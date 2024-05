Nenáročný, univerzální, nenahraditelný, léčivý. Takový je libeček, který roste v květináči za městským oknem stejně dobře jako kolem venkovských domů. Dodá pravý říz polévkám a omáčkám, s přehledem nahradí kupované maggi koření a jako odvar nebo čaj prospěje lidem s rozhozeným zažíváním i s močovými kameny. Léčitelé na něj přísahají už stovky let.

Libeček se v kuchyni hodí vždycky: čerstvý, sušený nebo třeba naložený v oleji. | Foto: Shutterstock

Jak pěstovat libeček a tipy na jeho zpracování:

Libeček, jehož silná vůně připomíná odér kořenové zeleniny, často zdobíval (a zdobívá) venkovské zahrádky. Nevadí mu mráz a v záhonu umí při minimální péči vyrůst až do dvoumetrové výšky. Funguje stejně dobře jako dochucovadlo i přírodní lék na řadu běžných neduhů.

Botanika sice libeček řadí mezi příbuzné petržele, ale jeho chuť je jednoznačně blízká celeru. Je skvělý do polévek a dušených pokrmů. A vlastně i všude tam, kde byste použili celer.

Libeček jde pěstovat v záhonu i květináči

Libeček můžete pěstovat na zahrádce i doma v květináči. Postačí jedna sazenička; rostlina se brzy rozroste a rozkošatí. Bude se jí dařit na slunném až polostinném stanovišti v běžné zahradní zemině. Libeček nemusíte ani hnojit; jen těžkou přemokřenou půdu nesnáší.

Koncem června libeček rozkvétá. Odkvetlá květenství přitom nemusíte odstraňovat. Semena sice vypadají, ale samovolně nevyklíčí. Nemusíte mít tedy obavy, že by se libeček rozrostl v neprostupnou buš.

Na přelomu června a července je pak nejlepší doba pro sběr listů. Ty se dají přidávat do jídla v čerstvém i sušeném stavu. Nadrobno nasekané je můžete dokonce zamrazit a dopřát si jejich aroma během zimního období.



Napravuje trávení, uleví při nadýmání

„Libeček má vysoký obsah vitaminů C a B a tělu prospěšných minerálů. Je výborný na očistné kúry ledvin. Působí jako přírodní diuretikum, podporuje vylučování nežádoucích solí z organismu a také pomáhá léčit záněty dolních cest močových. Dále zlepšuje vylučování žluči a při nachlazení rozpouští hlen. Kosmetika s výtažky z libečku pomáhá při léčbě akné a dobře čistí pleť, protože má antibakteriální vlastnosti," shrnuje web o zahradničení Gardening Know How.

V lidovém léčitelství je libeček známý také jako regulátor trávení: zmírňuje plynatost a pomáhá při žaludečních obtížích. Pro úlevu stačít přelít šálkem horké vody lžičku sušených libečkových listů. Stejně působí také nasekaný kořen či snítka čerstvé byliny. „Nálev můžete pít teplý i vychlazený," doplňuje kulinářský web Food.

V Americe prý byl oblíbený kandovaný oddenek libečku. Jako sladká pochutina se konzumoval pro vylepšení dýchání, uvolnění dolních cest močových, urovnání menstruace a vyčistění pokožky.

Podle webu Verywell Health, který se zaměřuje na zdravotnícká témata, by s libečkem měli zacházet opatrně těhotné a kojící ženy. Obezřetní by měli být i lidé s chorobami ledvin. „Libeček by pro jeho dráždivost neměly užívat ani děti," doplňuje web.

Pokud vám v tom však nic nebrání, experimentujte a dejte libečku v kuchyni šanci. Především omáčkám a polévkám umí dát sílu a masovou chuť. Velkou práci udělá i snítka ve vodě, v níž vaříte brambory. Výborně umí dochutit i paštiky, pomazánky, zeleninová jídla, dušené hovězí či jehněčí maso, saláty, marinády na grilování nebo mletá masa.

„Ale pozor, libeček je silný," varuje hned na úvod článku o kouzlu libečku kuchařský web All Recipes. „Dobré je začít s jedním nebo dvěma listy a průběžně ochutnávat," dodává server.

Typické aroma ostatně libečku propůjčilo lidový název „magikořen“. Ten je zachovaný také v německém názvu „maggikraut“ a v holandském „maggiplant“. Zajímavostí je, že v originální receptuře tohoto proslulého koření byste přitom libeček hledali marně.

Vyzkoušejte skvělé recepty s libečkem

Domácí libečkové maggi

Suroviny:

svazek libečku (stonky i listy)

sůl

olivový extra virgin olej

Postup:

Libeček nakrájíme na malé kousky.

Ve větší míse nakrájený libeček prosolíme a zalijeme olejem.

Pak vše napěchujeme do sklenice (čím více a pečlivěji budeme mačkat, tím více šťávy s vůní maggi získáme). Po naplnění celé sklenice ještě zalijeme olejem.

Hotový výrobek skladujeme v chladničce.

Drť se šťávou lze dávat po lžičkách na ochucení polévky či omáčky přímo do hrnce. Dále můžeme zelenou směs využít při přípravě pomazánek, bylinkového másla, karbanátků či bramboráků.

Bylinkový olej

Suroviny:

libeček

cibule

česnek

chilli

červená paprika

kmín

sůl

olej

tymián

rozmarýn (listy)

Postup:

Bylinky lehce nasekáme ostrým nožem, osolíme a přidáme další koření.

Nádobu naplníme pouze do poloviny a řádně promačkáme dřívkem. Pak zalijeme olejem a necháme důkladně rozležet.

V oleji se uvolní všechny vůně a chutě. Skladujeme v suchu a temnu.

Bylinkový olej používáme na marinování masa, můžeme jím potírat zeleninu, používat při pečení masa. Vhodný je i jako vítaný dárek pro milovníky jídla a zajímavých chutí.

Libečkové pesto

Suroviny:

3-5 hrstí listů libečku (bez stopek)

100 g slunečnicových semínek

2 stroužky česneku

sůl

100-200 ml oleje (podle potřeby a chuti)

sušená rajčata

Postup:

Všechny suroviny vložte do misky nebo do mixéru a rozmixujte do hladké konzistence.

Hotové pesto přelijte do skleničky s uzávěrem a zalijte olejem. V chladničce vydrží i několik týdnů.

Libečkové pesto se sušenými rajčaty přidejte k těstovinám, skvělé je jako příloha k pečenému nebo grilovanému masu. Pestem můžete ochutit také různé dipy a omáčky.

Udělejte si libečkové zásoby

S dalším nápadem, jak využít libečkové listy a usnadnit si vaření, přichází web iReceptář. „Ke svazku libečku si připravte sůl, cibuli, mrkev, česnek, celer a máslo. Můžete použít i další druhy zeleniny, například květák, petržel, celer. Množství zeleniny a poměr záleží na vaší chuti," uvádí iReceptář.

Libeček posekejte na menší kousky a zeleninu nastrouhejte nahrubo. Celou směs lehce osolte a poduste na másle do křehkého změknutí. „Ještě horkou ji následně plňte do skleniček, které po uzavření obraťte dnem vzhůru. Skladujte v chladničce,“ píše dále web.

Díky takto připravenému základu můžete snadno a rychle připravit dobrou polévku. „Několik lžic zeleninového základu stačí zaprášit moukou, udělat rychle jíšku a dál připravovat polévku dle oblíbených receptů. Díky zeleninovo-libečkovému základu bude mít vaše polévka originální chuť a úžasné aroma,“ uzavírá iReceptář.

