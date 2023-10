Šálek kávy jako oblíbený nápoj, životabudič nebo prostě příjemný denní rituál si denně dávají miliony lidí na celém světě. Podle některých průzkumů se na naší planetě vypijí každý den dvě miliardy šálků kávy. Po většině z nich zbude kávová sedlina a většina z této sedliny skončí v odpadu. A to je škoda, protože je to materiál, který můžeme použít jako hnojivo pro pokojové květiny i pro rostliny na zahradě. Kterým rostlinám kávová sedlina prospívá? A jak správně hnojit kávovou sedlinou?

Kávovou sedlinu můžeme použít jako hnojivo pro pokojové květiny i pro rostliny na zahradě. | Foto: Shutterstock

Káva jako hnojivo:

Proč obyčejný lógr prospívá rostlinám

Káva může mít pro naši zahrádku dvojí využití. Dodá nám energii na okopávání, pletí i další fyzicky náročné práce a kávová sedlina, pokud ji nevyhodíme, může našim rostlinám pomoci v růstu a ochránit je před škůdci. Tuto metodu už vyzkoušeli mnozí pěstitelé, a dokonce se jí věnovali také vědci, takže můžeme čerpat z jejich zkušeností.

Samozřejmě nejde o univerzální přípravek, který prospívá všem rostlinám. Některé ji snášejí špatně. Při používání kávové sedliny je také nutné dodržovat určitá pravidla.



„Organické látky v kávové sedlině zahrnují dvě procenta dusíku, 0,06 % fosforu, 0,6 % draslíku a mikroživiny jako vápník, hořčík, bór, měď, železo a zinek, které prospívají rostlinám tím, že podporují zdravý růst,“ píše web pro domácnost a zahradu The Spruce.

Podle některých pěstitelů správné užívání kávové sedliny nejen podpoří růst rostlin, ale zaručí také mnohem větší olistění rostlin i bohatší kvetení.

Kávová sedlina ovšem nemá vliv jen na rostliny, ale také výrazně zlepšuje kvalitu substrátu. Činí jej propustnějším, kypřejším a schopným udržet delší dobu vlhkost. „Pokud sedlinou obohatíte půdu, výrazně tak posílíte mikrobiální život na záhonech. Vůně kávy láká například žížaly, které se postarají o skvělé nakypření půdy,“ doporučuje iReceptář.

Do kompostu, na záhon nebo do zálivky

Kávová sedina se nejčastěji používá jako kompostovací materiál: přidá se k dalším organickým složkám a nechá se rozkládat. Můžeme ji také použít přímo na záhony jako mulčovací materiál, nebo ji smíchat s vodou a použít jako tekuté hnojivo.

Někteří odborníci doporučují přidávat sedlinu spíše do kompostu. Při použití sedliny v kompostovací nádobě nebo hromadě je dobré navrstvit tři díly listí, jeden díl čerstvé posečené trávy a jeden díl kávové sedliny. A třeba i s kávovým filtrem.

„Do kompostu přidávejte pouze chladnou kávovou sedlinu, protože teplo může zabít prospěšné mikroby,“ upozorňuje The Spruce.

„Z pokojových rostlin vám za kávovou vzpruhu budou vděčné orchideje, u nichž sedlina podpoří kvetení, toulcovka neboli lopatkovec, brambořík, vánoční kaktus, filodendron, šplhavnice zlatá a africké fialky,“ uvádí web Gourmet káva.

Péče o kompost je jednoduchá. „Jednou týdně masu otočte a sledujte vlhkost. Kompost bude připraven za tři až šest měsíců. Ve složení kompostové hromady by kávová sedlina neměla přesáhnout 20 procent objemu, jinak může být pro rostliny toxická,“ uvádí web oregonské univerzity.

Kdo ještě nemá kompost, může aplikovat sedlinu k rostlinám. „Hnojit můžete buď přímo lógrem sypaným k rostlinám, nebo formou zálivky, kdy kávovou sedlinu smícháte v konvi s vodou. Pokud se přikloníte k první variantě, smíchejte lógr se zeminou nebo jej zakryjte vrstvou mulčovací kůry, aby ho vítr nerozfoukal,“ radí web Gourmet káva.

Směs pro zálivku si připravíte ze dvou plných šálků kávové sedliny a asi 20 litrů vody. „Nechte louhovat několik hodin nebo přes noc. Tuto směs můžete použít jako tekuté hnojivo pro zahradní a kontejnerové rostliny,“ doporučuje The Spruce. Podle webu směs můžete stříkat i přímo na listy a stonky rostlin.

