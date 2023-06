Pokud jste někdy dělali přírodní hnojivo z kopřiv, víte, že má jeden obrovský zádrhel. Neuvěřitelně páchne. Šikovný zahradník ale dokázal vymyslet postup, jak udělat kopřivovou jíchu, která nesmrdí a přitom je účinným hnojivem.

Kopřivovou jíchu můžete použít ke hnojení téměř všech rostlin. Zvláště účinná je ke stimulaci růstu okurek, rajčat, paprik či zelí. | Foto: Shutterstock

Kopřivová jícha je hnojivem plným draslíku, horčíku, dusíku i vápníku. Všechny tyto živiny jsou nezbytné pro rychlý růst květin, keřů a stromů.

Jak na základní jíchu: Kopřivy se jednoduše naloží do sudu s dešťovou vodou, směs se nechá kvasit v teple a za týden je hotová. Před použitím ji stačí už jen naředit s vodou v poměru 1:10.

Má však veliký háček - páchne. „Smrdí jako opravdový hnůj, proto byste to měli dělat dál od sousedů i od svého posezení,“ říká Jitka Nováková ze spolku Permakultura.

S hlavním nedostatkem kopřivového hnojiva, s výrazným zápachem kopřivové jíchy, se popasoval český zahrádkář, který své nápady sdílí na YouTube kanále s názvem Zahrada na řece. „Mám totální pecku. Nikde jsem to zatím neviděl, nikde jsem to neokoukal. Dovoluju si říct, že je to můj výmysl. Miluji Avangers, dívám se na všechny filmy, a proto mě hrozně svádí to nazvat Hulk jícha,“ vtipkuje ve videu s názvem Kopřivová jícha, která nesmrdí.

Kopřivová turbojícha, která nesmrdí:

U zrodu zahradníkovy myšlenky stál kupodivu bazén. Všiml si totiž, že už za pět dní v něm voda začala zelenat. Začaly se tam tvořit sinice.

„Kdysi jsem se díval na dokument, v němž se říkalo, že rybáři přikrmují kapry tak, že do rybníka vhodí fůru hnoje. Hnůj obsahuje hodně dusíku, a proto se tam začnou množit sinice,“ říká zahradník.

Do dvou zahradních nádob na vodu s objemem tisíc litrů nalil zhruba šedesát litrů přefiltrované a neředěné jíchy. Už zhruba za týden začala voda zelenat. Po čtrnácti dnech ale musel muž, jemuž se přezdívá Zahrada, do nemocnice, kde strávil nějakou dobu. A po návratu se nestačil divit.

„Vytéká z toho zelená voda, protože sinice sežraly dusík. Výsledky jsou skvělé. Je to turbojícha. Podle mě to funguje skvěle. Květináče, kde mám zasazené stejné kultivary, začínají dohánět chemii. A to byly o dvacet procent menší. Mám z toho neskutečnou radost. Nemám to nějak extra dobře vyzkoušené, zkouším to krátce, ale vidím okamžitý efekt. Líbí se mi, že sinice odbouraly zápach jíchy,“ ukazuje výsledky svého experimentu ve videu.

Jak tedy vyrobit jíchu, která nepáchne?

Kopřivovou jíchu (návod na začátku textu) nalijte do nádoby, která propouští světlo v poměru 1díl jíchy ku 12 až 15 dílu vody. Směs nechte na slunci, vyčkejte, až se vytvoří řasy. (Voda zezelená a může se vytvořit i vrstva nebo taková blána) A to je vše. „Voda se trochu zkazí ale nesmrdí,“ říká zaradník z YouTube profilu Zahrada na řece.



Kopřivovou jíchu můžete použít k hnojení téměř všech rostlin a zvláště účinná je ke stimulaci růstu okurek, rajčat, paprik či zelí. Při správném použití budete sklízet bohatou úrodu. Odborníci ji ale nedoporučují používat na česnek, cibuli, fazole, hrách a další luštěniny, které nesnášejí nadbytek dusíku.

„Skvělá je i kostivalová nebo přesličková jícha. Přeslička dodává křemík a dělá pevnější rostlinná pletiva, jež jsou odolnější proti nemocem. Kostival zase dodává draslík. Jíchu můžete udělat i ze smetanky lékařské bez květů,“ dělí se o tipy Jitka Nováková.