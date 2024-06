Papriky můžeme pěstovat na záhonech i ve skleníku, na balkoně v květináči, nebo třeba jen v pytli. I když zkušení zahrádkáři prohlašují, že péče o papriky není nijak složitá, přesto tyto rostliny chtějí své a mají vlastní nároky na teplo, vláhu i péči. Jenom ten pěstitel, který jejich požadavky splní, se může těšit na bohatou úrodu.

Při pěstování paprik se musíte obrnit trpělivostí. Jsou to pomalu rostoucí rostliny, a tento proces nelze příliš urychlit. | Foto: Shutterstock

Paprika potřebuje hodně slunce

Při pěstování paprik se musíte obrnit trpělivostí. Jsou to pomalu rostoucí rostliny, a tento proces nelze výrazně urychlit. Počítejte se třemi měsíci, a po tu dobu jim poskytujte všechno, co potřebují.

„Pokud víte, jak pěstovat rajčata, pak máte vyhráno – papriky jsou ze stejné rodiny, takže s nimi můžete zacházet podobně,“ uvádí magazín pro domácnost a zahradu Better Homes and Gardens.

Domovinou paprik je Střední a Jižní Amerika, takže je jasné, že tyto rostliny milují slunce. Paprika potřebuje alespoň šest až osm hodin přímého slunečního světla denně, aby úspěšně rostla a plodila.



Této teplomilné rostlině se daří v nadmořské výšce 110 až 200 metrů a ideální teplota, v níž odvádí dobré výkony, se pohybuje od 25 až 28 stupňů Celsia. Pokud teplota klesne na deset stupňů, růst paprik se zastaví.

Optimální teplota pro pěstování papriky ve skleníku je 24 - 28 stupňů Celsia přes den a 16 - 20 stupňů v noci. Pokud je ve skleníku příliš horko, vyvětrejte, ale myslete na to, že papriky špatně snášejí průvan.

Co se sousedů týče, nejsou papriky příliš vybíravé. Je dobré pěstovat je s plodinami, které mají podobné nároky na stanoviště, půdu, živiny a zavlažování. Snesou se i s rajčaty, ačkoliv se dlouho mělo za to, že jsou to špatní sousedé.

Záhon, kam papriky vysadíme, musíme pečlivě vybírat i z dalších důvodů. Neměli bychom je sázet na stejné místo, kde byly loni. Dařit se jim bude spíše tam, kde předtím rostla kořenová zelenina, luštěniny, dýně či kukuřice. Na místo, kde rostly papriky, by se další papriky neměly sázet minimálně další tři roky.

„Pro pěstování papriky je nejvhodnější dobře propustná půda bohatá na organickou hmotu. Při výsadbě do země je preferované pH půdy 6,5 – 7,5,“ píše portál pro zahradníky The Kings Garden Club. Nevhodné jsou studené a příliš vlhké záhony.

Hnojivo ano, plevel ne

Kvalitní hnojení je důležité hned od začátku růstu. Již při podzimních, nebo časných jarních pracích na zahradě můžete do půdy zapracovat chlévský hnůj. Vhodný je i výhřevný koňský hnůj nebo granulovaný slepičí trus. Po každém třetím nebo čtvrtém týdnu výsadby dopřejte paprikám dávku organických hnojiv.

Papriky jsou citlivé na nedostatek vápníku, proto je vhodné jej v době výsadby a později ve vegetačním období přidávat.

„Rostliny papriky jsou citlivé na nutriční nedostatky. Projeví se špatnou násadou plodů, žloutnutím listů a špatnou tvorbou květů. Hniloba květů a černé skvrny na plodech jsou známkou nedostatku vápníku,“ upozorňuje The Kings Garden Club.

Jak pěstovat papriky v nádobách:

„Nepoužívejte hnojiva s velmi vysokým obsahem dusíku, protože to způsobuje, že rostliny vytvářejí mnoho listů, ale málo plodů,“ varuje portál Eco organic garden, který se zaměřuje na organické pěstitelství.

