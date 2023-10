Co muškáty potřebují právě teď? Budou pak na jaře krásné a vy ušetříte

Barevné květy muškátů nám v oknech i na balkonech dělají radost od května do října. Na podzim však řada amatérských pěstitelů řeší problém, co s muškáty dál. Zpravidla je vyhodí, ale to je velká škoda, protože zazimování těchto květin není žádná věda. Pokud máte muškátů hodně, zkuste to. Na jaře nebudete muset shánět a převážet nové rostlinky, a navíc ušetříte. Jak tedy správně zazimovat muškáty? Kde muškáty zazimovat a jaká teplota je pro zazimované muškáty nejvhodnější?