Obří slunečnice na zahradě vypěstovat nezamýšlel, byla to prostě náhoda. Dnes se její květy dívají do prvního nadpodlaží a Jiří Kopeček z jihomoravských Rašovic u Vyškova, velký a statný chlap, si vedle ní připadá jako skřítek.

Obrovská slunečnice Jiřího Kopečka z jihomoravských Rašovic u Vyškova | Foto: se svolením Jiřího Kopečka

„Je to tady u nás na zahradě zázračné místo. Už dříve jsme zde pěstovali rajčata a ta byla taky velká a silná. Celý den od rána až do pozdních odpoledních hodin tady přímo svítí slunce. Vůbec ji nezalévám, příroda si holt poradí sama,“ říká o svém výpěstku Jiří Kopeček.

Jak pěstovat slunečnici roční ze semen:

Zdroj: Youtube

„Byl to tehdy rychlý nákup semínek. Rád pěstuju a baví mě to, mám na zahradě řepu, okurky, více druhů rajčat i papriky. A slunečnici jsem do košíku hodil vlastně náhodou. Jmenuje se slunečnice jednoduchá, ale připadá nám abnormální,“ dodává.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Na zahrádce staví domeček pro mládence

* Na zázračném místě se daří i rajčatům

* Vyroste i obří ibišek?

Na zahradě Kopeček pěstuje ještě jednu slunečnici, ta ale zdaleka není tak vysoká. „Ta obrovská je jako žebřík do nebe. Předtím jsem to nikdy nezkoušel pěstovat. Zasadil jsem ji úplně poprvé, protože mojí mamince se moc líbí. Tak jsem to zkusil a vyšlo z toho trošku monstrum,“ usmívá se.

Na zahrádce staví domeček pro mládence

Muž vysadil více semínek, ale začal pro sebe na zahradě stavět malý domeček, a tak některá semínka vykopal dříve, než stihla vzejít.

„Bude to bydlení pro mládence o půdorysu 5x6 metru a do výšky maximálně 5 metrů, aby se naplnila litera zákona a abych nemusel řešit ohlášení stavby. Je to zcela v domácí režii, bratr je totiž zedníkem a tak nám tady šéfuje,“ směje se Jiří. „Na 30 metrech čtverečních se dá slušně bydlet, navíc to bude na dvě patra, takže budu mít i obývák,“ dodává.



Nahrává se anketa …

Na zázračném místě se daří i rajčatům

„Dřív než jsme tady u zdi začali pěstovat květiny, měli jsme tam vysázená rajčata. A ta vždycky tady v tom místě dosahovala nehorázného vzrůstu. Byla silná a pevná, a když přišel vichr, tak je neměl šanci polámat. Jen o kousek dále to ale byla jiná písnička, rostliny tam byly a jsou slabší a menší.“

Kdekdo by si myslel, že jde o pohádku, nebo že na daném místě možná byl výběh pro slepice, a proto je půda dostatečně prohnojena.

Kutil dětem postavil originální domek na hraní. Z palet a s houbami na střeše

Není to ale pravda, oponuje Jiří: „Vzal jsem semínko, dal ho do půdy a párkrát jsem ho zalil. Když vylezlo, tak od té doby žije vlastním životem. Všichni známí jsou ze slunečnice, jak se říká, paf. Kdysi dávno tam na tom místě stával dům, ale byla to obytná část, tak se tam rostlinám nedaří z důvodu hospodářských zvířat. Půda je navíc odkrytá už zhruba 25 let.“

Vyroste i obří ibišek?

Když Jiřího rodiče obědvají, tak se na ně slunečnice dívá do prvního nadpodlaží.

„Stala se dominantou našeho dvora, a když vykvetla, je to neskutečná paráda. Shlížejí na nás čtyři úplně rozvinuté květy. Opravdu nám dělá velkou radost a příští rok do toho jdu znovu,“ dojímá se Jiří. Bohužel ale neví, jestli ji zasadí na stejném místě, protože vedle letos zasadil ibišek a doufá, že bude taky monstrózního vzrůstu.

Slunečnice trochu jinak. Připomeňte si legendární písničku:

Zdroj: Youtube

Slunečnici nakonec usuší a bude krmení pro ptáčky na zimu. Alespoň bude mít člověk podívanou na sýkorky, plánuje Jiří. „A ty největší určitě připadnou mamince, bude je taky po zimních večerech loupat jako sýkorka. Má je moc ráda,“ uzavírá.