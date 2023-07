Palmy a exotické ovoce pěstuje na zahrádce. Petr Kirinovič má doma tropický ráj

Pěstování palem není v našich klimatických podmínkách běžné a tradiční zahrádkáři by možná řekli, že je to nemožné. Josef Kirinovič z Lipnice v Plzeňském kraji si to ale nemyslí. A jeho pěstitelské úspěchy hovoří za něj. Co všechno v jeho tropickém ráji roste?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Josef Kirinovič u palmy. | Foto: Se svolením Josefa Kirinoviče