Krásu lilií lidé obdivují už od starověku. Jejich květy byly tak oblíbené, že zdobily oltáře i trůny vládců a v pozdější době se staly dokonce heraldickým znakem francouzských panovníků. Obliba lilií přetrvala dodnes. A jak by ne, vždyť v létě, když rozkvetou, stávají se bezkonkurenčními královnami zahrad. Abychom je však mohli obdivovat, musíme jim věnovat náležitou péči. A právě jak úspěšně lilie pěstovat se dovíte v tomto článku.

Lilie chraňte před mšicemi a dávejte pozor, aby je nenapadl chřestovníček liliový, který je jejich největším nepřítelem. | Foto: Shutterstock

Pozor na omamnou vůni

Lidé pěstují lilie odnepaměti. První zprávy jejich pěstování a šlechtění pocházejí z Malé Asie, kde se pěstovaly už dva tisíce let před naším letopočtem. Vedle svého vzhledu byly pěstovány také pro své léčebné účinky.

Postupem let se lilie staly symbolem čistoty, víry, míru, důstojnosti, panenství, nesmrtelnosti, plodnosti, úrody, cudnosti, ochrany, nevinnosti, ale i provinění.

Z jejich květů se dodnes vážou kytice na svatby i pohřby, hodí se ke křtinám i k narozeninám i jako dar z lásky. Darováním lilií dáváte najevo, že obdarovaného chcete chránit. Bílá lilie symbolem čistoty, skromnosti a panenství, růžové lilie symbolizují čistotu srdce a žluté veselost.



Podle květinářů platí o liliích v kytici zásada, že méně je více. Z jejich omamné vůně vás totiž může rozbolet hlava.

Lilie rostou převážně v mírném až subtropickém klimatickém pásu. V současné době je popsáno na 120 druhů rostoucích v Evropě, Asii a v Severní Americe.

Jak si namnožit lilie:

Lilie orientální a lilie asijská

Nejznámějšími pěstovanými druhy jsou lilie orientální a lilie asijská. „Orientální lilie mají obvykle velké, voňavé růžové květy. Daří se jim v kyselých půdách,“ uvádí portál BBC Gardeners´ World věnovaný zahradám.

Asijské lilie mají větší škálu barev, včetně žluté, oranžové, červené a téměř černé, ale nevoní a mají tendenci být menší než orientální typy. „Daří se jim však v zásadité půdě a jsou extrémně odolné, takže se snadněji pěstují – cibulky jednoduše zasaďte na zahradu nebo do květináčů s víceúčelovým kompostem bez rašeliny,“ doplňuje Gardeners´ World.

Lilie milují plné slunce a šest i více hodin na slunečním svitu je pro ně nezbytností.Zdroj: Shutterstock

Hlava na slunci, nohy ve stínu

Lilie si doma můžeme pěstovat na zahradě i v květináči. Podle některých odborníků je jejich pěstování nenáročné a zvládne je každý. Bez náležité péče se však liliím dařit nebude.

Lilie vyrůstají z cibulek, které se sázejí do země od října do dubna. „Když kupujete cibulky lilií, podívejte se na pokyny k pěstování na jejich obalu a zjistěte, zda potřebují kyselou nebo zásaditou půdu, a podle toho si vyberte rostliny, které budou na vaší zahradě prospívat,“ radí britská Královská zahradnická společnost.

Řada lilií je vysoce toxická pro kočky a při požití jim způsobuje akutní selhání ledvin. Jedovaté jsou všechny části rostliny.

Ideálním místem pro pěstování lilií jsou záhony na slunci nebo v polostínu, v lehké a na živiny bohaté půdě. „Lilie milují plné slunce a šest i více hodin na slunečním svitu je pro ně nezbytností. Říká se o nich, že mají rády ,hlavu na slunci, nohy ve stínu’. Aby jejich kořeny zůstaly v chladu, vysaďte kolem nich nízko rostoucí letničky, trvalky nebo trávy,“ radí web pro zahradníky Garden Design.

Lilie nesnášejí dlouhodobé přemokření, takže je potřeba zajistit odtok vody od cibulek, nejlépe jejich umístěním na vyvýšeném záhonu, případně na mírném svahu.

Orientální lilie

Pozor na plíseň a chřestovníčka

Rostliny podle druhu rozkvétají od května do července. Během května a června už tedy vyžadují větší přísun vody. Výhodnější je ranní zálivka, protože pokud se voda dostane na listy, měla by do večera oschnout, jinak by se na nich mohla objevit plíseň botrytida.

Tato plíseň by lilie mohla ohrozit i při deštivém počasí, takže je potřeba chránit rostliny pomocí fungicidů. Dobrou prevencí je sázet cibulky dále od sebe, aby mezi liliemi lépe cirkuloval vzduch a zajistil osychání listů.

Pokud nemáme na záhonech mulč, musíme řešit problémy s plevelem. Okopávání lilií je náročné, protože motykou bychom mohli poškodit jejich rašící a bloudivé lodyhy, proto plevel raději vytrháváme. Vysoké odrůdy lilií opatrně podepřete, aby se nelámaly, nebo neohýbaly.

Ve zdravém růstu a bohatém kvetení rostliny podpoří hnojení. Můžete použít hnojiva určená pro podporu kvetení, případně Cererit.

„Jakmile rostliny začnou kvést, hnojte je každých čtrnáct dní. Podpoří to kvetení a pomůže cibulkám, aby se jim v následujícím roce dobře dařilo,“ doporučuje Gardeners´ World.

Lilie chraňte před mšicemi a dávejte pozor, aby je nenapadl chřestovníček liliový, který je jejich největším nepřítelem. Tito nápadní červenooranžoví brouci, dorůstající do délky osmi milimetrů, požírají listy lilie a zanechávají za sebou černé exkrementy.

Nejlepší ochranou proti chřestovníčkům liliovým je ostražitost. Zkontrolujte spodní stranu listů, a pokud tam uvidíte vajíčka a larvy, odstraňte je. Dospělí brouci se za slunečného počasí pohybují na horní ploše listů, odkud je pravidelně odstraňujeme.

„Sbírejte je opatrně. Když se dotknete rostliny, brouci spadnou a přistanou na zádech, takže je v hlíně neuvidíte,“ píše Gardeners´ World.

Pokud si půjdete pro lilie do vázy, neřežte stonky až u země. Velkou část stonku ponechejte, aby mohl vyživovat cibulku a připravovat ji na příští rok.

„Než přinesete nařezané lilie do domu, odstraňte prašníky, protože by vám mohly obarvit ubrusy, potahy nebo oblečení,“ radí Garden Design.

