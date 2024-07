Olga Tušicová dnes 06:20

Hrášek je zelenina, kterou můžete sklízet od jara až do podzimu. Jeho pěstování je tak snadné, že to zvládnou i děti. Pokud už jste si na jedné úrodě hrášku letos pochutnali, můžete pokračovat dalším kolem. Když teď hrášek vysejete, za deset týdnů můžete jíst sladké svěže zelené kuličky rovnou z lusku. K bohaté úrodě pomůže znalost, jak správně sázet hrášek, čím ho hnojit i co vedle hrášku nasadit, aby co nejlépe prospíval. Hrášek můžeme také považovat za superpotravinu, protože má pozitivní vliv na kardiovaskulární zdraví.