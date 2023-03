Neodbytný plevel roste i přes mulčování? Zahradníci dělají zbytečné chyby

Kůra, štěpka a kačírek mohou být při zahradničení neocenitelnými pomocníky. Mulčování je práce, na kterou se nikdo netěší, ale každý zahrádkář ví, že je potřeba to udělat. Koneckonců, je to jediný způsob, jak s minimem práce udržet záhony v kondici. Mulč totiž udržuje půdu vlhkou a pomáhá potlačovat neodbytný plevel. Zahradníci i kutilové ale dělají několik chyb. Snaží se ušetřit a nevědí, co opravdu funguje. Popadněte zahradnické rukavice a pojďme mulčovat.

Vrstva mulčovací kůry by měla být alespoň deset centimetrů. | Foto: Shutterstock