Pokojové květiny je lepší sedlinou zalévat než ji sypat na hlínu. Pokud byste to se sypáním přehnali, sedlina by na povrchu zeminy vytvořila vrstvu nepropustnou pro vodu.

Pokud doma budete týden sbírat sedlinu, a pak ji vysypete kolem rostlin na své venkovní záhony, bude to jen prach, který nepropustnou vrstvu nevytvoří. Jestliže chcete sedlinu použít jako mulč, smíchejte ji s dřevěnými štěpkami, abyste ochránili půdu před zhutněním. A trápí-li vás vzhled poněkud sešlého trávníku, dopřejte i jemu zbytek po kávě a uvidíte, jak pookřeje.

„Z rostlin, které máte na zahradě, zbytky po vaší kávě ocení hlavně borůvky, rododendrony, azalky, kapradiny, vřesy, růže, rajčata a jahody. Hortenziím káva svědčí také, dokonce má vliv na zbarvení impozantní květeny hortenzií. Po kávové vzpruze se totiž začnou barvit do modra,“ radí iReceptář.

Kávovou sedlinu používejte s rozvahou

Odbornice na půdu Linda Brewerová z Oregonské státní univerzity uvedla, že ať už kávovou sedlinu zapracujeme přímo do půdy nebo přidáme do hromady kompostu, musíme to udělat s rozvahou a nic nepřehánět.

„Lidé k tomu občas přistupují s příliš velkým nadšením, ale měli by dodržovat doporučené dávky. Viděla jsem záhon, který velké množství kávové sedliny zničilo,“ uvedla vědkyně pro web Oregon State University.

Možná ještě zajímavější účinky než v kompostu a zálivce má kávová sedlina jako zbraň na hubení slimáků. Někdo sedlinou obsypává rostliny, aby se k nim slimáci a plzáci nedostali, existuje však i jiná cesta. Podle Lindy Brewerové výzkum ukazuje, že zalití půdy roztokem kávy a vody způsobilo, že většina slimáků ošetřenou půdu opustila, a pak pošla na otravu kofeinem. Jak na to? „Přidejte jeden díl vody do dvou dílů silné uvařené kávy,“ radí odbornice.

Podle Lindy Brewerové se všeobecně má za to, že kávová sedlina je kyselá a snižuje pH půdy. To je však mýtus, protože po uvaření je sedlina blízko neutrálnímu pH a pohybuje se mezi hodnotami 6,5 a 6,8. Neutrální pH má hodnotu 7.

„Výzkum ukazuje, že jakákoli změna, kterou kávová sedlina přinese do půdy, je krátkodobá, takže nespoléhejte na to, že díky ní udržíte nižší pH půdy. Některé rostliny jako rododendrony, azalky, borůvky, gardénie a modře kvetoucí hortenzie vyžadují nižší pH půdy, aby se jim dařilo, ale kávová sedlina to trvale nedokáže,“ řekla Linda Brewerová.

Při používání kávové sedliny ke hnojení je nutné dodržovat určitá pravidla.Zdroj: Shutterstock

Některým rostlinám sedlina škodí

Kávová sedlina obsahuje zbytky kofeinu, a ten může některým rostlinám škodit. „Kofein brzdí růst některých rostlin, zejména rajčat, a může bránit klíčení sazenic,“ upozorňuje web pro pěstitele Gardener´s World.

Ze zbytků kávy nebudou nadšeny ani sukulenty, u nich se tedy hnojení sedlinou vyhněte. Kávou nehnojte ani oleandry, levanduli, oregano, tymián a majoránku.

Jedna studie z roku 2016 zjistila, že používání kávové sedliny při pěstování brokolice, pórku, ředkviček a slunečnice vedlo k horšímu růstu těchto plodin ve všech typech půdy, ať už s dalšími hnojivy nebo bez nich. „Vědci se domnívají, že horší růst byl způsoben sloučeninami, které jsou pro tyto rostliny toxické a jsou přirozeně přítomné v kávové sedlině,“ uvádí web The Spruce.

Dobrou zprávou je, že kávová sedlina zlepšila schopnost půdy zadržovat vodu, a navíc snížila růst plevele. Zkuste tedy experimentovat tam, kde vás plevel obzvláště trápí. Možná se jej zbavíte a ještě budete mít záhony vonící kávou.