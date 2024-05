Vypěstujte si podzemní med. Sázet můžete až do července, sklízet i v zimě

Není nad to vytáhnout čerstvou mrkev ze záhonu, opláchnout od hlíny a už můžete chroupat. Pěstovat mrkev zvládne každý a nemusí to být jen na zahradě. Stačí vám k tomu i starý kbelík na balkoně. Kvůli sladké chuti nazývali Irové tuhle kořenovou zeleninu „podzemním medem“. Pokud chcete dodat tělu provitamin A, vitaminy B, C a E, vápník, pektiny, železo a vlákninu, pusťte se do pěstování mrkve. Hlavní sezóna výsevu je od dubna do začátku července. Přečtěte si, jak to udělat, abyste sklízeli sladkou a chutnou mrkev téměř po celý rok.