Začínající podzim, který přírodě ubírá teplo i sluníčko, signalizuje, že se sezona rajčat chýlí ke konci. Jejich plody zrají pomaleji a některé nedozrají vůbec. Jak podpořit zrání rajčat? Existují způsoby, jak na podzim zrání rajčat na keřích urychlit. A co udělat s otrhanými zelenými rajčaty, aby dozrála doma? Některé metody se vám možná budou zdát trochu devastující, ale rostliny rajčat na ně budou reagovat dobře.

Ne záhoncích mají lidé ještě zelená rajčata. Stihnout dozrát? | Video: Se svolením Michaely Sýkorové

Začátek září - zastřihněte rajčata a tykve:

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Jak přinutit rajčata, aby rychleji zrála

* Co udělá s rajčaty stres

* Opatření v pozdní sezoně rajčat

* Jak na zrání rajčat doma

Přinuťte rajčata, aby zrála

Pokud máte na zahradě keře obsypané rajčaty, byla by škoda, aby nedozrála. Počasí na přelomu léta a podzimu jim sice už moc šancí nedává, ale existují metody, jak červenání a zrání rajčat podpořit.

„Od květu k dozrání rajčete je potřeba za dobrých podmínek zhruba šedesát dnů,“ upozorňuje web iReceptář. Proto je s přicházejícím podzimem dobré rostlinu stimulovat k dozrávání dřív, než začne uvadat.



Nahrává se anketa …

Pokud vás od prvních mrazíků, které hrozí zpravidla od poloviny října, dělí jen několik týdnů a na keřích je stále dost rajčat, nejlepší způsob jak podpořit jejich rychlejší dozrávání je odštípnout nebo odříznout špičku hlavního stonku nad nejvyšším květem.

„To zabraňuje tomu, aby rostlina vyrostla a produkovala více květů,“ vysvětluje na webu Garden Betty jeho zakladatelka Linda Ly, která poskytuje rady v péči o zahradu, domácnost či hospodářství.

Co s velkým množstvím rajčat? Osvědčené a snadné tipy s lahodným výsledkem

Sama také odstraní z rostlin všechna zelená rajčata, která jsou příliš malá na to, aby stihla dorůst a dozrát. Rostlina tak může nasměrovat svou energii do dozrávání velkým plodů. „Některé studie ukázaly, že snížení počtu plodů nejen urychlí dozrávání, ale také zlepší velikost, chuť a obsah živin ve sklizni,“ uvádí Linda Ly.

Stresovaná rajčata zrají rychleji

Na svém webu Linda Ly také připomíná, že pokud rostliny rajčat vycítí, že je v sázce jejich přežití, urychlí dozrávání svých plodů, aby produkovaly semena a vytvořily další generaci rostlin. Proto u nich vyvolává stres.

Problém dozrát mají v tomto počasí také obří odrůdy rajčat.Zdroj: Deník/Nataša Budačová

„Stres můžete vyvolat jednoduše tím, že snížíte množství vody, které keřům dáváte. Udělejte to však postupně, aby se rostliny přizpůsobily a po dobu tří týdnů dávejte vody pokaždé méně a méně,“ radí Linda Ly.

Plody se pak už nebudou zvětšovat, ale začnou červenat a získají i na chuti. Toto záměrné zadržování vody je podobné pěstitelské technice známé jako suché zemědělství, kterou komerční farmáři používají ke zlepšení chuti plodů.

Podle webu Tomato Dirt, který se zabývá pěstováním rajčat, používání rýče není nutné. Stačí prý jen mírně zatáhnout za spodní část rostliny, abyste lehce posunuli kořeny. Pro překvapený keřík je to signál, že je čas skončit s tvorbou plodů a věnovat se jejich zrání a semenům.

Dalším snadným způsobem, jak vyvolat stres, je prořezávání kořenů, které přeruší růstový cyklus rostliny. Tato speciální technika brání rostlině vstřebávat vodu, takže vysílá nouzové signály a dozrávání uspíší.

„Chcete-li to provést, jednoduše vložte rýč asi 15 centimetrů hluboko do půdy a asi třicet centimetrů od hlavního stonku, a pohybujte s ním v kruhu kolem rostliny,“ uvádí Linda Ly.

Tím se odříznou nejvzdálenější kořeny, rostlina se uvede do režimu přežití a donutí ji to nechat dozrát plody rychleji. „Obvykle to dělám tři až čtyři týdny před prvním mrazem,“ upřesňuje Linda Ly.

