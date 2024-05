Alena Zelenková z Janovic nad Úhlavou miluje letničkové směsi. Pravidelně je vysévá na své zahradě a říká, že vydrží kvést od června až do prvních mrazů. Některé jsou dokonce složené čistě z jedlých rostlin. Založení a údržba těchto květinových koberců přitom nejsou podle zahradnice vůbec složité.

Alena Zelenková nedá na letničkové směsi dopustit. Za pár korun udělají bez práce spoustu parády. | Foto: Se svolením Aleny Zelenkové

Směsi jednoletých rostlin, které stihnou během jediné sezony vyklíčit, vyrůst i vykvést. Tak lze jednoduše definovat, co jsou to letničkové směsi. Alena Zelenková z Janovic nad Úhlavou má s jejich pěstováním bohaté zkušenosti.

Letničkové směsi jsou sestavené tak, aby výsev kvetl celou sezonu. Bývá v nich až kolem patnácti druhů rostlin dorůstajících do různých výšek.

Pudrová vůně, léčivý kořen: Je čas sázet květinu, kterou obdivoval i Marco Polo

„Nejdříve nakvétají nízké jednoletky, které nepotřebují investovat tolik energie pro růst do výšky. Postupně se k nim pak přidávají další a další druhy. Prostor, kde jsou směsi vyseté, je tak pořád krásný," říká zasněně zahradnice.

Ideálním časem na vysetí je květen

Směsi se mohou vysévat už v dubnu, lepší je ale počkat na květen. „Vysévat lze i v červnu, protože potom jde všechno rychleji,“ dodává Alena Zelenková s tím, že především je potřeba pohlídat, aby už nemrzlo. Ideální doba tak nastává právě teď.

„Pro letničkovou směs musíte připravit půdu, to znamená záhonek. Osivo nelze pohodit jen tak do trávníku; to je úplně zbytečné. Pokud tedy někomu letos zmrzla výsadba zeleniny, letničkové směsi jsou ideální možností, jak naložit s prázdným záhonem. Smysluplně tak využijete již odplevelenou a nakypřenou plochu,“ usmívá se zahradnice.



Nahrává se anketa ...

S hnojením buďte opatrní

V běžné půdě podle Aleny Zelenkové není potřeba hnojit. Spíše naopak; přehnojený záhon by mohl být problémem.

„Většinou jde o dusíkatá hnojiva, která jsou vhodná hlavně na přibývání zelené hmoty. Letničky by tak byly sice mohutné, ale neměly by důvod kvést,“ upozorňuje zahradnice, že přehnanou péčí se můžete připravit o kýžené květy.

S hnojením buďte opatrní. Dusíkatá hnojiva mohou potlačit požadované květenství.Zdroj: Se svolením Aleny Zelenkové

Fígl s pískem usnadní výsev

Samotný výsev je pak jednoduchý. „Směs semen nastavte pískem. Tak získáte velkou hmotu, která se dá rovnoměrně rozsypávat. Na poměru písku a semen příliš nezáleží. Já dávám na hrst semínek až půl kbelíku písku,“ dělí se se svými zkušenostmi Alena Zelenková.

Záhon prý prochází raději dvakrát. „Směs písku a osiva často promíchávám. Droboučká semínka se tím vynášejí nahoru. Mají totiž tendenci propadávat pískem dolů. Tímto jednoduchým způsobem směs rozesejete rovnoměrně,“ radí zkušená pěstitelka.

Nenáročná kráska do truhlíků: Rozzáří balkony i terasy a dlouho vydrží

Osivo je dobré lehce zaseknout hráběmi. Někdy se doporučuje ho i uválcovat, ale podle Aleny Zelenkové zcela stačí semínka lehce ušlapat.

Udržování vlhkosti je klíčové

U každého výsevu je potřeba hlídat vlhkost. Pokud neprší, je nutné záhon s letničkami zalít. Semínka jsou totiž během klíčení ve zranitelné fázi. Pokud by přišlo sucho ve chvíli, kdy už praskla, bylo by po parádě.

„Osivu neuškodí ani vydatné deště. Pokud je totiž půda v pořádku, tak se vsákne i déle trvající či vydatný déšť. Problémem není ani jílovitá půda. Tu jsem měla na své minulé zahradě a letničkové záhony krásně vzcházely,“ rozptyluje zahradnice případné obavy.

