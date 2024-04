Pěstování na vyvýšených záhonech je mezi zahrádkáři stále populárnější. Svědčí totiž nejen rostlinám, ale i zahrádkářům. O vyšší záhony mohou pečovat v pohodlnější pozici, takže jejich páteř tolik netrpí. Rostliny zase ocení vyšší teplotu půdy a optimální zásobování kořenů živinami. Jednou z plodin, kterým se tento způsob pěstování obzvláště zamlouvá, jsou jahody. Vyvýšené záhony jahodníkům poskytují dobrou drenáž a usnadňují kontrolu kvality půdy.

Nejlepší jahody rostou podle odborníků na vyvýšených zahradních záhonech. | Foto: Shutterstock

Pěstování jahod zvládnou i začátečníci. Mohou si je zasadit nejen na zahrádku, ale i do truhlíků, květináčů či závěsných nádob. Ale na co se vyplatí vsadit?

„Nejlepší jahody pravděpodobně pocházejí z vyvýšených zahradních záhonů,“ uvádí odbornice na udržitelné zemědělství Logan Haileyová pro web zahradnictví Epic Garden.

Vyvýšený záhon si můžete vybudovat sami, nebo se po vhodném boxu poohlédnout v obchodech.



„Vyvýšený záhon může být libovolně velký, například záhon o rozměrech 1,2 metru krát 1,2 metru pojme devět rostlin jahodníků,“ vysvětluje zahradnický magazín BBC Gardeners´World. Důležité však je, abyste k záhonu a jeho obdělávání měli dobrý přístup.

Jahody potřebují každý den alespoň šest až osm hodin přímého slunečního záření. Ohrádky na vyvýšené záhony by proto měly stát v té části zahrady, která není zastíněna okolními domy nebo stromy.

Jahody potřebují každý den alespoň šest až osm hodin přímého slunečního záření.Zdroj: Shutterstock

Pozor na toxické materiály

Na konstrukci vyvýšených záhonů můžete použít například neošetřené dřevo, cihly, kameny či geotextilii. Dbejte i na to, aby zvolený materiál korespondoval se zahradou a výsledek vypadal esteticky.

I ze staré vany se snadno stane zajímavý vyvýšený záhon pro jahody. „Přes odtokový otvor umístěte síto a nejprve jej naplňte vrstvou štěrku, abyste podpořili dobré odvodnění. Dále přidejte vrstvu mulče nebo malých větví a nakonec nasypte zeminu,“ radí web Strawberry Plants.

Vyhněte se však materiálům, které by mohly do půdy vylučovat toxiny. „Vaše rostliny přijmou vše, co je v půdě a ve vodě na záhonu,“ varuje Logan Haileyová.

Na stavbu vyvýšených zákonů proto nepoužívejte železniční pražce, dřevo s nátěrem, betonové panely se škvárou ani staré pneumatiky, i kdybyste jich měli k dispozici hromady.

Prvním krokem k naplnění vyvýšeného záhonu je položit na jeho dno vrstvu novin, kartonu nebo geotextilie.

„Tato spodní vrstva pomůže zničit veškerou trávu a plevel na dně vyvýšeného záhonu, takže se nedostanou k jahodám,“ vysvěluje web Strawberry Plants zaměřený na pěstování jahod.

Další vrstvou by měly být uschlé větve nebo kusy dřeva, pak přidejte drobné větvičky, posečenou trávu, listí a podobné materiály.

„Postupem času se všechna tato organická hmota rozloží a obohatí půdu v záhonu,“ uvádí Strawberry Plants. Pak následuje částečně zetlelý kompost či uleželý hnůj.

Nakonec naplňte horních asi třicet centimetrů vašeho vyvýšeného jahodového záhonu hlínou. Jaká by měla být? Jahodníky preferují úrodnou, dobře propustnou zeminu. Nejlépe rostou v mírně kyselé půdě s pH mezi 5,8 a 6,2.

Pokud jde o půdu ve vyvýšených záhonech, podle odborníků můžete upravit zeminu ze zahrádky a smíchat ji s kompostem či odleželým hnojem, nebo použít organickou zeminu z obchodu.

„Pamatujte, že jahody milují dobrou drenáž a spoustu organické hmoty,“ připomíná Logan Haileyová.

Na úrodu nespěchejte

Jahodníky se obvykle pěstují v řadách. „Umístěte rostliny asi 45 cm od sebe. Zednickou lžící vytvořte otvory pro výsadbu, usaďte rostliny na místo a zpevněte půdu kolem kořenů. Celý záhon zalijte, aby se půda kolem kořenů usadila,“ radí Gardeners´ World. Kořenová zóna jahodníku by měla být hluboká asi 30 centimetrů.

Odborníci doporučují po výsadbě jahodníku přidat vrstvu lehkého mulče například ze slámy či jehličí. Lehký mulč podle nich potlačí plevel, reguluje teplotu půdy, zadrží vlhkost, udrží jahody čisté a časem přidá půdě potřebnou organickou hmotu.

Když pěstujete jahody na vyvýšeném záhonu, často se dají do kvetení už brzy poté, co je zasadíte. Ale ještě není čas těšit se na úrodu. I když byste chtěli ochutnat první jahody co nejdříve, rané květy raději odštípněte.

„Tak rostliny povzbudíte, aby nasměrovaly svou energii do zakládání kořenů. Po asi dvou až třech týdnech bujného růstu rostlin a štípání květů konečně nastane čas, obvykle na začátku května, nechat jahody rozkvést a začít plodit,“ uvádí Logan Haileyová. Každý týden jahodníky také obejděte a odštípněte jim vyrašené výhonky. Zbytečně rostlinám ubírají sílu.

Na listy a plody zálivka nepatří

Jahody po zasazení a za horkého suchého počasí potřebují častou zálivku. Je však důležité zalévat rostliny ke kořenům, aby se zabránilo smáčení listů a plodů, protože přebytek vlhkosti by mohl vést k plísním a hnilobě.

Plevel ze záhonů odstraňujte důsledně, ale opatrně, abyste nepoškodili kořeny rostlin.