Důležitá je čistota záhonů. Plevel totiž ubírá rostlinám živiny, stíní je a vytváří prostředí vhodné pro rozvoj nemocí. Odplevelovat papriky je však potřeba šetrně, protože při okopávání byste mohli poškodit mělké kořeny rostlin. Kořenům vadí i ušlapaná půda, proto se kolem rostlin pohybujte opatrně.

Dobrým pomocníkem je černá netkaná textilie položená na záhonu. Vedle toho, že brání prorůstání plevelu, ještě navíc zlepšuje prohřátí půdy, a to mají papriky rády.

Je nutné dbát, aby papriky nežíznily, protože by se to podepsalo na jejich kondici a hlavně na nekvalitních plodech.Zdroj: Shutterstock

Papriky jsou žíznivé a křehké

Když rostliny papriky vysadíte na záhony, budou první měsíc potřebovat vydatnější zálivku. Ale i pak je nutné dbát, aby nežíznily, protože by se to podepsalo na jejich kondici a hlavně na malých nekvalitních plodech. V době velmi horkého suchého počasí může jedna rostlina spotřebovat i několik litrů vody.

Mezi zaléváním však nechte půdu dostatečně proschnout, aby ke kořenům mohl vzduch. Stav vláhy v půdě hlídejte zvláště obezřetně, pokud záhony s paprikami mulčujete černou netkanou textilií, protože hrozí jejich přemokření.

Voda na zalévání by měla být odstátá a teplá přibližně jako hlína, v níž papriky rostou. Pro zálivku je ideální voda dešťová. K zavlažování zvolte raději časné ráno než večer, kdy je hlína rozpálená a část vody by se mohla vypařit. Rostliny zalévejte ke kořenům a dejte pozor, aby se voda nedostala na listy, protože by tím vzrostlo riziko vzniku houbových chorob.

Rostliny papriky jsou křehké, takže potřebují oporu. Tato potřeba se ještě zvýší v době, kdy začnou plodit, protože papriky jsou těžké a mohlo by se stát, že se stonky rostlin zlomí. Je proto dobré zatlouci do záhonu kolíky a papriky k nim postupně vyvazovat.

„Navíc přivázané rostliny drží své plody nad zemí, což je i dobrá prevence před hnilobou nebo slimáky, kteří mají papriky obzvlášť v oblibě a mohli by se do vaší sklizně pustit,“ podotýká web Dům a zahrada.

Pěstování paprik:

Zaštipování je nutné

I když křehké papriky vyžadují doslova něžnou péči, někdy je potřeba trochu krutosti. Pokud se u mladých sazenic před výsadbou nebo krátce po ní objeví hlavní květ, je nutné jej vylomit.

Stejně je potřeba naložit i s dalšími květy, které slabá mladičká rostlina nasadí. Paprika totiž zpočátku potřebuje energii především pro růst a zakořenění. V další fázi, kdy je rostlina dost silná a je připravena plodit, již není nutné květy odstraňovat.

Stejně tak je dobré zbavit spodní část rostliny přebytečných listů. Vzduch kolem stonku bude lépe cirkulovat, takže se sníží riziko vzniku plísně, a výživa, kterou by si listy braly, bude proudit do horní části rostliny.

Nešetřete ani postranní výhony, které vyrůstají z paždí listů. Pokud je nevyštípnete, budou rostlině zbytečně ubírat sílu i výživu a bránit slunci, aby se dostalo k dozrávajícím plodům.

Sklízejte pravidelně, ale opatrně

Při sklizni paprik buďte opatrní. Pokud je budete trhat, mohli byste rostlinu polámat. „Použijte nůž nebo zahradnické nůžky a odřízněte nebo ustřihněte stonek tak, aby na plodu zůstala malá stopka,“ radí portál Eco organic garden.

Někteří pěstitelé uřezané stonky potírají slabým roztokem hypermanganu, aby zabránili případné infekci rostlin. Papriky sklízejte pravidelně, abyste podpořili tvorbu dalších plodů.

