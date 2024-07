Pěstování jahod:

S ošetřením jahodníků je třeba začít dva až tři týdny po sklizni posledních jahod. Jde o několik kroků, které nejsou nijak náročné, ale rozhodně se vyplatí. Odměna bohaté úrody sladkých šťavnatých jahod bude příští léto stát určitě za to.

Odstraňte mulč a plevel

Prvním úkolem, který musíte udělat, je odstranit starý slámový mulč pod jahodníky, který chránil dozrávající plody. „Stará vlhká sláma je dokonalým úkrytem pro škůdce, jako jsou slimáci. Nejlepší je proto ji odstranit a zkompostovat, nebo úplně zlikvidovat,“ doporučuje zahradnický web The English Gardener.

Jahodové záhony je třeba také důkladně pročistit od suchých a poškozených listů. Porost musíte vyčistit a zlikvidovat lebedu, svlačec, pampelišku a další plevel. Pokud jste na záhonech nepoužili mulč, bude ho o to víc. Při vytrhávání plevele půdu kolem jahodníků prokypřete. Ne však příliš hluboko, abyste nepoškodili kořeny. Umožníte tím lepší přístup živin a vláhy.



Vystřihování šlahounů se vyplatí

Jahodníky vyhánějí odnože (šlahouny), kterými si můžete jahodníky snadno namnožit. Z mladých porostů vyberte ty nejkvalitnější. Jsou to ty odnože, které rostou nejblíž mateční rostliny. Nikdy k výsadbě nepoužívejte poslední výhony na konci šlahounu.

Vystřihávání šlahounů jahodníků:

Následně sazenice předpěstujte na záhonu ve sponu 8 x 8 cm. Do půdy ale nejprve přidejte rašelinu. Koncem července nebo začátkem srpna pak vysazujeme tyto předpěstované sazenice na nový, ideálně dobře vyhnojený záhon.

Pokud ale jahody množit nechcete, pak je třeba se rozrůstajících se šlahounů na začátku července zbavit, aby rostlinu zbytečně nevysilovaly. Zahradnickými nůžkami odstřihněte všechny nežádoucí odnože přímo u rostliny.

Záhon obměňte po třech letech

Pro dobrou úrodu je také potřeba jahodový záhon obnovit nejlépe jednou za tři roky. Nejvíce totiž plodí dvouleté jahodníky, třetí rok již rostliny slábnou, ztrácejí svou sílu a jsou méně odolné vůči nemocem a škůdcům.

Proto po třetí sklizni vyměňte staré rostliny za nové.

Po sklizni zbavte jahody listů

Pokud pěstujete jahodníky první nebo druhý rok, měli byste rostlinám po sklizni odstranit staré listy. Udělejte to co nejdřív, protože jahodníky zakládají květní pupeny pro úrodu v příštím roce už od poloviny září.

Jahodové záhony po sklizni:

Použijte zahradnické nůžky nebo třeba srp a odstraňte je 5 centimetrů nad zemí. Buďte ale opatrní, abyste nepoškodili srdíčka rostlin. Buďte bez obav, jahodníky do zimy obrostou novými listy. Zmlazením jahod zvýšíte i jejich úrodu v příštím roce.

„Střihat listy byste měli nejpozději dva týdny po sklizni jahod, později se to už nedoporučuje. Rostliny by také neměly být suché, protože by je střihání listů mohlo poškodit. Řešte to zálivkou. Před střiháním jahodníky několikrát zavlažte, abyste snížili stres na rostliny,“ doporučuje na webu Regents of the University of Minnesota pedagožka Annie Klodd.

Listy ovšem nestříhejte, pokud pěstujete stáleplodící odrůdy. Jejich listy by se nestihly obnovit a rostliny by tak mohl poškodit mráz.

Hnojení jahod je důležité

Jahodový záhon je třeba po ošetření přihnojit. Podpoříte tak tvorbu nových listů a základů pro květní pupeny.

Jak pěstovat stáleplodící jahody:

Na jahody se osvědčilo organické hnojivo, jako jsou kompost, koňský hnůj či zelené hnojení. Jahody ale velmi dobře reagují i na slepičinec, rozředěný vodou v poměru 1:15 a aplikovaný ke kořenům. Můžete také použít minerální hnojiva, která obsahují dusík, fosfor, draslík, hořčík, síru a vápník.

„Nežádoucí jsou hnojiva obsahující chlór, protože ho jahody špatně snášejí,“ vysvětlil v Deníku v článku Co potřebují jahodníky velkopěstitel jahod Jiří Měšťánek z Bochoře.

Na co byste neměli zapomínat:

I po sklizni jahod je třeba myslet alespoň na občasnou zálivku jahodníků.

jahodníků. Rostliny by mohlo sucho zbytečně poškodit a vysílit .

. Zalévejte jahodníky vydatně, povrchová zálivka totiž nepřinese žádný užitek.

Mulč a zazimování jsou poslední krok

„Poslední, co musíte pro své jahodníky letos ještě udělat, je přidat kolem nich vrstvu čerstvého slámového mulče, abyste zabránili plevelům a udrželi vlhkost po zbytek sezóny. Pokračujte v zalévání jednou týdně až do podzimu, abyste podpořili tvorbu pupenů a pro lepší výnos v následujícím roce,“ radí magazín Fine Gardening.

Po prvním mrazu zakryjte jahodníky silnou vrstvou slámy, abyste rostliny během zimy ochránili. Když se na jaře začne oteplovat, odstraňte slámu, aby rostliny mohly plně růst.