Zavlažování rajčat je tak trochu alchymie. Na způsob zálivky, čas, teplotu i množství vody jsou totiž rajčata velmi citlivá. Příliš málo vody je zdeptá a přehnané zalévání udolá. Rajčata v nádobách potřebují jiné množství vody než ta v květináčích a mladé rostlinky chtějí jinou zálivku než vzrostlé keříky. Přečtěte si, jak správně zalévat rajčata.

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují zdraví rajčat i produkci plodů, je správná zálivka. | Foto: Shutterstock

Olla nádoby na zalévání rajčat:

Zdroj: Youtube

Správný čas na zálivku

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují zdraví rostliny i produkci plodů, je zálivka. „Správné zavlažování rajčat může odvrátit nemoci, zabránit hnilobě květů a minimalizovat problémy s nedostatkem živin,“ upozorňuje web pro zahradníky Epic Gardening.

Základem je zalévat rajčata pouze tehdy, když to potřebují. Jak ale poznáme, že už je čas? Nejlepší způsob, jak zjistit, zda rajčata potřebují zalít, je jednoduché testování vlhkosti půdy. Zasuňte prst do půdy u kořenů rajčat. Pokud je půda suchá do hloubky asi dvou až tří centimetrů, zalévejte.

Jak poznat suchá a přelitá rajčata

Rajčata jsou citlivá, a pokud trpí nedostatkem vody, projeví se to na vzhledu rostliny.

Zvadlé nebo povislé listy a stonky jsou obvykle první známkou toho, že rajčata mají žízeň. „Povislé listy však může způsobit i horké, suché a větrné počasí. Proto vždy zkontrolujte vlhkost půdy,“ doporučuje web The Spruce, který se zaměřuje na tipy pro domácnost.

Listy se suchem stočí dovnitř. To se však stává i v případě velkého vedra.

Horních pět až sedm centimetrů půdy je suchých.

Růst se zpomaluje, nebo se zastavil. K tomu však může dojít i případě, že vaše rostlina trpí nedostatkem slunce.

Spodní listy zežloutnou. Tento problém však může způsobit také nedostatek živin.

Nevyhazujete dokonalé hnojivo? Potěší zeleninu a odradí slimáky

Také přespříliš vydatná zálivka se negativně projeví na tom, jak rostlina vypadá.

Vypadá zvadle, listy jsou povislé.

Má žluté listy i stonky a na listech jsou hrbolky.

Ztrácí listy.

Na koncích květů se projevuje hniloba.

Kořeny hnědnou.

Plody praskají.

„Ukazatelem přemokření je také stojatá voda u základny rostlin nebo plíseň na povrchu půdy,“ uvádí The Spruce.

Výborným indikátorem vláhy jsou netýkavky. Pokud je vysadíte v blízkosti rajčat, budete míst jasno. „Netýkavky okamžitě vadnou, když mají příliš málo vody. To nám naznačí, že rajčata také potřebují vodu,“ vysvětluje zahradnický web Gardening Know How.

Pokud nezkušený pěstitel zalévá rajčata shora, takže voda zasahuje i listy, koleduje si o velké nepříjemnosti. Zdroj: Shutterstock

Zalévejte s rozvahou

Rajčata je nutné zalévat opatrně. Jednou z nejdůležitějších zásad je směřovat vodu k základně rostliny, tedy na půdu kolem stonku, aby se dostávala ke kořenům.

Rajčata zasazená v záhonu, budou potřebovat méně vody než rajčata v nádobách nebo na vyvýšených záhonech. Půda vysychá rychleji, když má voda možnost odtékat.

Pokud nezkušený pěstitel zalévá rostliny shora, takže voda zasahuje i listy, koleduje si o velké nepříjemnosti. Mokré listy jsou náchylnější k různým chorobám, včetně plísní, přitahují škůdce a v horkých letních dnech mohou ze studené vody utrpět šok.

I bláto, které při neopatrné zálivce ulpí na spodních listech, se stává problémem. Poskytuje totiž výborné prostředí pro plísně.

Rajčata rozhodně nezalévejte v největším horku. Ideální čas na zálivku je brzy ráno nebo v podvečer. U podvečerní zálivky by se však v horkých dnech mohlo stát, že voda nalitá na rozpálenou půdu se odpaří a na rajčata zbude jen část.

Oblíbené „maggikoření“: Jak si vypěstovat libeček a jak ho dobře využít

K zálivce volte odstátou vodu. Ledová voda z hadice napojené na studnu či vodovod, by rostlinám mohla uškodit. Rajčata nejvíce potěšíte zachycenou a odstátou dešťovou vodou.

Množství vody, které rajčata potřebují, ovlivňuje hlavně počasí, typ půdy a věk rostliny.

Jak si usnadnit zalévání rajčat? Budete potřebovat plastové láhve s uzávěrem. Uřízněte jim dno, mírně povolte uzávěr a zakopejte je k rostlinám tak hluboko, aby hrdlo bylo v úrovni kořenové zóny. Když láhev naplníte vodou, dostane se vláha přímo ke kořenům. Tento způsob se hodí i k zavlažování okurek.

„V horkém suchém počasí budou rajčata potřebovat více vody. Možná je budete muset zalévat i dvakrát denně,“ upozorňuje web Gardening Know How. V chladném nebo deštivém počasí je nutné zálivku omezit a důsledně kontrolovat vlhkost půdy.

Pokud vaše rajčata rostou v lehčích půdách, chtějí častější zálivku, naopak v těžší půdě si vystačí s menší frekvencí.

Množství vody potřebné k životu ovlivňuje také věk rostliny. V raných fázích růstu vyžadují mladé sazenice více vody k vývoji svého kořenového systému.

Se zálivkou pomůže mulč

Výborným pomocníkem v péči o rajčata je mulč. „Mulč poskytuje rostlinám ochranu před horkem, pomáhá půdě zadržovat vlhkost, zabraňuje vodě ze zálivky, aby se odrážela od půdy na listy a přispívala k šíření plísní. Navíc omezuje růst plevelu,“ vysvětluje web Epic Gardening.

Jako mulč můžeme použít slámu, posečenou trávu, štěpku či podrcené listí. Nebo si třeba koupit kokosový mulč.

Nechte se inspirovat i dalšími tipy pro vaši zahrádku. Najdete je v nabídce článků níže.