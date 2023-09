S nedostatkem místa musí bojovat nejeden zahradník a kutil. Radka Brzobohatého z Liberce limituje řadový domek a zahrada o šířce pouhých několika metrů, která je navíc situována ve svahu. I když se nadšený pěstitel snaží využít každé volné místečko, je ho stále málo. Poradil si ovšem originálně a pěstuje melouny na střeše.

Melounům se na střeše náramně daří. Příště ale bude Radek Brzobohatý dávat raději větší nádobu | Foto: Se svolením Radka Brzobohatého

Zahradu má Radek Brzobohatý rozdělenou na tři terasy. „Na prvních patnácti metrech u domu mám ozdobnou zahradu, potom je druhá terasa snížená asi o metr a půl, tam mám bazén. Třetí terase říkám mičurinská, podle ruského botanika a šlechtitele. Je ale hodně malinká, má pouze zhruba 6 x 6 metrů,“ směje se šikovný pěstitel. Na ní má postavený skleník, ve kterém se daří jahodám, okurkám i rajčatům.

„Na tržnici mi někdo nabídl sazenici melounu. Říkal jsem si, že dám meloun na kompost a on si tam bude dělat, co chce. Jenže se tam do něj pustili slimáci a sežrali skoro celou rostlinku. Byl jsem z toho trochu otrávený, když jsem to zjistil, a tak jsem šel domů. V tu chvíli jsem měl v úrovni očí přístřešek, pod nímž mám čerpadlo a filtraci k bazénu. Není to žádné křídlo, má asi šest metrů čtverečních,“ vzpomíná na chvíli, kdy se zrodil nápad s melounem na střeše.

Tři kulatá překvapení

Rozhodl se, že na stříšku dá plachtu, zatíží ji kameny a na ni postaví třicetilitrový kbelík se substrátem a sazenicí melounu.

„Je tam dostatek sluníčka a na stříšce se může meloun pěkně plazit. Krásně se rozrostl a mám tam tři kulatá překvapení. Je to první pokus, ale podařilo se. Příště budu dávat větší nádobu, myslím, že optimální bude tak sedmdesát litrů,“ plánuje Radek Brzobohatý.

Umístění melounů na stříšku zaujalo hodně lidí na FacebookuZdroj: se svolením Radka Brzobohatého

To bude ovšem trošku problém ji na střechu dostat.

„Mám ale silnou ženu, pomůže mi s tím,“ směje se pěstitel a dodává, že letos ztratil hodně času tím, že se snažil pěstovat meloun na kompostu. Zjara navíc bylo špatné počasí a melouny nemají rády zimu, přesto se jim v chladnějším libereckém podnebí na stříšce daří.

Na zalévání schůdky a konvičku

„Zalévání je trošku náročnější. Mám tam schůdky, na které si vylezu a konvičkou to v pohodě zaliju. Dalo by se to automatizovat, už to takhle ale nedělám. Koupil jsem do skleníku hadičky a trysky, přesto to mám daleko rychleji zalité, když vezmu konev nebo hadici,“ říká s tím, že kdyby někam musel odjet, tak by zalévání musel nějak vyřešit.



Pravděpodobně by to ale podle svých slov automatizoval lidskou silou a pověřil by péčí dceru. Meloun do skleníku ani dávat nechtěl, je to podle něj škoda místa. Má totiž šlahouny delší než tři metry a ve skleníku by vytvořil džungli.

Řešení na Facebooku zaujalo

Řešení nedostatku místa zaujalo řadu diskutujících na Facebooku.

„Spoustě lidem se to líbilo a dali tomu palec nahoru. Bohužel to není na moc velké pěstování. Ale kdybych měl větší střechu, třeba garáže, byla by to hned jiná písnička. Dalo by se využít více místa a bylo by to zajímavější,“ přemýšlí nahlas Radek Brzobohatý.

„Počasí je letos divné, tak nevím, jestli všechny plody dorostou. Na jednom si ale určitě pochutnáme. Možná jsem namíchal špatné složení zeminy, nejsem žádným velkým pěstitelem. Ale mám to rád. Někdo v důchodu u kavárny krmí holuby, já se rýpu v hlíně,“ říká o sobě.

Zahradníkem pod lehkým nátlakem

V mládí Radka Brzobohatého k lásce k půdě nikdo nevedl. Bydlel sice na statku se zvířaty, ale po zahradničení a kutilství nikdy netoužil.

„Svůj rodinný domek jsem taky nechtěl. Dělal jsem hudbu a soboty i neděle jsem prostál na jevištích v hospodách a barech. Byl jsem spíše nočním ptákem a přes den jsem spal,“ říká.

Pak si ale našel ženu, která k pozemku, zahradničení a pěstování vztah měla.

„Pořídili jsme si svůj vlastní dům a já jsem k tomu byl tak nějak lehce tlačen. Jak šla léta, už to na ponocování moc nebylo, a když se nám povedlo něco vypěstovat, měl jsem z toho ohromnou radost. Začal jsem o tom všem uvažovat jinak. Vypěstovat si nemodifikované potraviny, rajčata, nějaké papričky a pár kedluben mi začalo dávat smysl. Dnes to s nadsázkou přepočítávám na uspořené korunky,“ vysvětluje svoji cestu k zahradničení.

Radek Brzobohatý využije každé volné místečko pro pěstováníZdroj: se svolením Radka Brzobohatého

„Ale rajčata už nemůžu v tuto chvíli ani vidět. Ke snídani jsem jich zase měl několik a pořád mi ve skleníku visí další zelená. Už mi to leze, jak se říká, i ušima,“ směje se Radek Brzobohatý.

