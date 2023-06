Mulčování se v posledních letech těší u zahradníků velké oblibě. A není divu, správně použitá vrstva mulče umí divy: vystaví stopku plevelu, udrží v půdě vlhkost, ochrání rostliny před mrazem a v mnohých případech také zlepší vzhled záhonů. Odborníci však upozorňují, že nekritické upřednostňování mulčování by se mohlo pěstitelům vymstít. Ne vždy je vhodné a ne každé rostlině tato metoda prospívá.

Mulč je materiál, který pokrývá povrch půdy. Ve volné přírodě jej tvoří zbytky rostlin a spadané listí. Na zahradě je škála používaného mulče výrazně pestřejší. Nejčastěji se používají organické materiály, které také rostlinám prospívají nejvíce, tedy kompost, sláma, posečená tráva, mulčovací borka, štěpka či piliny.

Mulčování trávou:

V zahraničí zahradníci používají třeba i mořské řasy, slupky z burských oříšků nebo dokonce kakaové skořápky, které hezky vypadají, pěkně voní a do půdy vnášejí dusík, fosfáty a potaš, tedy uhličitan draselný. Tato varianta by se u nás ovšem mohla poněkud prodražit.

Dalšími druhy jsou mulče syntetické a minerální, které zcela zneškodní plevel. Zdá se tedy, že u mulčování zcela převažují výhody, ale i zde je důležité především používání zdravého rozumu. V čem zahradníci často chybují?

Pozor na přemulčování

U mulče rozhodně neplatí heslo: Čím více, tím lépe. Velmi snadno by se totiž mohlo stát, že záhon přemulčujete a své rostliny zahrabete a udusíte. Výška vrstvy by proto měla být vysoká jen přibližně tři až pět centimetrů.

Všechny syntetické mulče a příliš velké množství mulče organického mohou navíc půdu zcela vysušit. „To je dobré pro hubení plevele, ale kořenům vašich rostlin to rozhodně neprospěje,“ varuje web Take a yard. Dalším nebezpečím je přehřívání půdy, které by zejména v letních vedrech mohlo vést doslova k upečení rostlin.

I když je tepla přespříliš, může chybět sluneční svit. „Všechny mulče brání pronikání slunečního světla do půdy, což může být škodlivé, pokud jde o proces klíčení. Nikdy tedy nepoužívejte mulč na záhony se semeny,“ varuje Take a yard.

Mulč může být prostorem pro škůdce

Pokud mulč rozprostřete příliš blízko kmenů stromů, keřů nebo stonků rostlin, může to způsobit hromadění vlhkosti a vytvoření příhodného prostředí pro houby a choroby. U stromů a keřů může dokonce vést ke hnijící kůře. „Mulč by měl být umístěn 15 až 30 centimetrů od základny,“ uvádí web Eden.

Mulčujte. Ale opatrně a správně. I tato dobrá věc může zahradě škodit

Vrstva mulče v bezprostřední blízkosti stromů, keřů a rostlin by se mohla stát také místem, kde se budou shromažďovat hlodavci, slimáci a další škůdci. Někteří odborníci radí nasypat kolem základny rostlin proti slimákům křemelinu nebo dřevěný popel, případně tam zahloubit kelímky s pivem, v němž se slimáci utopí. Jiní jsou však toho názoru, že pokud jako mulč použijete pokosenou trávu, pak se slimáci, kteří mají raději zavadlé rostliny, pustí raději do mulče než do čerstvých plodin.

Levandule mulč nechce

Jsou rostliny, které mulčování nemají rády. Týká se to především trvalek, které preferují kamenitý typ půdy, jako je třeba levandule. „Organické mulče z listí nebo štěpky mohou takové rostliny zcela udusit, protože narušují proces fotosyntézy,“ varuje Take a yard.

Dalšími rostlinami, kterým se mulčem nezavděčíte, jsou například šeřík, čemeřice, zlatice převislá, zimostráz či karafiáty. Pokud byste jejich okolí chtěli posypat mulčovací kůrou, která půdu okyselí, budou strádat, protože vyžadují půdu zásaditou. Naopak borůvky, rododendrony, azalky a brusinky mají mulčovací kůru rády.



Druhy mulče a jejich úskalí

Listí. Pokud použijeme jako mulč nasekané suché listí, postupně se rozkládá a dodává do půdy fosfor, uhlík a draslík. Při nesprávném použití však listí může naše rostliny udusit.

Sláma je hojná, relativně levná a jako mulč velmi vhodná. K jejím chybám patří, že je lehká, takže ji může rozfoukat vítr, rádi se v ní ukrývají hlodavci a rychle se rozkládá, takže zčerná a na záhonech nevypadá hezky.

Tráva. Snadno dostupná je také posekaná tráva, ale měla by být vysušená nebo ji použijte jen v tenké vrstvě. Každý ví, jak nevábná může zapařená tráva být.

Jehličí představuje lehký mulč, který se dobře naváží na místo a snadno se rozprostírá. Udrží se i na svažitých plochách a vypadá hezky. Rozkládá se pomalu a do půdy uvolňuje vápník, fosfor a dusík. Pokud je v okolí nemocných stromů, pomáhá s jejich regenerací.



Mulčovací kůra může být drcená nebo nasekaná. Prospívá rostlinám v zimě i v létě, ale také tento materiál při svém rozkladu odebírá z půdy živiny a navíc se v něm mohou objevit různé druhy hub.

Dřevěné štěpky a piliny mohou být dobrým mulčem, pokud nepocházejí ze dřeva, které prošlo nějakou chcemickou úpravou. To však na první pohled nepoznáte. „Projeví se to, pokud při rozkladu začnou vonět kysele. To znamená, že uvolňují vysokou úroveň kyselosti do půdy a mohou zabít rostliny,“ píše Take a yard. Piliny a dřevěné štěpky mohou navíc při rozkladu vyluhovat z půdy prospěšný dusík. Pokud jste je zvolili jako mulč, možná budete muset použít hnojivo bohaté na dusík jako kompenzaci. Podle portálu Eden to může být například vojtěška.

Syntetické a minerální mulče

Štěrk a kamenná drť vytvářejí vizuální dojem zahrady ve středomořském stylu, ale pokud je budete chtít z půdy odstranit, nebude to jednoduché, a pokud na ně sálá slunce, může se půda pod nimi přehřívat.

Chyby kazí úrodu. Jak zalévat rajčata, aby neuschla ani je nenapadla plíseň

Černý plast se často používá kolem stromů. Plevel pod ním nemá šanci, ale také tento materiál půdu extrémně zahřívá a vysušuje. „Může to skončit zničením kořenů i důležitých půdních mikrobů,“ upozorňuje Take a yard.

Netkaná textilie je poréznější než černý plast, ale vysušovat a přehřívat půdu umí také.