně,“ vzpomíná na začátky pěstování Hana Spáčilová z Lhoty u Vyškova v Jihomoravském kraji.

Když kupovala sazenici v zahradnictví, rozhodla se, že rovnou pořídí samosprašnou odrůdu. Tehdy si prý pomyslela, že by jednou mohla mít i nějaký bonusový plod. „Kiwi už plodí léta. Odhadovala bych, že každoročně vydá asi 20 kilogramů malinkých sladkých pingpongových míčků,“ usmívá se pěstitelka.

Raut pro hmyz

„Kiwi vete od května do června a hoduje na něm plno včeliček a čmeláků. Zvlášť večer, když je vlaho, tak se jeho vůně nese po celém dvoře. A když si sednete pod pergolu, tak jste jako v ráji,“ rozplývá se Hana Spáčilová.

Jeden jediný strom rodí 40 druhů ovoce. Je neuvěřitelně krásný, když kvete

„Koupila jsem ještě jednu sazenici, ale ta se mi neujala. Dala jsem ji na místo, kde byla v průvanu, a tak vymrzla. Totéž se stalo i sousedům, jimž jsem kiwi doporučila. Možná to byla špatná sazenice, nevím,” říká pěstitelka.

Nenáročné pěstování

„Doporučila bych sázet kiwi ke zdi nebo někam, kde bude alespoň trošku chráněné. Jinak nechce vůbec nic. Nepoužívám hnojiva ani postřiky. Je zkrátka plně bezúdržbové. Vysadíte ho a roste si svým životem,“ radí ostatním paní Hana.



Nahrává se anketa …

Údržba keře navíc také není náročná. Hana Spáčilová ho na jaře ostříhá a to je celá práce, kterou na něm provádí. „Šlahouny přiměřeně zkrátím. Nedělám si s tím hlavu a není to žádné drama. Nechám tomu nějakou fazonu a nasměruju ho v růstu střihem tam, kam chci,“ uvádí pěstitelka k péči o keř.

Visí do mrazu

Plody kiwi v našich podmínkách dozrávají těsně před zimou. „Nechávám je viset do prvního mrazu. Potom totiž trošku změknou. Slupku mívají pevnou, a když se sbírají před prvním mrazíkem, tak bývají tvrdší. Musíte je poté nechat odležet na stole,“ říká k malinkým chlupatým plodům Hana Spáčilová.

Kiwi nechává Hana Spáčilová přes zimu na větvích.Zdroj: Se svolením Hany Spáčilové

Zahradnice je na keři nechává až do jara. „Mám ráda, když jdu a utrhnu si je v zimě přímo z větve. Právě teď je ideální doba začít sbírat. Mají stejnou chuť jako kupované, jedinou vadou na kráse je, že jsou menší. Možná si na nich pochutnávají přes zimu i ptáci. Některé z plodů popadají na zem, ty tam nechávám,“ říká.

Marmeláda z kiwi

Nejčastěji Hana Spáčilová kiwi zpracovává, jak se říká, z ruky do pusy. Ale vyzkoušela z nich udělat také marmeládu. „Je opravdu výborná. Pekla jsem linecké cukroví a jednu várku jsem udělala červenou, druhou zase zelenou. Vyřezávala jsem z těsta vánoční stromečky a chtěla jsem, aby byly pěkně zelené. Marmeláda z kiwi je strašně dobrá. Musím však jedním dechem dodat, že taky strašně pracná. Každý plod totiž musíte oloupat,“ vysvětluje pěstitelka s tím, že má ráda, když si skočí do zahrady pro jedno kiwi a pro zpestření si ho dá do čaje.

Zahradnice sklízí šťavnaté plody ananasů. A poradí vám triky na jejich pěstování

„Nosím teď každý den do práce pytlík kiwi a rozdávám je kolegům. Je jich opravdu strašně moc,“ směje se Hana Spáčilová. Když se zase oteplí a znovu zmrzne, tak už plody podle ní nejsou tak dobré. Pokud ale bude chladno, tak na keři vydrží dlouho a už nedozrávají. Zásoby vitaminu C na zimu tak má nachystané.