I ve finiši rajčata ocení vaši péči

I když čas rajčat spěje ke svému závěru, stále vyžadují pozornost. Pozdní sezona je totiž ideálním časem pro plíseň. „Dlouhé větve přivažte ke konstrukci na rajčata, nebo přidejte další kolík, aby se netahaly po zemi a nebyly náchylné k chorobám,“ uvádí web Tomato Dirt.

Podle něj je také dobré odštipovat květy, z nichž by už stejně nic nebylo, a odstranit spodní listy, což rostlině umožní dát více energie do plodů.

Pleťová maska z rajčat dokáže divy. Pět tipů, jak ji připravit snadno a rychle

Důležité je pravidelně kontrolovat, zda na rostlinách nejsou zažloutlé, plesnivé nebo skvrnité listy, a pravidelně je odstraňovat, aby se keř nevysiloval bojem s nemocemi.

„Zrající rajčata sbírejte, jakmile se vybarví. Zbylým plodům tak pomůžete rychleji dozrát,“ radí web Tomato Dirt a upozorňuje, že není od věci na noc rostliny přikrýt například plastovou fólií, aby jim bylo tepleji.

Existují metody, jak červenání a zrání rajčat na podzim podpořit.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Rajčata umějí dozrát i doma

Všechno však jednou skončí a podzim bývá k rajčatům neúprosný. Když se ochladí a plody už nemají šanci dozrát na rostlině přirozeně, můžete celou rostlinu i s kořeny zavěsit korunou dolů na tmavší větrané místo, například pod přístřešek, do sklepa, průjezdu, nebo na půdu. „Na zasychající rostlině rajčata ještě pomalu dozrají a je to téměř bez práce,“ uvádí iReceptář.

Komu tento způsob nevyhovuje, může vyvinutá, ale nedozrálá rajčata odstranit i s vijanem, tedy dlouhou stopkou, z níž vyrůstají, a nechat je dozrát v místnosti.

Lidé nezralá rajčata umísťují například na parapet, ale někteří odborníci před tím varují. „První věc, kterou potřebujete vědět, je, že sluneční světlo není pro rajčata vždy užitečné: ve skutečnosti může příliš mnoho světla způsobit ztvrdnutí slupky, takže rajčata na parapet nepokládejte,“ varuje web BBC Good Food zaměřený na stravování.

Pokud jsou vaše rajčata téměř zralá, ale potřebují trochu více času, uchovávejte je v misce s ovocem. Ovoce kolem nich bude uvolňovat etylen, a pomáhat jim tak dozrát a vy je budete moci hlídat.

Daleko lepší je nechat nedozrálé plody dozrát v prodyšném, například papírovém sáčku nebo uzavřené papírové krabici. Ale i tam jim můžeme pomoci.

„Rajčata, stejně jako banány a avokádo, uvolňují plyn etylen, přirozený rostlinný hormon, který reguluje růst rostliny a umožňuje plodům dozrát přeměnou škrobu na cukr,“ vysvětluje BBC Good Food.

Papírový sáček nebo kartonová krabice etylen zachytí a zrání plodů se urychlí. Pokud do krabice k rajčatům, přidáme zralé rajče, jablko, banán nebo avokádo, tedy plod, který uvolní další etylen, podmínky pro zrání se ještě zlepší.

Špatných plodů se rychle zbavte

Rajčata dozrávají postupně, proto je kontrolujte. Vedle etylenu však plody uvolňují také vlhkost, i proto je jejich pravidelná kontrola nutná. Pokud máte velkou dávku rajčat , uložte je do kartonové krabice po vrstvách, které rozdělíte novinami.

Zuzana ráda experimentuje. Letos vypěstovala obří rajčata, jedno váží 700 gramů

V žádném případě nenechávejte na zavěšené rostlině či v krabici plody prasklé, plesnivé či jinak poškozené. Zbavte se jich dřív, než zkazí zbytek zrajících rajčat.

„Zrání velmi nezralých plodů při teplotě 18 – 25 stupňů Celsia trvá obvykle týden nebo dva,“ uvádí BBC Good Food. Jakmile plody dozrají, spotřebujte je. Jejich chuť se pravděpodobně nevyrovná rajčatům, která zrála v létě venku na keři, ale určitě budou lepší než rajčata ze supermarketu.