Sezona jahodníků sice vrcholí v červnu, ale o záhony se musíme starat, i když jahodníky právě neplodí. Na podzim je nutné připravit rostliny na přezimování. Péče v této době totiž rozhoduje o jejich zdraví a ovlivňuje také úrodu jahod v příštím roce. Jak správně zazimovat jahodníky a čeho se při přípravě jahodníků na zimu vyvarovat?

Péče o jahodníky a jejich příprava na zimu by měla začít důkladným odplevelením záhonů a jejich šetrným okopáním. Rostliny je také nutné důkladně zkontrolovat.

„Na podzim prozkoumejte záhony s jahodami a rozhodněte se, které rostliny můžete přesadit jinam nebo úplně odstranit. Všechny špatné, slabé nebo nemocné jahodníky zlikvidujte. K zachování nebo přesazování použijte zdravé a zdatné rostliny,“ píše web Love to Know zaměřený na rady pro domácnost a zahradu.

Dopřejte rostlinám prostor

Jahodníky nejlépe rostou, když je mezi nimi dostatek místa. Na metru čtverečním by nemělo být více než pět rostlin a mezi nimi by měly být mezery 20 - 40 centimetrů podle charakteru odrůdy. Záhony tedy upravte a zdravé rostliny, které neupotřebíte, darujte přátelům zahrádkářům. Určitě se jim zavděčíte.

Důležitým krokem před zazimováním jahodníků je preventivní odstranění listů napadených houbovými chorobami, jako je padlí jahodníku nebo plíseň šedá, aby se tyto choroby dále nešířily.



Stříhat nebo nestříhat jahodníky?

Zahrádkaři často řeší problém, zda jahodníky na podzim stříhat. Řada odborníků však před tímto postupem varuje.

„Stříhat či nestříhat jahodníky – toť otázka. Prořezávání pomáhá revitalizovat rostliny a dodat jim energii. Ale jedna věc je jistá, nikdy své jahodníky na podzim nesekejte ani neprořezávejte. Koledovali byste si o katastrofu,“ varuje web pro zahradníky This is my garden.

Zahradničení bez půdy? Jde to. Vypěstovat tak lze rajčata, papriky i jahody

Web připomíná, že v této době už se rostlina připravuje na plození v následujícím roce. Pokud ji ořežete, můžete tím zlikvidovat většinu nebo téměř celou budoucí úrodu. Ale ještě horší je, že stříhání ponechá v zimě rostliny bez ochrany, takže jim hrozí vymrznutí.

Čas stříhání jahodníků nastává už v létě. Rostliny seřízněte, nebo posekejte ihned po sklizni, nejpozději však v polovině července. „Zbývající vegetační období po sklizni je příliš krátké na to, aby se vytvořily nové listy a květy, proto měl by řez po polovině července negativní vliv na tvorbu květů a výnos v následujícím roce,“ vysvětluje zahradnický a pěstitelský portál Plantura Garden.

Zálivka a přihnojení

Pokud je podzim chudý na srážky, musíte jahodníkům v září a v říjnu dodávat vláhu sami, aby jim sucho neublížilo. Rostliny zalévejte pravidelně jednou týdně až do příchodu mrazů.

Šéf ovocnářů radí: Udělejte toto a budete mít šťavnatá jablka až do jara

Přihnojování pro podzimní výživu by mělo obsahovat méně dusíku, ale více draslíku, fosforu a vápníku. „Posílí to kořenový systém a rostlině usnadní přezimování,“ vysvětluje videokanál Zahrada pro zdraví. Pro přihnojení se hodí kompost nebo zkvašené slepičince a mělo by se provést do konce října, protože později mají rostliny omezenou schopnost živiny zpracovat.

Mulčování v pravý čas a s rozvahou

Zahradníci radí dodat před zimou záhonům s jahodníky mulč, ale je potřeba počkat, až teploty klesnou a půda trochu zmrzne. „ Příliš brzké zakrytí rostlin může způsobit jejich hnilobu,“ připomíná web Love to know.

Při mulčování jahodníků by se však pěstitelé měli vyhýbat hnoji a senu. „Hnůj ‚spálí‘ rostliny a seno přinese na jaře kvetoucí úrodu plevele,“ varuje Love to know.

Klíčový je výběr materiálu, který umožňuje, aby se k rostlinám i kořenům dostával vzduch. Proto se nejčastěji doporučuje sláma. „Poskytuje dobrou ochranu kořenům, ale stále umožňuje rostlinám přes zimu dýchat a přijímat vlhkost,“ vysvětluje web This is my garden.

Jako další možnost doporučuje štěpku, drcené listí nebo jehličí smíchané se slámou či drceným listím.

V případě silných mrazů přikryjte jahodníky chvojím nebo bílou textilií.

Jahodníky v nádobách potřebují větší ochranu

Jahody jsou vytrvalé rostliny, které jsou schopné odolat mrazům asi do minus deseti stupňů Celsia. Rostliny jahodníku v květináčích jsou však ve větším ohrožení mrazem než rostliny vysazené v zemi. Pokud máte k dispozici nevytápěnou garáž, stodolu nebo kůlnu, můžete tam nádoby s jahodníky přes zimu uchovat.

I další ochrana rostlinám přijde vhod. Můžete je zabalit do pytloviny a zasypat slámou.

Mulč zneškodní plevel a udrží vlhkost, ale není to všelék. Na co si dávat pozor?

Půda v květináčích však nesmí přes zimu úplně vyschnout. Jednou týdně je zkontrolujte a podle potřeby zalejte.

Jestliže musíte nechat rostliny venku, dobře je obalte izolační vrstvou. Můžete použít bublinkovou fólii, staré deky, starý textil či karton. Shora je chraňte vrstvou chvojí, slámy, nebo netkanou bílou textilií.