Oleandr je krásným keřem. Traduje se o něm, že by se měl chránit zejména před nízkými teplotami. Řada zahradníků se mu proto vyhýbá. Nechtějí ho zkrátka zazimovávat v garážích, nebo zimních zahradách. Podle pěstitelky Lucie Hypské z Hradce Králové to ale není nutné. Má vyzkoušené, že oleandr je nečekaně odolný.

Oleandr pěstuje Lucie Hypská i v zimě venku. Přečkal i letošní kruté mrazy | Foto: se svolením Lucie Hypské

Subtropické oleandry začala pěstovat Lucie Hypská vlastně náhodou. „Soused měl odkopek a druhému sousedovi jsem keř zase zastřihávala. Nechala jsem vše zakořenit a chytly se. Tak jsem vše nakonec sesadila do velkého květníku,“ popisuje pěstitelka z Hradce Králové.

Oleandr je nádherný a odolný keř

Oleandr jako keř je podle ní nádherný a zároveň nečekaně odolný.

„Kdo byl někdy na pobřeží moře, tak si pamatuje, že tam roste úplně všude. Miluje teplíčko a přitom snese i teploty hluboko pod bodem mrazu. Je to úžasné,“ říká žena.

Jak vypěstovat oleandr z řízků?

Střih oleandru je velmi důležitý

Oleandry jsou ve své domovině obrovskými keři, které mohou dorůstat dokonce do výšky šesti metrů. „Keř vydatně stříhám, aby byl pěkný hustý. Nechci, aby z něj zůstaly jenom větve, které mají na konci něco zeleného. Střihem se pěkně rozkošatí a v létě pak nádherně kvete. Je to paráda,“ pochvaluje si.



Keř má podle ní navíc jednu dobrou vlastnost, není na něm totiž příliš hmyzu.

„Něco květy přeci opiluje, protože jsem viděla, že dozrávají tobolky se semínky. Když kvete, je to něco nepopsatelného. U oleandru ale nekvete všechno najednou, část vždy odkvete a už jsou na něm nová poupátka. Dá se říct, že kvete celé léto,“ vysvětluje.

Mičurinka se zelenýma rukama

Přátelé jí říkají, že je Mičurinka a že má zelené ruce. „Zajímavé je, že ode mne hnojení ještě neviděl. A to ho mám už asi pět let. Jedinou péčí kromě stříhání je vydatné zalévání. Na to si potrpí. Nesmíte ho nechat vyschnout, je to rostlina, která se ráda napije a v tomto ohledu je docela náročný. V létě, když udeří letní pařáky, tak musím keř každodenně zalévat. To je asi všechno, co pro něj dělám. Roste si holt svým životem,“ usmívá se Lucie Hypská.

Oleandr pěstuje ve vnitrobloku, kde mají obyvatelé malé zahrádky, na nichž hospodaří. V pohodě se tam prý daří broskvím i meruňkám.

„Soused také pěstuje oleandr. Dovezl si ho z jedné své dovolené. Má ho ale v nevyhřívaném skleníku a vždy ho odkopává, protože se bojí, že mu zmrzne. Už se mu tak namnožil, že neví, co s ním,“ říká zahradnice.

Oleandr v zapadajícím slunci:

Oleandr v zimě

Manžel jí říkal, že už keř nemá tahat do bytu, protože se z něj nedá nic jíst. A tak ho nechala přes zimu venku.

„Bez jakýchkoliv omezení až do mínus pěti stupňů Celsia. Pokud je více, tak přes něj hodím nějaké prostěradlo, aby mráz nepřišel přímo na keř. Je to experiment. Uvidíme, jak se bude na zimní podmínky tvářit. Letos byly velké mrazy. Divím se, že to zvládá. Opravdu je moc pěkný. Odhrnovala jsem prostěradlo a na keři jsou pěkně zelené lístečky. Nevypadá, že by mu něco bylo. Zkouším to hop nebo trop. Buď přežije, nebo ne,“ uvádí Lucie Hypská.

„Je sice fakt, že bydlím v centru Hradce Králové a že ve vnitrobloku je trošku tepleji. Ale i zde bylo hodně pod mínus deseti stupňů. I přesto je tady významně tepleji než na horách. Máme chatu kousek za Hradcem Králové, a když to srovnám, tak je mezi lokalitami trvale rozdíl tří stupňů Celsia, a to jak v zimě, tak i v létě,“ vysvětluje šikovná pěstitelka.

Vlastně se prý často diví, že její oleandr zvládl i takovou zimu, jaká byla letos. „Trošku sice stáhl listy k sobě, čímž se asi chrání, ale přeci jen drží. Má se k světu a já z něho mám velkou radost,“ usmívá se Lucie Hypská.