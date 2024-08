Jedním z velkých letních potěšení jsou maliny, osvěžující ovoce, které by nemělo chybět na žádné zahradě. Malinové keře zpravidla sázíme trochu stranou, protože se vyznačují bujným růstem a šířením, takže je zahrádkáři často přirovnávají k plevelu. Divokým růstem však maliníky mohou škodit samy sobě, proto je nutné keře pravidelně stříhat a kontrolovat. Řez maliníku je totiž základem pro jeho zdraví a plodnost.

Podzimní řez stáleplodícího maliníku:

Nestříhaný maliník je horší než plevel

Kdo má na zahradě maliníky, ví, že si žijí vlastním životem a vypadá to, že žádné obdělávání nepotřebují. Pokud však zahradník na jejich hru přistoupí, úroda malin ho asi nepotěší. Ve skutečnosti se maliníky bez péče neobejdou, a k té základní patří řez keřů. Jeho cílem je zbavit se starých uschlých výhonů a zajistit tak růst výhonů nových a zdravých.

„Nestříhané maliníky se stávají nejhorším plevelem,“ varuje zahradnický magazín Fine Gardening. Když jsou keře husté a přerostlé, výhony soutěží o sluneční světlo a listy i poupata, které zůstanou ve stínu, odumírají. Výsledkem je menší úroda.



„V příliš hustém porostu se výhony také přetahují o živiny a vodu, což vede k tomu, že maliny jsou malé a nevalné chuti. A stinné vlhké podmínky kolem hustého křoví se stávají magnetem pro houbová onemocnění, jako je plíseň šedá, sněť a antraknóza,“ píše magazín Fine Gardening.

Každoroční prořezávání umožňuje, aby do maliní pronikal dostatek slunečního světla, vzduchu i živin, což přinese několik výhod. Budete mít větší a zdravější plody, statnější a vzhlednější keře, sklizeň bude snadnější, a pokud máte maliníky s trny, v prostříhaném porostu vás budou ohrožovat méně.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Odumřelé výhony maliníku stříháme hned u země.

Letní a remontantní odrůdy

S nůžkami v ruce by měl zahradník navštěvovat na jaře a v létě své maliníky pravidelně. „Už během vegetace průběžně odstraňujeme slabé a suché výhony, které by rostlinu jen zbytečně vysilovaly a stínily by dozrávajícím plodům,“ radí web Dům a zahrada.

Zásadní řez však provádíme až na podzim, případně v předjaří. Záleží na tom, zda pěstujeme odrůdu letní, tedy jednouplodící, nebo máme na zahradě odrůdu stáleplodící.

Letní neboli jednouplodící odrůdy plodí v létě na výhonu, který začal růst v předchozím roce. Když úroda skončí, výhon odumírá. Na rostlinách mezitím průběžně narůstají nové výhony, které budou plodit další rok.

Stáleplodící neboli remontantní odrůdy maliníků mohou plodit v červenci, a potom ještě jednou na přelomu srpna a září. Pro keř to znamená, že první úrodu přináší letošní výhon na konci léta a na stejném výhonu plodí i v dalším roce na začátku léta. Tato úroda je však o něco menší, a když skončí, výhon odumírá.

Načasování řezu maliníků

Načasování řezu se u každé odrůdy maliníku liší. U letních odrůd přichází doba zásahu na podzim. Výhony, na nichž v létě rostly maliny, totiž odumírají a je potřeba se jich zbavit.

„Tyto staré stonky není těžké rozpoznat, protože mají hnědou barvu a jsou na nich zbytky malin,“ uvádí portál BBC věnovaný zahradám Gardeners' World Magazin.

Postupujte podél keřů a všechny odumřelé pruty uřízněte nebo odstřihněte hned u země. Dávejte pozor, abyste nepoškodili jasně zelené nové stonky, které budou rodit v následujícím roce.

Pak zlikvidujte nové výhony, které buď rostou příliš hustě, nebo jsou příliš slabé, případně poškozené. Odstraňte i pruty, které rostou dále od keřů.

Někteří pěstitelé řez odkládají až na únor, aby kořenový systém maliníku přes zimu zesílil. Podle odborníků je důležité hlavně to, aby se maliníkům dostalo péče.

„Každoroční prořezávání udrží rostliny vitální a produktivní, takže z nich získáte lepší výnos,“ vysvětluje Gardeners' World Magazin.

Až začnou na jaře výhony zase růst, bude je nutné znovu prořezat, aby si vzájemně nestínily a měly mezi sebou asi dvaceticentimetrové mezery. Na záhonu ponecháváme jen ty nejzdravější a nejsilnější výhony.

Jak na stáleplodící maliník

U stáleplodících malin je situace trochu složitější. Jejich výhony, které vyrostou na jaře, přinesou první úrodu už v srpnu a rodit mohou ještě po velkou část podzimu. Pokud jejich výhony ponecháme, na začátku příštího léta nám přinesou ještě jednu úrodu, bude ovšem o něco menší. Po sklizni pak celé výhony ustřihneme.

I stáleplodící maliníky můžeme ostříhat už na podzim. Připravíme se tak o úrodu na začátku léta, ale na konci léta už budou nové výhony bohatě plodit.