Nenáročná skalnička: Kamenná růže je mrazuvzdorná a umí léčit jako aloe

„Když už má porost zhruba deset centimetrů, je fajn ho vyplít,“ pokračuje s tím, že ne každý si na tento krok troufne. Obavy mívají zvlášť lidé, kteří se zahradničením teprve začínají.

„Mají třeba pozemek u novostavby a ještě se neorientují v tom, jaké plevele se u nich vyskytují. Ten, kdo se do pletí bojí pustit, může číhat. Plevel snadno poznáte, protože je trávovitý a roste rychleji než všechno ostatní. Plazivé plevele se zase rozmáhají do šířky,“ popisuje Alena Zelenková rozdíl mezi letničkami a nezvanými hosty.

Pastva pro hmyz i pro oči

Kolem 6. týdne od výsevu už směs letniček začíná kvést a podle Aleny Zelenkové kvete až do prvních mrazů.

Barevná nádhera na balkoně? Tyhle kytky trumfnou i oblíbené muškáty

„Směsi jsou tvořeny převážně z nepůvodních druhů. Proto nepatří do volné přírody. Mohlo by hrozit riziko invaze. Jejich místo je na zahradách,“ důrazně upozorňuje pěstitelka.

Tím, že směsi kvetou pořád, nabízejí pastvu nejen pro oči, ale i pro hmyz. „To je důležité zejména tehdy, kdy standardní zahrady nekvetou,“ podotýká majitelka zahrady, která dostala i plaketu Ukázková přírodní zahrada.

Spolek Přírodní zahrada Spolek podporuje jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých zahrad . Osvětou se snaží o vzdělávání veřejnosti, institucí a úřadů.

. Osvětou se snaží o vzdělávání veřejnosti, institucí a úřadů. Přírodní zahrada spolupracuje při plánování veřejné zeleně s obcemi i městy.

s obcemi i městy. Spolek uděluje také nejrůznější pakety . Jednou z nich je „Ukázková přírodní zahrada“.

. Jednou z nich je „Ukázková přírodní zahrada“. Ukázková přírodní zahrada nejenom splňuje kritéria pro udělení základní plakety, ale tato kritéria převyšuje určitými zvláštnostmi (uspořádáním zahrady, tematickým zaměřením, turistickou atraktivitou apod.). Zdroj: Přírodní zahrada

Vysemenění rostlin pro další sezonu nestačí

Výsevy je podle Aleny Zelenkové potřeba opakovat každý rok. Nejen proto, že životní cyklus letniček končí, ale hlavně z toho důvodu, že se některé druhy přesemení, zatímco jiné nikoliv.

„Dochází k nerovnoměrnému klíčení. Chladnomilné letničky vyklíčí už v březnu. Naopak ty, které potřebují teplejší podmínky, už nedostanou šanci. V letničkových záhonech, které se neudržují, zůstávají máky, měsíčky a chrpy. To jsou ale jenom tři druhy. A to je škoda,“ vysvětluje pěstitelka.

Jednoduchý trik povýší vaření i zlepší zdraví. A navíc je úplně zadarmo

Pokud jste praktickými zahradníky, můžete vysít speciální jedlou směs letniček. „Je nejen krásná, ale je zároveň složená pouze z jedlých druhů. To jsou třeba brutnák, chrpa, měsíček, vlčí mák či heřmánek,“ podotýká Alena Zelenková.

Využití jedlých květů je široké. „Od limonád, přes zdobení chlebíčků až po saláty nebo čaje. Tato směs je vhodná pro zahrady rodin s malými dětmi. Budete mít jistotu, že jste pro bezpečí svých ratolestí udělali maximum,“ doporučuje zahradnice.

Letničkové směsi mohou být složené i z jedlých květů:

Plochu o rozloze dvacet metrů čtverečních zvládne prý připravit a osít každý průměrně zdatný zahrádkář během jednoho odpoledne.

„Cena osiva záleží na producentovi. Existují velmi levné směsi složené z méně kvalitních semen. Jsou však i takové, které za sebou mají testování. Kvalitní letničkové směsi vycházejí zhruba na 250 korun na deset metrů čtverečních. Kolik si za to koupíte trvalek? Tři? Čtyři?“ uzavírá rétorickou otázkou milovnice letniček.

Milujete rostliny a jejich pěstování? Pak se podívejte na naše další články věnující se tomuto tématu. Spoustu inspirace najdete níže.