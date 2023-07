Forscht Ventel pochází z rumunského Banátu, kde dodnes žijí české komunity, které dodržují nejstarší české tradice a které se živí převážně zemědělskou výrobou. Babička ho od útlého věku učila, jak vše pěstovat a hnojit. Dnes jeho zahrádkářské zkušenosti a výpěstky obdivují lidé na sociálních sítích. Nejinak je tomu i u kvasnicového životabudiče, jeho zlepšováku podporujícího růst plodů.

Kvasnicový životabudič vám může přinést pěknou úrodu na zahrádce. | Foto: Se svolením Forschta Ventela

„V Bigru, což je má rodná vesnice, jsem od první do čtvrté třídy učil český jazyk. A česky se tam mluví dodnes. Lidé v Banátu navíc dodržují tradice, a proto také pěstují zeleninu tradičními metodami. Umění pěstování se předávalo z generace na generaci. Dnes je to v módě, ale my jsme vše pěstovali jen s přírodními hnojivy, používal se výluh z kopřiv a životobudič z kvasnic,“ říká Ventel, což je rumunská varianta tradičního českého jména Václav.

Jak si jednoduše připravit hnojivo z droždí:

Zdroj: Youtube

„Životobudič je výborný pro rajčata a okurky. Ideální je začít ho přidávat, když nasazují plody. V Banátu jsme ho dělali v dřevěných sudech od jara do podzimu a využívali na veškerou zeleninu v zahrádce,“ říká Ventel a dodává: „Nevím, proč bych si měl kupovat průmyslové hnojivo, když přírodní máme všude kolem sebe, okolo našich domovů, v lesích, nebo si ho můžeme jednoduše vyrobit.“

Životabudič a jeho výroba

„Celé kouzlo je založené na kvasinkách. Dávám dvě kostky čerstvého droždí, 250 gramů cukru a litr mléka. Možná se někdo podiví, proč cukr, ale je to jednoduché. Přidává se, protože se díky němu lépe množí kvasinky. Mravence to neláká, nebojte se, mléko zase dodá potřebný vápník,“ vysvětluje složení svého životabudiče, jak hnojivo nazývá.

„Do 10 litrového kýble si připravím 2 litry teplé vody, rozdrobím droždí a přidám vlažné mléko. Doporučuju pořádně promíchat. Já míchám asi 5 minut, než se se rozpustí cukr,“ popisuje Ventel výrobu. Poté vše nechává zhruba 2 hodiny venku na sluníčku, načež doleje vodu, až je kýbl plný, a opět vše nechá další 4 hodiny kvasit.

„Při zalévání nalejte 2 hrnky koncentrátu do 10 litrové konve. Rozředíte vodou a můžete zvesela zalévat. Životabudič používám jednou za 10 dnů. Vyzkoušejte to a uvidíte změny už po pátém dni. Dělám to už 6 rokem,“ odvolává se na svou zahradnickou zkušenost.



Na listy i ke kořenům

„Kdo má méně rostlin, tak stačí použít jednu kostku droždí na 5 litrů vody. Životabudič lze aplikovat jak na listy, tak ke kořenům, od počátku růstu rostliny až po dozrávání plodů. Benefitují z něj všechny rostliny, přestože třeba papriky mají více rády slepičinec. Mě ale smrdí, tak používám kvasinky. A opravdu mám papriky plné květů i plodů,“ chválí Ventel domácí životabudič.

