Brambory se dají pěstovat prakticky všude. Nepotřebujete mít ani velkou zahradu. Brambory můžete klidně pěstovat i na balkoně nebo na terase v pytli nebo v květináči. Je ale potřeba vědět jak. Důležité je také vybrat správnou odrůdu brambor. Ivan Haška ze Pstruží už v květnu sklízí první výpěstky.

Brambory v nádobách sklízí od března do konce srpna. | Foto: Se svolením Ivana Hašky

Brambory se dají pěstovat i v pytlích:

Základem pro úspěšné pěstování brambor v nádobách je výběr vhodné odrůdy.

„Musí to být rané odrůdy brambor, protože jim stačí velmi krátká doba na to, aby narostly. Klasická brambora potřebuje kolem 120 nebo 150 dní než dozraje, zatímco raná je konzumovatelná už za tři měsíce,“ vysvětluje pěstitel Ivan Haška ze Pstruží v Beskydech.

Hlavní je chuť brambor

Když Ivan Haška brambory zasadí začátkem března v místnosti, kde si je může přirychlit, tak už kolem 15. května sklízí první výpěstky. Ty první podle něj nebývají největší, jsou ale chuťově výborné. Čím déle brambory necháte růst, tím více jich budete mít.

Brambory pěstované v nádobách sklízí Ivan Haška od března do konce srpna. Z jednoho květináče sklízí i 3,5 kilogramů brambor.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

„Mně jde hlavně o chuť brambor. Proto všem doporučuji, aby vyzkoušeli německou odrůdu Glorietta. Je to jedna z nejchutnějších raných brambor, kterou můžete jíst i bez másla. Nejchutnější je samozřejmě s máslem a pažitkou. Domácí brambory se vůbec chuťově nedají srovnat s kupovanými v supermarketu, které jsou dobré maximálně na kaši,“ tvrdí Ivan Haška.

„Pokud by se zahradník díval pouze na ekonomiku a kvalita ho moc nezajímá, pak pro něj pěstování brambor v nádobách smysl nedává,“ podotýká pěstitel.



Odtok nesmí v nádobě chybět

Pěstování brambor v nádobách je podobné jako v pytlích. Nádoba musí mít odtok a dostatečnou výšku. V malých květináčích toho zkrátka mnoho nevypěstujete. K pěstování brambor tak potřebujete větší kbelík, například od barvy, použít však můžete také obyčejné květináče.

„Já jsem začal používat samozavlažovací květináč. Má to svůj důvod. Až totiž přijde teplejší jaro, tak to oceníte. Aby brambora pěkně narostla, potřebuje strašně moc vody. A já, bohužel, nemám čas na to, abych je každý den zaléval. V samozavlažovacím květináči to je bez práce. Zcela stačí, když je jednou za tři nebo čtyři dny zaliju,“ pochvaluje si pěstitel.

Jak sázet brambory

Do květináče, který by měl mít minimálně 15 či 20 litrů, dáte na dno trošku substrátu a vložíte předklíčený brambor. „Dávám zhruba pět brambor. Pěkně je v květináči pravidelně rozpostřete. Brambory sázím zásadně klíčkem nahoru. Když brambory uložíte, můžete je zase zasypat. Přidejte trošku kravského hnoje, či humusu. Přihnojovat musíte pravidelně. Záleží na tom, jakou chcete mít úrodu,“ vysvětluje postup Ivan Haška.

Vlastní brambory s máslem a pažitkou jsou nejchutnější.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

Pro pěstování jsou zásadní počasí a teplota. Když si podle rady pěstitele na květináč vyrobíte malý skleníček, pak brambory můžete přirychlit. K tomu dobře poslouží plastová a průsvitná nádoba, kterou položíte na květináč.

„Rostliny nechejte při teplotě 15 stupňů Celsia růst do konce března a poté přemístěte do skleníku. Nemusí být vytápěný, ale v případě ranních mrazíků je dobré brambory přikrýt netkanou textilií nebo přitopit. Přihnojování provádíme tekutým hnojivem co 14 dní,“ radí Ivan Haška.

Brambory Ivan Haška loni sázel prvního března.

„Hmotnost úrody záleží na tom, kdy se rozhodnete sklízet. Když jsem tímto způsobem sázel 1. března, měl jsem už v polovině května 0,7 až 1 kilogram výborných brambor v jednom květináči. Když je ale necháte až do konce srpna, tak byste měli dosáhnout na výpěstky o hmotnosti zhruba 3,5 kilogramů. Mě osobně se podařilo koncem května vypěstovat v nádobě zhruba 1 kilogram a postupně se výnos zvětšoval. Poslední dvě nádoby jsme sklízeli až na konci srpna, v jedné bylo 3,6 kg, v druhé pak 3,9 kg brambor,“ usmívá se úspěšný pěstitel.